Location de voiture, covoiturage : faut-il déclarer les revenus perçus aux impôts ? Nombreux sont ceux qui louent leur voiture ou leurs services dans le cadre de covoiturages afin de faire des économies ou arrondir leurs fins de mois. Parmi ces sommes perçues, certaines doivent être déclarées et sont susceptibles d'être imposées. Focus sur la fiscalité applicable à ces activités.

Alors que la déclaration de revenus en ligne est ouverte depuis le 13 avril 2023, certains français se demandent s'ils doivent déclarer ou non les revenus issus de la location de leur voiture ou du covoiturage. La réponse est négative pour le covoiturage et affirmative pour la location de voiture. Car le Code général des impôts (CGI) considère les revenus issus de la location de voiture, même occasionnelle, comme étant issus de la gestion du patrimoine privé, ce qui justifie qu'ils soient portés à la connaissance de l'administration fiscale. A la clé, une possible imposition qui peut faire grimper la note des contribuables concernés. Sans compter que les plateformes collaboratives comme Ouicar ou leboncoin sont tenues de transmettre au Fisc les revenus perçus par leurs clients lorsqu'ils dépassent 3 000 € ou 20 transactions par an.

Le covoiturage : ni déclaré, ni imposé, sous certaines conditions...

L'article L. 3131-2 du Code des transports le définit comme « l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Il ajoute que « leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux. » ​​​​​​ Le covoiturage bénéficie d'une dispense de déclaration aux impôts. Mais pour ne pas avoir à mentionner les sommes ainsi perçues lors de la déclaration de revenus, il faut respecter les 4 conditions suivantes :

effectuer les déplacements pour son propre compte, la destination devant donc être celle du conducteur lui-même ;

le prix proposé aux passagers ne doit pas dépasser les frais engagés, aucun bénéfice ne devant ainsi être réalisé ;

les montants des frais engagés pour le transport ne doit pas être supérieur à la limite fixée par le barème kilométrique fiscal ;

garder une partie des frais à sa charge.

Media Image Image Le notion de covoiturage est strictement encadrée par la loi. Les sommes perçues à ce titre constituent un partage de frais et ne sont donc pas considérées comme des revenus à déclarer aux impôts. Blablacar

L'automobiliste qui pratique le covoiturage, même régulièrement, n'a donc pas à déclarer les sommes ainsi perçues. Une règle logique puisqu'il ne s'agit en réalité pas de revenus mais uniquement d'économies réalisées en faisant participer les passagers à une part des frais de transport dont une partie reste à la charge du conducteur. Même s'il n'a pas à déclarer ces sommes, le conducteur doit dans tous les cas être en mesure de justifier les itinéraires parcourus et les frais correspondant (tickets de péage, de carburant, de stationnement…). Lorsque l'une des 4 conditions n'est pas respectée ou si des bénéfices sont réalisés, il ne s'agit plus de covoiturage au sens de la loi mais d'une activité de transport rémunéré de personnes. Une profession réglementée qui doit faire l'objet d'une déclaration, y compris des revenus qui en sont issus, pour être exercée légalement.

Location de voiture : imposition à la clé

Si tous les revenus tirés de la location de voiture entre particuliers, même modestes, doivent être déclarés, il existe différents seuils d'imposition, de redevabilité de la TVA et des cotisations sociales.

Revenus inférieurs à 72 600 € en 2022 :

Lorsque les sommes perçues au titre de la location de sa propre voiture sont inférieures à 72 600 € en 2022 (77 700 € en 2023), le contribuable a un choix : opter pour le régime « micro BIC » (bénéfices industriels et commerciaux) ou pour le « régime réel » .



Le régime micro BIC est le plus simple car il suffit de reporter le total des recettes perçues dans la case "5 NP" figurant sur une annexe 2042 C accessible lors de la déclaration en ligne. Un abattement de 50 % est appliqué sur cette somme, ce qui signifie que seule la moitié du chiffre d'affaires est imposé. Et comme l'abattement est d'un montant minimal de 305 €, celui qui a empoché une somme inférieure ne paiera pas d'impôts à ce titre.

Media Image Image L'argent perçu au titre de la location de voiture entre particuliers doit être déclaré dès le premier centime. Il n'y a en revanche pas d'imposition en dessous de 305 € empoché dans l'année. DR

Si les recettes dépassent 8 227 € en 2022 (8 798 € en 2023), des cotisations sociales sont dues et la création d'une micro-entreprise s'impose. A partir de 34 400 € de recette annuelle (36 800 € en 2023), le contribuable est également soumis à la TVA et doit donc la facturer à ses clients à l'occasion de la location de son ou de ses véhicules.



La seconde possibilité est d'opter pour le « régime réel » également appelé « régime du bénéfice réel ». Un régime fiscal plus complexe, davantage adapté à une activité professionnelle qu'à un recours même régulier à la location de sa voiture. Dans ce cas, il faut porter le montant des recettes et des charges de l'activité de location de voiture sur une déclaration professionnelle 2031-SD, elle aussi accessible en ligne. Il n'y a pas d'abattement forfaitaire de 50 % appliqué sur les recettes de sorte que c'est le bénéfice net, obtenu après déduction des charges, qui sera soumis à l'impôt sur le revenu.

Media Image Image A partir de 34 400 € de recette annuelle, celui qui loue ses voitures devient soumis à la TVA. Il doit donc la facturer à ses clients et peut la déduire sur les achats liés à son activité de location. Ouicar

Revenus supérieurs à 72 600 € en 2022 :

Lorsque les recettes issues de la location de voiture sont supérieures à 72 600 € en 2022 (77 700 € en 2023), nul choix possible : le régime réel s'impose, tout comme le règlement des cotisations sociales et de la TVA. A ce niveau de chiffre d'affaires, l'activité en question doit être exercée sous la forme d'une entreprise individuelle ou d'une société, la micro-entreprise n'étant plus envisageable une fois le plafond de 72 600 € est dépassé.

