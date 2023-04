Maserati Grecale Folgore (2023). 557 ch pour le SUV électrique italien Maserati présente le Grecale Folgore, la variante électrique de son nouveau SUV. Le constructeur italien annonce une puissance de 557 ch et une autonomie de 500 km, ainsi qu’un espace intérieur équivalent à celui des versions thermiques. Lancement prévu courant 2023.

Par MaxK

Voir les photos Le Maserati Grecale se décline en une version électrique Folgore. Le lancement commercial est prévu fin 2023. SP/Maserati

Maserati profite du salon de Shanghai 2023 pour présenter la version 100 % électrique du Grecale, une variante qui porte le suffixe Folgore comme la GranTurismo ainsi motorisée. Bien qu’il repose, comme cette dernière, sur une version modifiée de la plate-forme Giorgio empruntée à Alfa Romeo, le SUV ne reprend pas le groupe motopropulseur de la sportive à batterie. Il ne néglige pas ses performances pour autant puisqu’il revendique une puissance combinée de 557 ch. La gamme thermique du Grecale plafonne actuellement aux 530 ch du V6 biturbo de la version Trofeo.

Media Image Image Le Grecale Folgore est le deuxième modèle électrique de Maserati. SP/Maserati

Folgore au point

Les ingénieurs de chez Maserati sont parvenus à loger une batterie de 105 kWh (bruts) sous le plancher du Grecale Folgore, soit 12,5 kWh de plus que la GT Folgore. En contrepartie, le SUV doit se contenter d’une tension de 400 V, moitié moins que le coupé. Cet accumulateur alimente deux moteurs électriques, chacun étant installé sur un essieu pour fournir 557 ch combinés, 820 Nm de couple et une transmission intégrale. Le 0 à 100 km/h demande 4,1 s, il faut 16,1 s pour atteindre les 200 km/h, et la vitesse de pointe est fixée à 220 km/h. Ces chiffres sont moins bons que ceux du Grecale Trofeo, mais il faut dire que le Folgore accuse près de 500 kg de plus sur la balance avec 2 480 kg revendiqués. Maserati prévoit une autonomie WLTP de 500 km, sous réserve de l’homologation définitive du véhicule. La batterie accepte une puissance de charge allant de 3 à 22 kW sur courant alternatif, et jusqu’à 150 kW sur courant continu.

Media Image Image La batterie est installée à plat au centre. Les moteurs sont sur les essieux. SP/Maserati Media Image Image La batterie de 105 kWh et 400 V garantit une autonomie de 500 km, selon Maserati. SP/Maserati

Electrique et numérique

Côté style, le Maserati Grecale Folgore est presque identique aux versions thermiques. Il reprend la finition extérieure du modèle Trofeo mais s’en distingue par une calandre spécifique, qui contribue au refroidissement du système électrique. Cette déclinaison « zéro émission » est, par ailleurs, la seule à pouvoir recevoir la teinte cuivrée Rame Folgore. Elle peut être équipée de jantes de 19 à 21 pouces de diamètre, dont certaines à l’aérodynamique optimisée.

Media Image Image La version Folgore dispose d'une calandre spécifique. SP/Maserati Media Image Image Le hayon donne accès à un coffre de 535 L. SP/Maserati

Malgré la présence de l’imposante batterie dans cette architecture initialement conçue pour des voitures thermiques, le volume de coffre demeure inchangé avec 535 L annoncés. Hormis quelques éléments spécifiques d’affichage, l’instrumentation est aussi identique et passe principalement par trois écrans : un tableau de bord numérique de 12,3 pouces, un écran central tactile de même diagonale, et un écran de commande de 8,8 pouces situé juste en-dessous. Quatre modes de conduite sont proposés : Max Range, GT, Sport, et Corsa. La date de lancement et le prix du Maserati Grecale Folgore sur le marché français restent à connaître.

Media Image Image L'instrumentation du modèle Folgore est identique à celle des Grecale thermiques. SP/Maserati

