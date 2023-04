Mercedes Classe E (2023). À la découverte du vaisseau amiral du futur Si des photos avaient déjà fuité sur sa planche de bord et son museau, la nouvelle Mercedes Classe E se dévoile désormais dans son intégralité. Trente ans après son lancement, la grande berline routière se décline en une sixième génération. L’argus est allé à la rencontre du vaisseau allemand.

Par Vincent Foultier

Voir les photos Mercedes dévoile la sixième génération de sa grande routière, la Classe E. Mercedes

Qui a dit qu’en 2023 les berlines n’étaient plus à la mode ? Certainement pas Mercedes, qui lève le voile sur la sixième génération de sa Classe E. Trente ans après sa sortie, et malgré des chiffres de vente en baisse, la grande routière n’a pas l’intention de s'écarter au profit de son pendant électrique EQE. Le modèle emblématique de la marque à l'étoile fait honneur à ses ancêtres en apportant son lot d’innovations et de technologies. Après s’être fait surprendre lors de phases de test ces dernières semaines, la nouvelle Classe E s’apprête désormais à rejoindre les chaînes d’assemblage de l’usine de Sindelfingen, en Allemagne, où sa production commencera en juillet. L'auto est attendue en concessions début septembre.

Nouveaux codes stylistiques

En termes de design, cette nouvelle Classe E se distingue des Classe C et Classe S. Mercedes La face avant de la berline adopte des éléments de design encore inédits chez Mercedes. Mercedes Face avant de la cinquième génération de Mercedes Classe E L'argus La partie basse des blocs optiques adopte une forme de vague. Mercedes Avec cette signature, Mercedes a souhaité rendre hommage aux quatre yeux des anciennes générations de sa Classe E. DR Dans cette finition AMG-Line, le pourtour intérieur de la calandre se dote d'un bandeau lumineux. Mercedes En finition Exclusive-Line, l'étoile trône sur l'avant du capot. Mercedes À l'image de l'EQE, la Classe E adopte un bandeau qui rejoint les blocs optiques. Mercedes La version haut de gamme de la Classe E se différencie par son dessin de calandre. Mercedes

Sans se transfigurer, la nouvelle Classe E se distingue assez bien de la génération précédente, ainsi que des Classe C et Classe S. Elle adopte des codes stylistiques inédits chez le constructeur allemand, à l’image de sa signature lumineuse à l'avant. Celle-ci se caractérise par deux vagues éclairées en partie inférieure, en hommage aux quatre yeux des Classe E type 210 (1995) et 211 (2002). La calandre en forme de trapèze est inversée par rapport à celle de la version restylée de cinquième génération. Les inserts noir brillant qui la relient aux phares rappellent les modèles électriques de la gamme EQ. En finition de cœur de gamme AMG-Line, un bandeau lumineux est apposé sur le pourtour intérieur de la calandre. Quant à la célèbre étoile trônant sur l’avant du capot, on la trouve en version haut de gamme Exclusive-Line.

Media Image Image Longue de 4,95 m, la Classe E gagne 2 cm d'empattement par rapport à la génération précédente. Mercedes Media Image Image À l'arrière, la signature lumineuse est inédite, avec ces deux étoiles rappelant le logo de la marque. Mercedes

Cette nouvelle Classe E de 4,95 m de long (+ 2 cm par rapport à l’ancienne génération) conserve sa silhouette tricorps traditionnelle. Les faces latérales dévoilent des tracés rectilignes qui ne traversent plus la largeur du véhicule. Ils sont désormais positionnés sous le rebord des vitres, juste au-dessus des poignées de porte affleurantes inaugurées sur la Classe S. La berline qui nous est présentée s’équipe de jantes de 20 pouces. Les clients pourront choisir dans une gamme de montes allant de 17 à 21 pouces selon les versions. À l’arrière, les changements sautent aux yeux. Les feux sont reliés entre eux par un bandeau, rappelant une nouvelle fois les modèles électriques EQ. Le dessin des blocs optiques est identique à celui de la face avant avec une double vague en partie basse. Inédite, la signature lumineuse présente deux motifs en forme d’étoile, l’emblème du constructeur allemand.

