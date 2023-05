Luvly O (2023). Une mini-citadine électrique livrée en kit Le constructeur suédois Luvly fait ses débuts avec la O, une mini-citadine électrique qui sortira d’usine en pièces détachées pour être assemblée sur son lieu de destination. Cette concurrente du Mobilize Duo est encore en développement.

Voir les photos La Luvly O est un quadricycle lourd électrique qui doit être vendu en kit. Luvly

Fondé en 2015 par des ingénieurs et designers spécialisés dans les nouvelles technologies, Luvly est un constructeur automobile suédois qui ambitionne de commercialiser des véhicules urbains légers (surnommés LUV pour Light Urban Vehicles) à bas prix grâce à des méthodes de conception inédites dans l’industrie. La firme présente son premier modèle, la Luvly O, une mini-citadine électrique destinée au segment des quadricycles à moteur où elle affrontera notamment le Mobilize Duo du groupe Renault ou la Citroën Ami. L’une de ses principales particularités est d’être expédiée en kit, soit la méthode qui a fait le succès d’une autre entreprise suédoise dans le secteur de l’ameublement : Ikea.

Media Image Image Luvly est une jeune marque suédoise. Luvly

La légèreté comme atout

La Luvly O est un véhicule biplace à la silhouette monocorps et au style minimaliste. Ses feux avant ronds, coupés en leur partie supérieure par le jonc horizontal qui les relie, lui confère néanmoins un caractère propre. La surface vitrée importante, malgré l’absence de lunette arrière, est gage de luminosité à bord à défaut d’une rétrovision optimale. Mesurant 2,70 m de long pour 1,53 m de large et 1,44 m de haut, l’auto pèse moins de 400 kg selon ses concepteurs. Ces derniers promettent que la sécurité est garantie par une construction inspirée par les monoplaces de course, reposant sur une cellule de protection et des plaques sandwich absorbant l’énergie en cas de choc. Deux batteries cumulant environ 6 kWh équipent la voiture, et elles sont amovibles pour pouvoir être rechargées à domicile comme alternative au branchement du véhicule, à la manière de certains deux-roues électriques. Luvly annonce 100 km d’autonomie, ainsi qu’une vitesse maximale de 90 km/h. Le volume du coffre n’est pas en reste pour le gabarit, avec 267 L annoncés.

La cellule de sécurité est conçue comme celle d'une monoplace de course selon le constructeur. Luvly Les deux batteries embarquées sont amovibles. Luvly Plusieurs types de véhicules peuvent être conçus sur la base de la Luvly O. Luvly

Un assemblage au plus près des client

Comme indiqué plus haut, la Luvly O est composée d’éléments simples à assembler selon ses créateurs. Ces pièces doivent être fabriquées dans l’usine principale de la firme, pas encore opérationnelle, puis envoyées dans des emballages plats vers des « micro-usines » installées plus près des clients. C’est là que les autos doivent être assemblées, un processus qui ne demande officiellement que quelques heures par voiture, avant d’être livrées à leurs propriétaires. Associé au poids réduit du véhicule et à ses matériaux « presque tous recyclables » selon le constructeur, cela participe d’une empreinte carbone limitée. Toutefois la provenance des batteries et les détails relatifs à la motorisation n’ont pas encore été communiqués.

Media Image Image L'instrumentation est des plus minimalistes. Luvly

Luvly table sur un prix de vente de 10 000 € et invite les clients potentiels à manifester leur intérêt sur son site Internet. Luvly prévoit par ailleurs de partager sa plate-forme pour permettre la création, y compris par des tiers, d’autres modèles basés sur la même architecture. Alors, prêt à craquer ?

Media Image Image Luvly promet un prix de départ d'environ 10 000 €. Luvly

