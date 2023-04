LOA/LLD. Que se passe-t-il en cas de loyers impayés ? Lorsqu'un véhicule fait l'objet d'une location longue durée (LLD) ou d'une location avec option d'achat (LOA), l'arrêt du paiement des loyers place le locataire dans une situation délicate. Focus sur ce qui est susceptible de se produire en pareille hypothèse.

Par Gatien-Hugo Riposseau

La location longue durée (LLD) et la location avec option d'achat (LOA) séduisent de plus en plus les automobilistes, puisqu'elles représentaient plus de 47 % des immatriculations pour les particuliers dans l'Hexagone en 2021. Une habitude de consommation qui pourrait bien devenir la règle comme chez les professionnels, qui optent déjà pour cette solution dans plus de 82 % des cas.​​​​​​ Mais pour rouler dans un véhicule qui ne lui appartient pas, le locataire doit s'acquitter chaque mois d'un loyer jusqu'à la fin du contrat. S'il cesse de payer, se posent la question de la restitution du véhicule et celle du règlement des loyers à venir, sans compter d'éventuelles pénalités supplémentaires.

La mise en demeure : une première étape à ne pas négliger

Lorsque le locataire arrête de régler les loyers, le bailleur (loueur) lui adresse une mise en demeure par LRAR sollicitant la régularisation des loyers. Ce courrier mentionne également que, faute de régler les sommes impayées dans un délai généralement compris entre 8 et 15 jours, le contrat de location sera résilié à ses torts exclusifs. Si recevoir une mise en demeure est toujours désagréable, il faut garder à l'esprit que rien n'est encore perdu à ce stade.

Media Image Image Si recevoir une mise en demeure est toujours une mauvaise nouvelle, réagir et essayer de négocier est la meilleure des attitudes à adopter. Si ça ne fonctionne pas, demander des délais de paiement au tribunal pourra parfois éviter la résiliation du contrat. Jacqueline Macou - Pixabay

Il est en effet possible de tenter de négocier amiablement un échelonnement du règlement des loyers impayés pour éviter la résiliation du contrat. Mais le bailleur n'est pas tenu d'accepter une telle proposition. À défaut d'accord amiable, le locataire qui justifie de difficultés financières peut encore saisir le tribunal judiciaire pour solliciter des délais de paiement pouvant aller jusqu'à deux ans. Si la justice accueille cette demande, les loyers restés en souffrance pourront être réglés suivant un échéancier fixé par le juge. Dans ce cas, les échéances pour régler cette dette s'ajouteront évidemment au montant des loyers à régler chaque mois. Une solution qui permettra d'échapper à la résiliation du contrat et aux ennuis qui l'accompagnent sous réserve de reprendre le paiement des loyers et de respecter scrupuleusement l'échéancier accordé par le tribunal.

La résiliation du contrat par le bailleur

Si après la réception de la mise en demeure le locataire n'a pas réagi, si aucun accord amiable n'est intervenu ou encore si l'échéancier accordé par le tribunal n'a pas été respecté, le bailleur peut alors prononcer la résiliation du contrat.

Dans ce cas, il est en droit de demander au locataire :

la restitution du véhicule ;

le paiement des loyers impayés ;

le paiement d’une indemnité de résiliation.

Media Image Image L'obligation de restituer le véhicule est une des conséquences de la résiliation du contrat aux torts du locataire. Stasique - Fotolia

L'indemnité de résiliation

Dans le cadre d'une location longue durée (LLD), le montant de l'indemnité de résiliation est calculé en fonction de plusieurs variables : la durée totale du contrat, le nombre et le montant des échéances restant à payer à la date de la résiliation.

Pour les locations avec option d'achat (LOA), le montant maximum de l'indemnité de résiliation est déterminé par l'article l’article D. 312-18 du Code de la consommation. Il est égal à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle du véhicule stipulée au contrat, augmentée des loyers restant dus, et d'autre part, la valeur réelle de la voiture au jour de la restitution (valeur pouvant être estimée par un expert à la demande de l'une des parties). Mais la loi accorde au locataire la possibilité de revendre la voiture au meilleur prix et ainsi de réduire le montant de l’indemnité de résiliation. Il a en effet la faculté dans un délai de 30 jours à compter de la résiliation du contrat de présenter au bailleur un acquéreur du véhicule faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement le véhicule à un prix inférieur, la valeur à déduire des sommes dues par le locataire devra être celle de l’offre qu'il a refusée. Le bailleur ne peut donc pas exiger du locataire la restitution du bien loué dans les plus brefs délais à compter de la résiliation, car cette clause jugée abusive empêche le locataire de trouver un acheteur.

Media Image Image Dans le cadre d'une LOA, le locataire a la possibilité de trouver un acquéreur du véhicule au meilleur prix pour réduire d'autant le montant de l'indemnité de résiliation ; l'accord du bailleur est cependant requis. Clément Choulot

Et si l'indemnité de résiliation et les loyers impayés ne sont pas spontanément réglés par le locataire, le bailleur peut saisir le tribunal judiciaire dont dépend le locataire pour obtenir sa condamnation à le payer. Dans le cadre du procès, le locataire peut demander au tribunal de fixer le montant de l’indemnité de résiliation à la baisse, car la jurisprudence l'analyse comme une clause pénale pouvant être réduite par le juge s'il l’estime manifestement excessive. Une fois le jugement rendu, le bailleur missionne un commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur) pour effectuer des saisies sur les biens, les comptes bancaires ou les revenus de son débiteur récalcitrant.

La restitution ou la saisie du véhicule

Qu'il s'agisse d'une location longue durée (LLD) ou d'une location avec option d'achat (LOA), l'auto doit être restituée au bailleur en cas d'impayés. Si le locataire persiste à conserver le véhicule malgré les injonctions de le restituer émanant du bailleur, ce dernier a la possibilité de recourir à la procédure de saisie-appréhension en saisissant le juge de l'exécution du tribunal dont dépend le locataire. Si ce magistrat fait droit à cette demande, il rend une ordonnance d'injonction de remettre le bien. Celle-ci est ensuite signifiée par un commissaire de justice au locataire, qui dispose alors d'un délai de 15 jours pour restituer la voiture ou contester cette décision. Si le locataire n'attaque pas l'ordonnance mais ne s'exécute toujours pas, le commissaire de justice procédera à l'enlèvement du véhicule aux frais du locataire.

Media Image Image Si le locataire persiste à conserver la voiture, le bailleur peut agir en justice pour le contraindre à le restituer, quitte à avoir recours à un commissaire de justice pour exécuter la décision rendue. ANTAI

À noter que le refus de restitution de la voiture par le locataire est également susceptible d'entraîner sa condamnation à des dommages et intérêts. Car cette remise tardive cause un préjudice au bailleur, privé du bien qui aurait dû lui être remis en application du contrat, sans qu'il ait à saisir la justice.

