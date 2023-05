Maserati annonce la fin du moteur V8 Maserati annonce l'arrêt du moteur V8 qui anime actuellement les Ghibli, Quattroporte et Levante dans leur version Trofeo. Une série spéciale est prévue pour clore la production de cette motorisation d’origine Ferrari, dont les dernières unités sortiront d’usine fin 2023.

Par MaxK

Voir les photos La production du V8 Maserati cessera fin 2023. Maserati

En phase avec la stratégie de sa maison mère Stellantis, Maserati prévoit de devenir une marque 100 % électrique en 2030. Le prestigieux constructeur italien va donc progressivement retirer les moteurs thermiques de son catalogue. Cela commence avec le plus musclé d’entre eux puisque la firme au Trident annonce l’arrêt prochain de son bloc V8.

Media Image Image Comme l'ancienne GranTurismo (à gauche), d'uniques versons Zèda marquent la fin de production des actuelles Maserati V8. Maserati

La retraite à 64 ans pour le V8 Maserati

Actuellement, la gamme des Maserati Ghibli, Quattroporte et Levante est coiffée par une version Trofeo mue par un V8 3.8 biturbo de 580 ch, conçu par Ferrari. La production de ce moteur cessera à la fin de l’année 2023. Les voitures qui en sont équipées demeureront au catalogue jusqu’en 2024. Fondé en 1914, Maserati propose des modèles à moteur V8 depuis la 5000GT de 1959, et a vendu plus de 100 000 voitures ainsi motorisées. Les versions plus modestes de ses berlines et SUV actuels sont équipées de moteurs à quatre ou six-cylindres suralimentés. La MC20 a récemment inauguré un nouveau V6 biturbo baptisé Nettuno, tandis que la nouvelle GranTurismo et le Grecale se déclinent en version 100 % électrique nommée Folgore.

Media Image Image Les modèles Zèda arborent un dégradé de bleu vers le blanc. Maserati Media Image Image La Maserati Ghibil ne devrait pas être remplacée. Maserati

La légende de Zèda

La fin du V8 chez Maserati sera marquée par des déclinaisons spéciales des autos concernées. La firme de Modène vient de dévoiler les Ghibli Trofeo Zèda, Quattroporte Trofeo Zèda et Levante Trofeo Zèda, trois modèles uniques dont la carrosserie présente un dégradé de bleu vers le blanc en passant par le gris. Cette livrée est reprise de la GranTurismo Zèda avec laquelle Maserati avait mis fin à la production de sa GT de précédente génération, en 2019.

Media Image Image Le bleu de la partie avant symbolise l'entrée dans l'électrification. Maserati Media Image Image La remplaçante de l'actuelle Quattroporte sera proposée avec une motorisation électrique. Maserati

Au Goodwood Festival Of Speed qui se déroulera du 13 au 16 juillet 2023, le constructeur présentera une série spéciale des Ghibli et Levante Trofeo nommée Ultima. Le renouvellement des Quattroporte et Levante est attendu pour 2025, année à partir de laquelle Maserati proposera une version électrique de chaque modèle. La Ghibli, en revanche, ne devrait pas avoir droit à une seconde génération.

Media Image Image Le Levante est le dernier arrivé dans la gamme Trofeo. Maserati Media Image Image Quel que soit le modèle, le V8 développe 580 ch. Maserati

