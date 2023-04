McLaren 750S (2023). Plus puissante, plus légère et toujours 100 % thermique McLaren présente la 750S, évolution profonde de la 720S qu’elle remplace. Derrière une allure qui change peu se cachent une puissance en hausse, un poids en baisse et un châssis optimisé. Quelques fonctionnalités pratiques ont également été améliorées.

Lancée en 2017, la McLaren 720S évolue et devient 750S. Plus qu’un restylage, les ingénieurs et designers de Woking se sont attelés à améliorer, point par point, les attributs de la super-sportive. Parmi ceux-ci figurent le poids et le moteur, toujours 100 % thermique, alors qu’en cinq ans la concurrence s’est électrifiée donc alourdie, Ferrari 296 GTB hybride rechargeable en tête. Pour l'heure, McLaren réserve donc encore l'hybridation rechargeable à l'Artura.

La 750S marque une évolution plus profonde qu'il n'y paraît par rapport à la 720S. McLaren

Un rapport poids/puissance encore meilleur

Comme son nom l’indique, la McLaren 750S tire 750 ch de son V8 4.0 biturbo central arrière, à 7 500 tr/min, soit 30 ch de plus que sa devancière. Le couple maximal bondit de 720 à 800 Nm, à 5 500 tr/min, et le rupteur intervient à 8 500 tr/min. La transmission s’opère toujours aux seules roues arrière via la boîte à double embrayage SSG à sept vitesses, dont le rapport final a été raccourci. Pour maximiser ce gain en performances, McLaren a allégé tout ce qui pouvait l’être. Toujours construite autour d’une monocoque en fibre carbone, la 750S dispose de série de sièges en carbone (– 17,5 kg), de nouvelles jantes forgées (– 13,8 kg), d’un tableau de bord repensé (– 1,8 kg), d’un nouveau vitrage de pare-brise (– 1,6 kg), d’amortisseurs au design revu (– 2 kg), d’un échappement redessiné (– 2,2 kg) ou encore d’un aileron arrière plus léger bien qu’allongé (– 1,6 kg). Lorsqu’elle est équipée en sus de toutes les options d’allègement proposées, et à configuration égale, la nouvelle venue pèse 30 kg de moins que le modèle précédent avec 1 277 kg à sec (1 464 kg à vide en ordre de marche CE).

Le V8 biturbo développe ici 750 ch.

Côté chrono, McLaren annonce 2,8 s pour passer de 0 à 100 km/h, 7,2 s pour atteindre 200 km/h, 19,8 s pour arriver à 300 km/h et 332 km/h en pointe. Dévoilée en même temps que le coupé, la 750S Spider fait presque jeu égal avec ce dernier, ne pesant que 49 kg de plus du fait de son toit rigide en carbone rétractable électriquement. Au dixième près, McLaren peut se targuer de faire mieux que la concurrence italienne, la 296 GTB forte de 830 ch ayant 193 kg de plus à déplacer.

La 750S Spider est dévoilée en même temps que le coupé. McLaren

Un châssis finement optimisé

Parce que les performances en ligne droite ne font pas tout, McLaren a aussi affiné les liaisons au sol de son modèle de cœur de gamme. Les ressorts de suspension ont été assouplis de 3 % à l’avant et raffermis de 4 % à l’arrière, tandis que la voie avant a été élargie de 6 mm. Par ailleurs, la direction toujours électro-hydraulique a été recalibrée pour plus de réactivité et de linéarité. Les freins carbone/céramique ont droit à un nouveau servo-frein, et un kit de freinage optimisé pour la piste est proposé en option. Il est en outre possible de monter des pneus Pirelli P-Zero Corsa ou P-Zero Trofeo R comme alternative aux P-Zero de série. Enfin, le spoiler avant a été allongé, et l’aileron arrière mobile offre 20 % de surface supplémentaire pour plus d’appui.

Le bouclier avant de la 750S diffère de celui de la 720S. McLaren

L'aileron arrière est plus long, la sortie d'échappement désormais unique, et le bouclier redessiné. McLaren

Une mise à jour cosmétique subtile

Esthétiquement, la Mclaren 750S se distingue d’abord de la 720S à son bouclier avant revu, dont la partie centrale est désormais couleur carrosserie. Il peut en être de même pour les logements des projecteurs, joints à des prises d’air plus étroites qu’auparavant. Les ouïes latérales ont aussi été redessinées, de même que le bouclier arrière et la sortie d’échappement unique, oblongue et centrale. Sur le coupé, le moteur est visible à travers une vitre.

Par rapport à la 720S (ci-dessus), l'évolution esthétique de la 750S est subtile. DR

Une instrumentation en partie repensée

Dans l’habitacle, la principale nouveauté est la fixation du tableau de bord numérique à la colonne de direction, pour une visibilité annoncée optimale quel que soit le positionnement choisi pour cette dernière. De part et d’autre de ce combiné se trouvent des touches dédiées aux modes de conduite ; l'une d'elles permet d’accéder directement à un profil personnalisé, qui s'ajoute aux configurations Comfort, Sport et Track prédéfinies. Il est ainsi possible de combiner selon ses préférences les réglages du groupe motopropulseur, de la suspension et de l’aileron arrière, une fonctionnalité baptisée MCL (McLaren Control Launcher). Le volant, lui, reste dénué de boutons.

Le tableau de bord est fixé à la colonne de direction.

Pratique pour franchir les ralentisseurs, la surélévation du train avant ne demande plus que 4 s, contre 10 s sur la 720S. McLaren annonce enfin un écran central tactile plus réactif, des caméras extérieures améliorées et un nouveau système audio conçu avec Bowers & Wilkins. De nombreuses options de personnalisation sont évidemment proposées.

