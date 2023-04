Mazda 3 (2023). Prix et équipements de la berline japonaise Arrivée à mi-carrière en 2023, la Mazda 3 présente une nouvelle gamme en France. Pas de quoi parler de restylage tant les évolutions sont minimes. Le catalogue s’enrichit surtout d’une motorisation essence micro-hybride de 150 ch. Les prix de la berline japonaise débutent à 27 300 €.

Par Vincent Foultier

Mazda dévoile les tarifs de sa nouvelle gamme Mazda 3 qui débute à partir de 27 300 €.

Commercialisée en France depuis le début de l'année 2019, la Mazda 3 arrive à mi-carrière en 2023. Mais contrairement à la Mazda 2, qui s'apprête à passer par la case restylage pour la deuxième fois, la berline japonaise accueille quelques évolutions. Si son design extérieur reste à l'identique, les changements se trouvent dans l’habitacle et sous le capot avec l'arrivée du 2.0 e-Skyactiv-G micro-hybride de 150 ch. Le ticket d’entrée de gamme augmente de 800 € pour atteindre 27 300 €. Le millésime 2024 de la Mazda 3 sera commercialisé au Japon en juin et devrait débarquer sur le marché européen dans les prochains mois.

Une dotation d’équipements qui s’enrichit légèrement

Media Image Image A l'extérieur comme à l'intérieur, les évolutions sont très minimes. Mazda Media Image Image L'écran central passe de 8,8 pouces à 10,25 pouces. Mazda

Tout se passe à l'intérieur sur cette nouvelle version de la Mazda 3. La berline japonaise dispose d'un écran central de 10,25 pouces, contre 8,8 pouces auparavant. Le système d’info-divertissement Mazda Connect Display est désormais compatible avec Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Par ailleurs, la marque annonce une réorganisation des commandes de la climatisation et de nouveaux boutons sur le volant, afin d'offrir une meilleure ergonomie. Grande nouveauté : le toit ouvrant est maintenant proposé en option sur la version e-Skyactiv X de 186 ch en finition Exclusive-Line. Côté sécurité, la Mazda 3 gagne un pack Driver Assistance permettant d'avoir la détection de fatigue du conducteur, le régulateur de vitesse adaptatif et le système de détection des piétons et des cyclistes.

Gamme et prix de la Mazda 3 (mars 2023)

Media Image Image La quatrième génération de la Mazda 3 a été lancée en 2019. La nouvelle gamme de la berline ne présente aucun changement esthétique. DR

La nouvelle gamme Mazda 3 se compose de trois motorisations et trois finitions, dont une est disponible uniquement sur la version à 5 portes. Idem pour la transmission intégrale disponible avec la motorisation e-Skyactiv X. Elle débute à partir de 36 000 € avec la boîte manuelle en finition Exclusive-Line puisqu'elle se dote de série du Pack Driver Assistance, en option à 1 500 €. En cumulant les packs Driver Assistance, Confort Cuir Rouge ou Noir ainsi que le toit ouvrant, elle culmine à 40 900 €.

Prix en euros Prime-Line Homura (5 portes uniquement) Exclusive-Line 2.0 e-Skyactiv G 122 BVM6 27 300 29 500 29 300 2.0 e-Skyactiv G 122 BVA6 29 300 31 500 31 300 2.0 e-Skyactiv G 150 BVM6 28 300 30 500 30 300 2.0 e-Skyactiv G 150 BVA6 30 300 32 500 32 300 2.0 e-Skyactiv X 186 BVM6 29 600 31 800 31 600 2.0 e-Skyactiv X 186 BVA6 31 600 33 800 33 600 2.0 e-Skyactiv X 186 4x4 BVM6 (sur 5 portes) - 33 600 36 000* 2.0 e-Skyactiv X 186 4x4 BVA6 (sur 5 portes) - 35 600 38 000*

* à partir de 36 000 € en BVM et 38 000 €* en BVA car vendue avec option Pack Driver Assistance

Equipements de la Mazda 3 (2024)

Prime-Line :

climatisation manuelle

jantes alliage 16’’

affichage tête haute

caméra de recul

aide au stationnement arrière

régulateur de vitesse adaptatif

système audio avec six haut-parleurs phares à LED

Homura (en + Prime-Line, disponible seulement sur version 5 portes) :

jantes alliage 18’’ noir

coques de rétroviseurs noires

aide au stationnement avant

climatisation automatique

sièges avant chauffants

chargeur à induction

capteur de pluie

sièges avec surpiqûres rouges

Exclusive-Line (en + Prime-Line) :

climatisation automatique

sièges avant chauffants

clés mains libres

chargeur à induction

deux haut-parleurs en sus

capteur de pluie

jantes alliages 18’’

aide au stationnement avant

Options disponibles sur la Mazda 3 (2024)

Pack Driver Assistance : 1 500 €

caméra 360°

détecteur de fatigue

aide au freinage d'urgence

régulateur de vitesse adaptatif

système de détection des piétons et cyclistes

système audio Bose à 12 haut-parleurs

Pack Confort Cuir Noir : 2 100 €

sellerie cuir noir

sièges réglables électriquement avec fonction mémoire

volant chauffant

dégivrage essuie-glaces

Pack Confort Cuir Rouge : 2 100 €

sellerie cuir bordeaux

sièges réglables électriquement avec fonction mémoire

volant chauffant

dégivrage essuie-glaces

Toit ouvrant : 800 €

