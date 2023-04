Lexus LM. (2023). Un monospace hybride de luxe pour l’Europe Lexus présente le nouveau LM au Salon de Shanghai. Sous son allure de camionnette très apprêtée, ce monospace de luxe cache un confort digne d’une limousine, avec écran de 48 pouces et ambiance relaxante. Il sera lancé en Europe à l’automne 2023 avec une motorisation hybride.

Par MaxK

Voir les photos Le LM, monospace de luxe de Lexus, va être commercialisé en Europe. Lexus

Lexus présente au Salon de Shanghai 2023 la nouvelle mouture de son LM (Luxury Mover), un monospace de luxe dont la précédente itération dérivée du Toyota Alphard était commercialisé en Chine et dans une poignée d’autres pays d’Asie depuis 2020. Contre toute attente, cette seconde génération sera proposée en Europe. Le LM y concurrencera principalement le Mercedes Classe V.

Un monospace au style atypique

Sous sa silhouette de fourgon, le Lexus LM cache une plate-forme de voitures particulières, à savoir la grande TNGA-K du groupe Toyota. Le constructeur nippon se vante de proposer ainsi des assises arrière et un centre de gravité plus bas que dans les monospaces et fourgons de tourisme traditionnels. Le véhicule est long de 5,13 m dont 3 m d’empattement, pour 1,89 m de large et 1,95 m de haut. Gare aux parkings qui plafonnent à 1,90 m, donc. Le LM arbore la calandre en forme d’enclume chère à Lexus, dans des dimensions XXL du fait de son gabarit. Le maillage hexagonal de sa grille se resserre toutefois vers le haut. L’arête supérieure du bouclier avant forme à chacune de ses extrémités une pointe qui semble scinder le bloc optique correspondant. La ceinture de caisse saillante et remontant vers l’arrière, les flancs creusés et l’aspect flottant du pavillon apportent, ou tenter d’apporter, un soupçon de dynamisme au profil de ce véhicule monolithique par essence. Les feux arrière, qui débordent sur les ailes, forment un arc de cercle légèrement courbé vers le bas. Le Lexus LM repose sur des jantes de 17 ou 19 pouces au choix.

Media Image Image La silhouette d'utilitaire du LM cache des prestations très haut de gamme. Lexus

Une limousine au format fourgon

« L'objectif de Lexus était de créer un habitacle de première classe aussi confortable qu'un salon et offrant toute la commodité d'un bureau mobile », annonce la marque japonaise. Les arguments du LM sont donc à chercher à l’intérieur. Le fourgon est proposé avec quatre ou sept places. La première configuration est la plus luxueuse. Les passager arrière y bénéficient de sièges électriques, chauffants, ventilés et inclinables, avec soutien lombaire pneumatique et coussins de jambes extensibles. Ils disposent d’une télécommande pensée comme un smartphone leur permettant de commander diverses fonctionnalités. Par exemple, un système de ventilation à buses motorisées permet de définir une température spécifique pour chaque partie du corps. Un profil personnalisé combinant les préférences de climatisation, d’inclinaison du siège, d’éclairage d’ambiance et de position des stores est accessible d’une touche. Un système de commande vocale spécifique aux passagers arrière fait partie de l’équipement.

Media Image Image L'habitacle du Lexus LM combine luxe et espace. Lexus

La cloison qui sépare les parties avant et arrière de l’habitacle, vitrée, peut être opacifiée sur commande et accueille un écran de 48 pouces proposant plusieurs modes d‘affichage dont une division en deux pour que chaque occupant ait accès à un programme de son choix avec écoute au casque. Il est possible de connecter des appareils externes, sans fil ou en HDMI, à ce moniteur. En version sept-places, la banquette de trois sièges forme le troisième rang et l’écran arrière mesure 14 pouces de diagonale. Le Lexus LM est équipé d’un système audio Mark Levinson à 23 haut-parleurs. La grande surface vitrée et la hauteur intérieure de 1,37 m offrent une sensation d’espace certaine.

Une motorisation hybride pour l’Europe

En Europe, le Lexus LM sera proposé avec la motorisation 2.5 hybride 350h déjà proposée pour le NX, fournissant 250 ch, 239 Nm et une transmission intégrale. Cette dernière, si elle favorise l’essieu avant par défaut (jusqu’à 100 %), peut envoyer jusqu’à 80 % du couple à l’arrière si les conditions l’exigent. Le véhicule est équipé d’une suspension adaptative. Le LM sera disponible sur le Vieux Continent à compter de l’automne 2023, à des tarifs qui restent à connaître.

