Marché automobile. Les ventes de voitures neuves grimpent de 21,9 % en avril 2023 Les immatriculations de voitures neuves ont augmenté de 21,9 % en avril 2023 en France, totalisant 132 510 unités (données NGC-Data®). Les groupes Renault et Volkswagen ont été deux des principaux moteurs de cette croissance. Au cumul des quatre premiers mois, le marché affiche une hausse de 16,7 %.

Benoît Landré Par

Voir les photos La Renault Clio a été la voiture la plus immatriculée en France en avril 2023. Adrien Cortesi

Le marché automobile français a signé en avril 2023 une quatrième hausse consécutive. Selon les données NGC-Data®, il s’est immatriculé 132 510 voitures neuves sur ce quatrième mois, soit une progression de 21,9 % par rapport à avril 2022, et ce malgré un jour ouvré de moins. Le bilan reste en retrait par rapport au volume enregistré en 2021 (140 426 exemplaires) et en 2019 (188 195 ex.). Malgré l’augmentation sensible des livraisons de voitures neuves sur ce début d’année, le marché automobile hexagonal accuse toujours un déficit de plus de 55 000 autos par rapport à la dernière année d’avant la crise sanitaire.

Par ailleurs, le mois de mars 2023 s’était révélé davantage porteur, avec un total de 182 717 immatriculations et une progression de 24,2 %.

Renault reprend les commandes

Devancé par Peugeot en mars, Renault s’est adjugé haut la main la première place du marché hexagonal sur ce mois (+ 50,7 %), affichant une part de marché de 17 % (de loin sa meilleure performance en 2023). La Clio a été la voiture la plus immatriculée en avril en France (7 514 unités ; + 203,6 %).

L’autre marque du groupe Renault, Dacia, a conforté sa position de troisième marque automobile en France à la faveur d’un bond de 63,4 %, lui octroyant une part de marché de 10,5 %.

Les immatriculations de voitures neuves par marques (top 30) en avril 2023

Avril 2023 4 Mois 2023 Volume Part (%) Ecart 2023/2022 (%) Volume Part (%) Ecart 2023/2022 (%) Total général 132 510 100 + 21,9 553 414 100 + 16,7 Renault 22 491 17 + 50,7 85 241 15,4 + 26,1 Peugeot 18 789 14,2 + 6,1 85 689 15,5 + 8,3 Dacia 13 972 10,5 + 63,4 52 599 9,5 + 39,8 Citroën 10 324 7,8 + 10,6 44 111 8 – 3,6 Volkswagen 8 975 6,8 + 35,9 38 061 6,9 + 24,3 Toyota 6 748 5,1 + 3,7 31 725 5,7 + 14,2 Hyundai 4 188 3,2 + 15,1 15 857 2,9 + 7,1 Ford 4 021 3 – 0,1 16 639 3 + 0,6 Kia 3 796 2,9 – 4,1 14 503 2,6 – 4,6 BMW 3 701 2,8 + 1,6 17 561 3,2 + 29,3 Audi 3 684 2,8 + 18,9 15 440 2,8 + 21,9 Mercedes 3 470 2,6 – 0,8 13 421 2,4 – 2,6 Nissan 3 364 2,5 + 15,7 12 675 2,3 + 28,7 Opel 3 053 2,3 + 17,2 13 560 2,5 + 20,2 Skoda 2 910 2,2 + 14,0 11 131 2 + 17,2 Fiat 2 708 2 – 20,6 11 421 2,1 + 1,4 DS 2 071 1,6 + 10,8 8 664 1,6 + 15,4 Suzuki 1 888 1,4 + 41,6 6 045 1,1 – 4,9 Tesla 1 824 1,4 + 1780,4 14 651 2,6 + 70,8 Mini 1 789 1,4 + 19,1 8 608 1,6 + 9,1 Seat 1 744 1,3 + 47,4 6 581 1,2 + 17,5 MG 1 377 1 + 26,9 6 549 1,2 + 163,4 Cupra 1 216 0,9 + 77,0 3 629 0,7 + 95,0 Volvo 1 002 0,8 + 23,4 4 473 0,8 + 11,6 Land Rover 576 0,4 + 66,5 2 145 0,4 + 93,4 Mazda 517 0,4 + 7,0 3 027 0,5 + 31,4 Lexus 299 0,2 + 32,3 1 097 0,2 – 15,3 Mitsubishi 296 0,2 + 14,7 885 0,2 + 23,1 Alfa Romeo 294 0,2 + 98,6 1 224 0,2 + 154,5 Porsche 294 0,2 + 71,9 1 048 0,2 + 27,0

Le plus petit mois en 2023 pour Peugeot

Du côté du groupe Stellantis, Peugeot a enregistré une hausse plus modeste de 6,1 %, affichant une part de 14,2 % (contre 16 % en mars 2023). Pour la première fois cette année, la marque au lion n’arrive pas en tête du marché des voitures neuves, la faute notamment à la chute des immatriculations des 308 (- 26 %) et 3008 (- 21 %). Les livraisons du 2008 ont en revanche été au rendez-vous (+ 52,1 %).

Citroën perd du terrain sur Dacia

Au pied du podium, Citroën (+ 10,6 % ; part de 7,8 %) a vu son retard sur Dacia se creuser un peu plus sur ce mois. La part de marché de Stellantis, qui s’élevait à 31,4 % en mars 2023, est descendue à 28,3 % en avril (37 537 unités), quand celle du groupe Renault est remontée à 27,6 % (36 589 unités).

Les immatriculations du groupe Volkswagen ont grimpé de 31,6 %, portées par les bonds des marques Cupra (+ 76,9 %), Volkswagen (+ 35,9 %) et Seat (+ 47,5 %).

Media Image Image Les immatriculations de Cupra ont augmenté de 77 % en avril 2023 en France. L'argus

Les principales progressions en avril 2023

Tesla : + 1 780,4 %

Alfa Romeo : + 98,6 %

Cupra : + 76,6 %

Porsche : + 71,9 %

Land Rover : + 66,5 %

Les principales baisses en avril 2023

Jeep : - 30,6 %

Jaguar : - 19,5 %

Fiat : - 20,6 %

Kia : - 4,1 %

Peugeot et Renault au coude à coude

Sur les quatre premiers mois de 2023, le marché français des voitures neuves affiche une hausse de 16,7 %, à 553 414 immatriculations. A titre de comparaison, il s’était écoulé 582 217 autos en 2021 et 741 530 en 2019 sur la même période. Peugeot (+ 8,3 %) conserve la première place du marché automobile (part de 15,5 %), suivi de près par Renault (+ 26,1 % ; part de 15,4 %). En retrait à fin avril (- 3,6 %), la marque Citroën (part de 8 %), qui s’est fixée pour objectif de repasser devant Dacia (part de 9,5 %) d’ici la fin de l’année 2023, accuse un déficit de 1,5 point.

Au même titre que la marque aux chevrons, Kia (- 4,6 %), Mercedes-Benz (- 2,6 %) et Suzuki (- 4,9 %) accusent également une baisse des immatriculations au cumul.