À bord de la nouvelle Classe E

Media Image Image À l'arrière, la berline ne manque pas de place. L'espace aux jambes et à la tête est bon, même pour les grands gabarits. Mercedes

Dans l'habitacle, cette nouvelle Classe E se doit de tenir son rang de berline routière confortable et spacieuse. Et puisqu’elle se destine principalement aux voyageurs de classe affaires ainsi qu’aux professionnels du transport, c’est d’abord aux places arrière que nous prenons place pour en juger l’espace. Le constat est sans appel. L’envie de se faire conduire afin de profiter du confort des sièges en cuir et du toit panoramique est débordante. Mais c’est bien à l’avant que les passagers seront le mieux installés. Mercedes a travaillé le confort jusque dans les moindres détails avec notamment des accoudoirs de porte qui épousent parfaitement la forme du bras. Les plus de 1,80 m ont même de quoi étendre leurs jambes entièrement, un détail non négligeable lorsque l’on parcourt de longs trajets.

Media Image Image En choisissant l'option Hyperscreen, une grande surface vitrée s'étend du conducteur au passager. Mercedes Media Image Image Les matériaux utilisés sont dignes du segment premium. Mercedes

Sans surprise, les matériaux sont de qualité avec de la moquette en partie basse de la console centrale ou encore du cuir au niveau des contre-portes et de la planche de bord. Flottante, cette dernière s’équipe désormais de fines aérations sur toute la largeur, au détriment de sorties d’aération rondes. Mais ce qui saute aux yeux, c’est cette surface vitrée de près de 40 pouces au total, qui s’étire du conducteur au passager. Comme sur les modèles actuels, cette grande dalle tactile baptisée Hyperscreen reste une option puisque, de série, la surface vitrée s’étend jusqu’à l’écran central. Ce dernier adopte une position au format paysage, à l’inverse de ceux des Classe C et Classe S optant pour une installation au format portrait.

Une révolution technologique

Innovation et technologie, tels sont les maîtres mots qui définissent la Classe E depuis ses débuts. Cette dernière entre dans une autre dimension en matière de fonctionnalités, si bien qu’elle nous incite presque à passer plus de temps à l’intérieur que dans notre domicile. La berline se dote du système d’info-divertissement MBUX de dernière génération avec capacité d’interaction 5G. De nouvelles applications (parfois inutiles) font leur apparition, telles que la plate-forme de divertissement TikTok, le jeu Angry Birds, le navigateur Vivaldi ou encore Zoom. Cette application de visioconférence, utilisable lorsque le véhicule est à l’arrêt, est permise grâce à l’apparition d’une caméra à selfie et vidéo sur le dessus de la planche de bord.

Media Image Image Mercedes a modifié l'interface de son système multimédia avec des touches plus grandes pour faciliter son utilisation. Mercedes

Mercedes veut faciliter la vie à bord de sa Classe E. Ainsi, la commande vocale « Hey Mercedes » peut désormais être activée sans mot clé grâce à une nouvelle fonction « Just Talk ». Mais la grosse nouveauté en termes d’innovation débarque grâce à l’intelligence artificielle, qui permet l’automatisation de multiples fonctions utilisées au quotidien. Par exemple, vous pouvez demander au véhicule d’activer les sièges massants, de régler le chauffage à la température désirée, d’activer le GPS à l’adresse de votre domicile et de régler l’éclairage d’ambiance lumineuse sur bleu tous les mardis à 20 h 00 lorsque vous sortez de votre séance d’entraînement. Mais inutile de tout programmer constamment, le véhicule sauvegarde automatiquement les différentes routines créées et les exécute. La programmation peut être simplifiée et accélérée depuis l’application sur smartphone Mercedes Me, qui permet d’élaborer son profil.

Une expérience sonore et visuelle exceptionnelle

Media Image Image Les bandeaux lumineux changent de couleur au rythme de la musique. Mercedes

Ces dernières années, les constructeurs accordent une place majeure au système sonore de leurs véhicules. Or, ce que réalise le constructeur allemand sur sa berline dépasse tout ce qui a été conçu jusque-là. Son système surround Burnmester 4D offre un son spatial multidimensionnel. Pour la première fois dans une Mercedes, le son est vécu par trois des cinq sens de l’être humain : l’ouïe, la vue, mais également le toucher puisque deux composants acoustiques sont intégrés dans le dossier des sièges avant. Voir des morceaux de musique prend tout son sens dans cette Classe E grâce au nouvel éclairage d’ambiance actif. Les changements de lumière se font au rythme de la musique et des films visionnés. Plus le rythme est rapide, plus les transitions d’ambiances lumineuses le sont aussi. Toutes ces fonctions sont proposées en option, mais elles valent le coup de s’y intéresser tant l’expérience proposée est digne d’une salle de cinéma. Reste à connaître la somme à débourser pour s’équiper de ce pack.

