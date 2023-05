Matra Bagheera (1973). Un concept hommage se prépare pour ses 50 ans Les étudiants de l’école Espera Sbarro de Montbéliard préparent une version moderne de la Matra Bagheera pour le 50ème anniversaire de ce coupé triplace. Leur concept-car, pur exercice de style, doit être présenté au Mans Classic fin juin 2023.

Par MaxK

Voir les photos Un concept-car hommage à la Matra Bagheera est en cours de conception au sein de l'école Espera Sbarro de Montbéliard. Espera Sbarro Montbéliard

Parmi les voitures françaises qui passent une décennie en 2023 figure la Matra Bagheera. Conçue avec Simca, cette atypique sportive à trois places de front fut lancée en 1973 ; elle a donc 50 ans. Pour célébrer cet anniversaire, l’école de design et de construction automobile Espera Sbarro de Montbéliard, dans le Doubs, en a fait le sujet de travail de ces étudiants. Ces derniers élaborent actuellement un concept-car inspiré par la Bagheera, comme une réinterprétation de cette dernière pour le 21ème siècle.

Media Image Image La Matra Bagheera a 50 ans en 2023. DR

Des performances au goût du jour

Plus qu’une simple maquette, la Bagheera version Sbarro est conçue comme une automobile à part entière. Son châssis tubulaire accueille un moteur quatre-cylindres central arrière, installé en position transversale comme à l’époque. Ses performances, en revanche, n’ont plus rien à voir. Le bloc Simca 1.4, qui plafonnait aux 90 ch de la version S, est ici remplacé par un moteur 1.6 turbo venu de chez Stellantis (côté PSA), optimisé par une préparation maison. Admission et échappement sont réalisés sur mesure. La puissance définitive de cette mécanique reste à connaître. Les dimensions de la voiture ont été revues à la hausse en conséquence, comme les capacités de ses liaisons au sol. Des jantes de 20 pouces remplacent notamment les roues de 13 pouces du coupé Matra.

Comme chez les constructeurs, la maquette en argile synthétique reste une étape majeure du processus de design. Espera Sbarro Montbéliard La voiture est dimensionnée comme une sportive moderne. Espera Sbarro Montbéliard Un quatre-cylindres 1.6 turbo d'origine PSA/Stellantis animera la voiture. Espera Sbarro Montbéliard

Une silhouette reconnaissable

Côté style, les étudiants et leurs professeurs modernisent subtilement le dessin original du modèle, dans une démarche semblable à celle d’Alpine avec l’A110 actuelle. On retrouve donc la silhouette ramassée et les proportions compactes du coupé, avec un peu plus de muscle. Le creux soulignant la ceinture de caisse est habilement repris pour lier les feux avant et arrière par les flancs. Un éclairage à LED dessinant des traits fins se devine. La carrosserie composite doit faire l’objet d’un montage « à blanc » fin mai.

Media Image Image Les lignes d'origine sont modernisées mais reconnaissables. Espera Sbarro Montbéliard

Traditionnellement, Sbarro présente la création de sa promotion annuelle en mars à l’occasion du salon de Genève. Ce dernier n’ayant plus lieu depuis 2020 (en espérant le retour annoncé pour 2024), l’équipe derrière le concept Bagheera prévoit de le dévoiler lors de l’édition 2023 du Mans Classic, qui se tiendra du 29 juin au 2 juillet prochains, et espère pouvoir l’y faire parader sur la piste. Car au-delà du 50ème anniversaire de la Bagheera, cette année marque le centenaire des 24 Heures du Mans et un hommage à Matra y aurait toute sa place, le constructeur aujourd’hui disparu ayant remporté l’épreuve à trois reprises consécutives entre 1972 et 1974. Soulignons que le développement du concept Bagheera des 50 ans est un pur projet d’étude indépendant de la marque Matra, sans aucune visée commerciale.

Media Image Image Peut-on s'attendre à un bandeau lumineux à l'arrière ?

