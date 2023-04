Mercedes-Benz Classe G. Le tout-terrain huppé fête ses 500 000 exemplaires Le 500 000e exemplaire du baroudeur star de Mercedes-Benz vient de sortir des usines de l'usine Magna Steyr de Graz, en Autriche. Un événement pour l'un des modèles les plus emblématiques de la marque à l'étoile lancé il y à 44 ans.

Voir les photos Le 500 000e exemplaire du baroudeur star de Mercedes-Benz lancé en 1979 vient de sortir des usines de l'usine Magna Steyr de Graz, en Autriche. Mercedes-Benz

Lancé au printemps 1979, le Mercedes-Benz Classe G a su évoluer pour continuer à séduire une clientèle qui s'étale désormais plusieurs générations. Si son design a conservé les mêmes codes stylistiques synonymes de robustesse, cette icône n'a cessé de s'embourgeoiser pour s'imposer comme une voiture de luxe tout en préservant ses capacités tout-terrain.

De l'utilitaire rustique au 4x4 luxueux

Le Classe G était initialement très rustique et destiné à des usages utilitaires, voire militaires. C'est d'ailleurs dans sa variante militaire qu'il a fait son apparition en 1975. Populaire auprès des forces militaires grâce à sa robustesse, ses performances et sa fiabilité, il a migré du statut d'utilitaire vers celui de véhicule civil, en s'embourgeoisant au fil des années. Le premier Classe G commercialisé en 1979 proposait un confort relativement spartiate mais des aptitudes de 4x4 de haut vol. Il était décliné en break et fourgon à empattement court ou long, ainsi qu'en cabriolet. Quatre motorisations d'une puissance allant de 72 à 150 ch étaient également disponibles.

Media Image Image Le premier Classe G était disponible en versions 2 ou 4 portes (break), fourgon et cabriolet. Mercedes-Benz

Conservant son style cubique et ses traits rectilignes qui ont fait son succès, le Classe G a depuis évolué vers l'univers du luxe. Renouvelée pour la dernière fois en 2018, la version actuelle embarque un V8 4.0 dont la puissance débute à 421 ch pour culminer à 585 équidés sur le Mercedes-AMG G 63. Une version 100 % électrique baptisée EQG, annoncée depuis novembre 2019, sortira des chaînes de production en 2024.

Un exemplaire unique au look vintage pour l'évènement

Le 500 000e Classe G produit est unique et se veut résolument vintage. Inutile d'essayer d'en commander un, même avec le programme de personnalisation G Manufaktur pourtant très fourni. Il bénéficie de la couleur historique vert agave, l'une des premières teintes disponibles au catalogue et se caractérise par un certain nombre de détails évocateurs des premiers modèles.

Media Image Image Le 500 000e exemplaire produit est unique. Il reprend des éléments caractéristiques des précédentes générations : la teinte vert agave, la couleur orange des clignotants et une sellerie spécifique à la version 280 GE de 1986. Mercedes-Benz

Parmi les détails dédiés au passé du Classe G, on peut notamment citer les clignotants à la traditionnelle teinte orange qui n'est plus utilisée aujourd'hui, l'étoile Mercedes, nettement plus grande que sur les modèles actuels, sur l'enjoliveur de roue de secours, ou encore la sellerie. L'intérieur du 500 000e Classe G est en effet inspiré de la version 280 GE de l'année modèle 1986. Il lui emprunte le tissu à carreaux typique de l'époque sur la partie centrale des sièges. Pour définitivement identifier ce modèle commémoratif, Mercedes-Benz a muni la poignée de maintien côté passager de l'inscription « No. 500 000 »… en vert agave.

On ignore encore si cet exemplaire sera vendu à un client à l'image du 400 000e exemplaire sorti d'usine en décembre 2020 ou s'il rejoindra au contraire le musée de la marque.

