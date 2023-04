Mazda RX-8. Le coupé à moteur rotatif fête ses 20 ans en 2023 La Mazda RX-8 fête son 20e anniversaire cette année. La sportive japonaise est le dernier des modèles de série dotés d’un moteur rotatif. Elle s’est vendue à 192 000 exemplaires entre 2003 et 2012. Retour sur l’histoire de ce modèle qui sort de l'ordinaire.

Par Vincent Foultier

Porte-étendard de la marque au début des années 2000, la Mazda RX-8 fut l’une des sportives les plus originales de sa catégorie. Commercialisée en 2003, la japonaise s’est rapidement démarquée de la concurrence par son design atypique et son fameux moteur rotatif. Et même si elle a connu une fin de carrière forcée en France en 2010, la RX-8 fascine toujours autant les amateurs et passionnés de voitures de sport. A l’occasion de son 20e anniversaire cette année, L’argus vous propose de revenir en détail sur ce modèle qui s’est écoulé à 192 000 exemplaires jusqu’en 2012.

Un coupé qui ne fait rien comme les autres

Dérivé du concept RX-Evolv de 1999, puis préfiguré à 90% par le concept RX-8 de 2001, le modèle de série japonais dévoile une ligne à couper le souffle. Ses ailes galbées et l’ouverture inversée des petites portes, astuce qui facilite l’accès aux places arrière, lui confèrent un certain charme. A l’intérieur, la présentation est soignée avec une planche de bord bien dessinée. Elle ne présente presque aucun défaut en termes de design pour l’époque, si ce n’est un volant non ajustable en profondeur. Pas forcément idéal pour parfaire sa position de conduite au volant d’une sportive. Dès sa sortie, elle affiche clairement ses ambitions et vient concurrencer la Nissan 350Z ou encore la vieillissante Toyota Celica. Mais la RX-8 ne fait pas uniquement parler d'elle pour son design.

Le dernier modèle à moteur rotatif

La particularité de la Mazda RX-8 provient de son moteur. Disponible dans deux niveaux de puissances (192 ch et 231 ch), le coupé est la dernière voiture de grande production équipée d’un moteur à piston rotatif. Les caractéristiques de ce moteur sont différentes d’un moteur classique avec une aptitude à grimper haut dans les tours (la zone rouge se situe à 9 000 tr/min). En revanche, il demande d’adopter une conduite assez dynamique puisque c’est à partir de 6 000 tr/min environ qu’il montre l'étendue de ses capacités. En dessous, il manque de couple et de souplesse, réduisant le confort de conduite notamment en agglomération. Mais les vraies contraintes et problématiques de ce moteur se trouvent dans son développement au prix très élevé, sa surconsommation en huile et en carburant et sa fiabilité sur la durée.

Mazda avait été contraint de retirer sa RX-8 du catalogue en Europe en 2010, à cause de l’arrivée de la norme Euro 5. Si le constructeur japonais a bel et bien annoncé le retour de cette motorisation fin 2023 sur son MX-30 hybride rechargeable, l’usage de ce bloc sera très différent puisque qu’il servira uniquement de prolongateur d’autonomie.

Moins de 10 000 € en occasion

Commercialisée à 30 000 € environ à son lancement, la Mazda RX-8 est aujourd’hui accessible en occasion pour moins de 10 000 €. Un achat intéressant pour ceux qui souhaitent investir dans une voiture plaisir. Mais gare à son entretien...

