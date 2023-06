Malus au poids 2024. Un barème plus sévère en préparation Le ministre délégué chargé des transports, Clément Beaune, confirme que le seuil d’application du malus au poids sera abaissé pour 2024. Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, plaide pour un déplafonnement de cette taxe. Plus tard, elle touchera les voitures électriques aujourd’hui exemptées.

Le Gouvernement prévoit de durcir le malus au poids pour l'appliquer à davantage de modèles en 2024.

Clément Beaune, ministre délégué chargé des transports, était l’invité du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI ce 25 juin. Il a confirmé le projet du Gouvernement de durcir la TMOM (taxe sur la masse en ordre de marche) ou malus au poids. Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, l’avait annoncé récemment. « Le seuil qui est appliqué aujourd’hui aux véhicules thermiques va être abaissé progressivement, sans doute dès le projet de loi de finances pour 2024 », a déclaré Clément Beaune.

Seuil abaissé, plafond supprimé ?

Actuellement, la TMOM s’applique à tous les véhicules neufs, à l’exception des électriques et des hybrides rechargeables ayant une autonomie électrique supérieure à 50 km en cycle urbain WLTP. Elle s’élève à 10 €/kg au-delà d’une masse à vide en ordre de marche de 1 800 kg (norme CE) et se cumule avec le malus écologique. Toutefois, le montant maximal des deux taxes additionnées est plafonné à 50 000 € ou 50 % du prix du véhicule. Mais Bruno Le Maire a déjà annoncé en commission au Sénat :

Nous proposons d’abaisser le seuil à 1,7 t ou 1,6 t et de mettre fin au plafonnement du malus automobile à 50 % de la valeur du véhicule.

Le Gouvernement n’aura cependant pas carte blanche pour revoir le barème puisque, si celui-ci entre bien dans le PLF 2024, il sera débattu au Parlement avant son entrée en vigueur.

Media Image Image Avec un seuil de TMOM abaissé à 1 600 kg, le Renault Espace hybride en serait exempté de justesse. Renault Media Image Image Autre SUV familial, le Kia Sorento est déjà touché par le malus au poids. Kia

Les électriques encore exemptés pour le moment

Les véhicules hybrides rechargeables et électriques sont automatiquement plus lourds que leurs équivalents 100 % thermiques en raison du poids de leur batterie. Ce qui ne signifie pas qu'ils soient tous égaux sur ce point. Certains parviennent à rester plus légers que d'autres, ce qui leur permet de consommer et de rejetter moins de matière ou d’énergie. Selon Clément Beaune, il conviendra donc de lever leur exemption de malus au poids, mais pas dans l’immédiat. « Pour les voitures électriques et les voitures hybrides la question se pose, mais j’essaie d’être cohérent. C’est le sens de l’histoire de prendre en compte le critère de poids. Mais on est dans une phase de transition, et il faut que l’on développe les véhicules électriques en France comme en Europe. Plutôt des petits ou moyens, pas trop chers, pour des raisons sociales. […] C’est le sens du bonus-malus écologique depuis des années. On durcit les critères au fur et à mesure, du moment où l’on a des véhicules plus abordables », a-t-il indiqué. Et de préciser que l’application du malus au poids sur les voitures électriques ne serait « pas pour le 1er janvier 2024 ». Les barèmes précis envisagés par le Gouvernement pour l’année prochaine devraient être communiqués à l’automne 2023.

Media Image Image Les voitures électriques sont exonérées de la TMOM, ce qui pourrait ne pas durer. Laurent Lacoste Media Image Image La plupart des hybrides rechargeables échappent aussi à la TMOM pour le moment. Mercedes

