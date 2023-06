Marché auto. Les livraisons de voitures neuves augmentent de 14,8 % en mai 2023 Le marché automobile français a poursuivi sa remontée en mai 2023 avec une croissance des immatriculations de voitures neuves de 14,8 %, à 145 538 unités (données NGC-Data®). Renault a retrouvé sa place de leader au cumul des cinq premiers mois, position occupée par Peugeot depuis fin 2021.

Benoît Landré Par

Voir les photos À fin mai, la marque Renault a repris les commandes du marché automobile français. Thomas ANTOINE

Le marché automobile français continue de remonter la pente en 2023 à la faveur des nombreuses commandes de voitures neuves passées au second semestre 2022. Selon les données de NGC-Data®, les immatriculations de VN ont signé une progression de 14,8 % en mai, à 145 538 unités, et ce, malgré deux jours ouvrés de moins qu'en mai de l'année dernière. Il s’agit de la cinquième hausse enregistrée en 2023, la troisième consécutive à deux chiffres. Le marché affiche également une progression de 3,2 % par rapport au mois de mai 2021 (141 053 unités). C’est d’ailleurs la première fois cette année que les volumes sont supérieurs à ceux d’il y a deux ans sur un même mois.

Le marché accuse en revanche un déficit de plus de 48 000 voitures par rapport à mai 2019 (193 948 VN). Le relevé provisoire réalisé sur le portail NGC-Wiz à la date du 30 mai 2023 faisait état d’un volume de 127 656 immatriculations. Ce sont donc très précisément 17 882 voitures neuves qui ont été immatriculées sur la seule journée du 31 mai 2023.

À lire aussi Le marché automobile neuf dans le vert avant le dernier jour de mai 2023

Peugeot perd du terrain

Pour le deuxième mois consécutif, Renault s’est adjugé la première place du marché automobile hexagonal, accaparant 18 % du total (26 135 unités ; + 13,8 %). Peugeot, qui a immatriculé 4 556 voitures sur la seule journée du 31 mai, a cumulé 22 326 unités sur le mois complet (+ 7,6 %), affichant une part de 15,3 %. Malgré une solide croissance de 27,8 % sur ce mois, la part de marché de Dacia, qui était montée à 10,5 % en avril, est redescendue à 8,6 % en mai (12 504 unités).

Les immatriculations VN des 30 premières marques en mai 2023

Mai 2023 5 mois 2023 Volume Part (%) Écart 2023/2022 (%) Volume Part (%) Écart 2023/2022 (%) Total général 145 538 100 + 14,8 698 952 100 + 16,3 1 Renault 26 135 18 + 13,8 111 376 15,9 + 23 2 Peugeot 22 326 15,3 + 7,6 108 015 15,5 + 8,2 3 Dacia 12 504 8,6 + 27,8 65 103 9,3 + 37,3 4 Volkswagen 9 889 6,8 + 34,5 47 950 6,9 + 26,3 5 Citroën 9 849 6,8 + 13,6 53 960 7,7 – 0,9 6 Toyota 7 508 5,2 + 4,2 39 233 5,6 + 12,1 7 BMW 4 615 3,2 + 9,4 22 176 3,2 + 24,5 8 Ford 4 047 2,8 – 1,9 20 686 3 + 0,1 9 Tesla 4 012 2,8 + 2539,5 18 663 2,7 + 113,8 10 Kia 4 007 2,8 + 8,9 18 510 2,6 – 1,9 11 Fiat 3 887 2,7 – 7,8 15 308 2,2 – 1,1 12 Audi 3 796 2,6 – 8,5 19 236 2,8 + 14,4 13 Hyundai 3 558 2,4 – 24,5 19 415 2,8 – 0,6 14 Mercedes 3 540 2,4 – 16,6 16 961 2,4 – 5,9 15 Opel 3 286 2,3 – 15,4 16 846 2,4 + 11,1 16 Nissan 2 950 2 + 30,3 15 625 2,2 + 29 17 Skoda 2 837 1,9 + 20,7 13 968 2 + 17,9 18 MG 2 484 1,7 + 343,6 9 033 1,3 + 196,6 19 DS 2 251 1,5 + 25,8 10 915 1,6 + 17,4 20 Mini 2 066 1,4 – 6,5 10 674 1,5 + 5,7 21 Suzuki 1 785 1,2 + 48,8 7 830 1,1 + 3,6 22 Seat 1 423 1 + 21,1 8 004 1,1 + 18,2 23 Cupra 1 238 0,9 + 66,2 4 867 0,7 + 86,8 24 Volvo 1 181 0,8 + 103,6 5 654 0,8 + 23,2 25 Jeep 762 0,5 + 20,4 2 294 0,3 – 12,1 26 Mazda 690 0,5 + 23 3 717 0,5 + 29,8 27 Lynk&co 568 0,4 + 10,5 1 609 0,2 + 59,9 28 Land Rover 522 0,4 + 151 2 667 0,4 + 102,5 29 Lexus 314 0,2 + 26,6 1 411 0,2 – 8,6 30 Alpine 286 0,2 + 39,5 645 <0,1 – 13,8

Forte croissance pour Tesla, MG, Volvo et Land Rover

Au pied du podium, Volkswagen (+ 34,5 %) et Citroën (+ 13,6 %) sont au coude à coude, avec pour chacune une pénétration de 6,9 % (et 40 unités de plus pour la marque allemande). Affichant un volume de 4 012 immatriculations, Tesla s’est de nouveau invité dans le top 10 des marques (c'était déjà le cas en mars), avec une part de marché de 2,8 % (autant que Ford et Kia). Les marques MG, Volvo et Land Rover ont enregistré des bonds à trois chiffres sur ce cinquième mois de l’année. À l’opposé, les immatriculations de Hyundai (– 24,5 %), Mercedes-Benz (– 16,6 %) et Opel (– 15,4 %) ont décroché.

Media Image Image Les immatriculations de Volvo affichent une croissance à trois chiffres au cumul des cinq premiers mois de 2023. Etienne Roville

Une progression de 16,3 % à fin mai

Au cumul des cinq premiers mois de l’année, le marché automobile croît de 16,3 %, totalisant 698 952 unités. Celui-ci accuse cependant une baisse de 3,4 % par rapport à la période de janvier à mai 2021 (723 327 unités). Autre comparaison qui témoigne de la chute des ventes de voitures depuis la crise sanitaire, il s’était immatriculé 935 478 autos sur les cinq premiers mois de l’exercice 2019, soit une différence de 236 526 unités.

Renault passe devant au cumul

Renault a repris les commandes en affichant une pénétration de 15,9 % à fin mai, soit 0,4 point d’avance sur Peugeot (15,5 %). La marque au lion occupait encore la première place à fin avril. Dacia complète le podium avec une part de marché de 9,3 %, loin devant Citroën (7,7 %). Les marques sud-coréennes Kia et Hyundai, qui avaient fait le plein d'immatriculations il y a un an, continuent de marquer le pas en 2023, avec de légères baisses respectives de 1,9 % et 0,6 % au cumul.