La sécurité avant tout

À sa sortie, en 1993, la Mercedes Classe E était la voiture la plus sûre du monde. Elle disposait notamment d’un élément particulier qui lui avait valu ce titre : un airbag conducteur de série. Aujourd’hui, cette nouvelle génération n’est pas en reste en matière de sécurité passive. Les nombreux airbags sont toujours de série, comme l’airbag rideau qui s’étend du montant avant au montant arrière, ou encore celui situé au niveau des genoux du conducteur. Ce dernier permet de protéger les jambes de la colonne de direction en cas d’accident.

Media Image Image Les boutons d'aide à la conduite sont conservés sur les doubles branches du volant. Mercedes Media Image Image La Classe E se veut rassurante avec ses différentes aides à la conduite et ses nombreux airbags. Mercedes

En termes d’aides à la conduite, la dotation d’équipements de série comprend entre autres l’assistant de freinage actif, l'assistant de franchissement de ligne actif, le pack stationnement avec caméra de recul. L’assistant de détection de fatigue a quant à lui été perfectionné. Associé à la caméra 3D du conducteur (en option), il est capable de détecter une perte d’attention de ce dernier et de déclencher un arrêt d’urgence s'il ne réagit pas aux avertissements émis précédemment. Si l'on coche l’option pack assistance à la conduite Plus, la Classe E bénéficie de l’assistant actif de changement de voie ou encore de la fonction de démarrage à une intersection. Dans un cas de figure où le conducteur tenterait de démarrer alors qu’un autre véhicule est en approche, le système pourrait ainsi actionner automatiquement le frein et éviter la collision.

Trois finitions et quatre motorisations au lancement

Media Image Image La Mercedes Classe E repose sur la même plate-forme que les Classe C et Classe S. Mercedes

Au lancement, cette nouvelle Mercedes Classe E sera disponible dans trois finitions (Avantgarde-Line, AMG-Line et Exclusive-Line) et quatre motorisations. L’entrée de gamme sera équipée du bloc à essence E 200 de 204 ch. Mercedes fait le choix de conserver une offre diesel sur sa berline avec un quatre-cylindres 220d de 197 ch, disponible en versions deux et quatre roues motrices. Ces deux motorisations sont associées à une micro-hybridation en 48 V offrant un boost de puissance lors des relances.

Media Image Image En version hybride rechargeable, la berline peut s'équiper de câbles de recharge de 11 et 55 kW. Mercedes Media Image Image La batterie sous le plancher réduit le volume de coffre de 170 l comparé à une version thermique. Mercedes

Les deux autres offres sont des hybrides rechargeables essence de 312 et 381 ch. Leur autonomie électrique atteint désormais plus de 100 km selon le cycle WLTP grâce à une capacité de batterie qui passe à 19 kWh (contre 13,5 kWh auparavant). Toujours logée sous le coffre, l'accumulateur réduit le volume à 370 l, alors qu’il atteint jusqu’à 540 l en version thermique. Toutefois, la marche de 13 cm qui venait encombrer le coffre disparaît pour laisser place à un plancher plat. Les deux câbles de recharge proposés au catalogue, de 11 kW en courant alternatif et de 55 kW en courant continu, peuvent être rangés sous le plancher. Dans les mois qui suivront la commercialisation, une version hybride rechargeable diesel ainsi qu’un bloc à essence à six cylindres rejoindront le catalogue.

Des prix dévoilés en juillet

Media Image Image Mercedes communiquera les tarifs de sa nouvelle Classe E le 4 juillet prochain. Mercedes

Les tarifs de cette nouvelle Mercedes Classe E seront révélés le 4 juillet prochain. La berline allemande de cinquième génération est toujours au catalogue et s'affiche au tarif d’entrée de gamme de 62 600 €. Il faut donc s’attendre à un prix de base aux alentours de 65 000 € pour cette nouvelle mouture. Quant aux variantes de la Classe E, le break sera présenté le 20 juin. Les déclinaisons coupé et cabriolet seront remplacées par un inédit CLE, qui sera dévoilé en fin d'année. Il faudra se montrer plus patient pour les versions sportives AMG, qui ne sont pas attendues avant mi-2024.

