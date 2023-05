Mercedes Classe V, EQV, Vito (2023). Un restylage qui va se voir Mercedes teste actuellement ses fourgons Classe V, EQV et Vito restylés sur la route, et les annonce avec une image officielle. Reconnaissables à leur grande calandre, ces fourgons vont bénéficier d’importantes évolutions technologiques.

Le Mercedes Classe V, comme son pendant utilitaire Vito et sa variante de loisir Marco Polo, compte déjà neuf ans de carrière et un restylage à son actif. Cette gamme s’apprête à recevoir une nouvelle mise à jour, et celle-ci s’annonce profonde. Côté style, il semblerait que la mode des calandres démesurées tant décriée chez BMW commence à gagner l’éternel rival de Stuttgart.

Un fourgon qui en impose

Mercedes annonce le Classe V restylé avec une photo « teaser » montrant le fourgon de face dans la pénombre. On y devine une calandre massive, totalement redessinée. Toujours aussi large puisqu’elle n’est séparée des feux que par son cadre épais, elle descend presque jusqu’au bas du bouclier, dont la prise d’air centrale a été amincie en conséquence. L’aspect imposant de la grille est renforcé par les cinq doubles barres transversales chromées qui la parcourent. Pour enfoncer le clou, l’étoile de Mercedes surplombe le capot. Ce restylage traduit la montée en gamme opérée par le constructeur, qui s’applique aussi bien aux véhicules utilitaires qu’aux modèles de tourisme.

Une nette évolution technologique à prévoir

Outre les évolutions extérieures, Mercedes annonce une présentation intérieure entièrement revue à bord de sa gamme V, ainsi que la dernière génération du système multimédia MBUX à bord des versions « tourisme ». Les écrans de ces dernières devraient nettement gagner en diagonale. De nouveaux équipements de sécurité sont également au programme.

Rien n’est encore dit sur les motorisations ; les fourgons devraient rester fidèles à leurs blocs diesel actuels ainsi qu’à la motorisation électrique de l’EQV dont les performances pourraient être légèrement améliorées. Actuellement, le van « zéro émission » offre une puissance de 204 ch et une autonomie WLTP de 353 km. Photographié en test partiellement camouflé, le Mercedes Classe V restylé sera officiellement dévoilé à l’été 2023.

