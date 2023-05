Mercedes Classe E (2023). Voici à quoi pourrait ressembler la déclinaison break Avant sa présentation en juin prochain, la variante break de la Mercedes Classe E termine sa phase de test. La nouvelle venue reprendra de nombreux éléments de la berline, comme le démontre ce premier rendu. La concurrente des futures BMW Serie 5 Touring et Audi A5 Avant est attendue à l’automne.

Voir les photos Première illustration de la déclinaison break de la nouvelle Mercedes Classe E. L'argus

Après la berline, vient le break. Le 20 juin prochain, Mercedes présentera officiellement la variante estate de sa nouvelle Classe E. Cette dernière sera reconduit dans une nouvelle génération, tout comme la version All-Terrain. Alors qu’elle peaufine actuellement les derniers détails sous son camouflage, la Mercedes Classe E break dévoile ses lignes sous la forme d'un premier rendu. Sans surprise, toute la partie avant sera identique à la berline, idem concernant la planche de bord hyper technologique. Les principales différences se trouvent au niveau de l’arrière du véhicule.

Un style identique à la berline

La face avant du break familial sera identique à la version berline (en photo). Mercedes Comme la berline, la déclinaison Estate bénéficiera d'une longueur en hausse par rapport à l'ancienne génération. Mercedes La Classe E break adoptera cette nouvelle signature lumineuse inédite avec ces étoiles dans les feux. Mercedes

La Mercedes Classe E break recevra les mêmes évolutions stylistiques que la berline. La face avant reprendra le nouveau dessin des blocs optiques, faisant référence aux phares des Classe E de l’époque. Ils seront reliés à la calandre par des inserts noir brillant. Le dessin du bouclier sera différent selon le degré de finition choisi. La face arrière adoptera une ligne de toit fuyante ainsi qu’une nouvelle signature lumineuse inédite à deux étoiles, rappelant le logo de la marque. Les nervures présentes sur le pourtour du véhicule donnent un aspect dynamique au break familial. Comme pour la berline, cette déclinaison Estate bénéficiera d’une longueur et d’un empattement en hausse par rapport à la génération précédente. Reste à savoir si cela aura un réel impact sur l’habitabilité et le volume de coffre, qui atteint 670 litres sur la génération actuelle.

La technologie au rendez-vous

Media Image Image La berline partagera sa planche de bord hyper connectée avec la variante break. Le système Hyperscreen sera proposé en option. Mercedes

Ce nouvel opus profitera évidemment de la technologie dernier cri à son bord. L’option MBUX Hyperscreen permettra à la clientèle de bénéficier d’une surface tactile sur toute la largeur de la planche de bord. La capacité d’interaction 5G du système multimédia de dernière génération offrira la possibilité de télécharger diverses applications telles que la plate-forme de divertissement Tik Tok mais aussi le jeu Angry Birds ou encore l’application de visioconférence Zoom. Le véhicule s’appuiera sur l’intelligence artificielle pour proposer un système de routine capable de mémoriser et reproduire différentes actions du quotidien.

L’électrification sous le capot

Media Image Image Les motorisations du break seront électrifiées, tout comme pour la version berline. Mercedes

L’ensemble des motorisations de la Mercedes Classe E break sera électrifié. A son lancement à l'automne 2023, elle bénéficiera de la même offre que la berline, à savoir trois finitions (Avantgarde-Line, AMG-Line et Exclusive-Line) et quatre motorisations : un essence E 200 de 204 ch et un quatre-cylindres diesel 220d de 197 ch, toutes deux associées à une micro-hybridation 48V avec boost de puissance. Les deux autres blocs seront des hybrides rechargeables essence de 312 et 381 ch offrant une autonomie en tout électrique supérieure à 100 km grâce à une batterie d’une capacité de 19 kWh. Une version hybride rechargeable diesel ainsi qu'un six-cylindres rejoindront le catalogue par la suite. Les déclinaisons sportives AMG ne débarqueront pas avant mi-2024. De nouvelles informations seront dévoilés lors de la présentation du véhicule en juin. Les tarifs devraient être dévoilés dans le courant de l’été.

