Mercedes CLE (2023). À bord du nouveau coupé qui remplace les Classe C et Classe E Mercedes remplace les coupés Classe C et Classe E par le CLE, un nouveau modèle censé offrir un compromis idéal entre luxe et sportivité. Nous avons pu découvrir en avant-première ce coupé à quatre places, héritier de la lignée des CLK.

Par Léo Mingot

Voir les photos Le Mercedes CLE remplace à la fois le coupé Classe C et le coupé Classe E. Il sera lancé en France en novembre 2023. lukas breusch

Le temps de l'opulence serait-il révolu chez Mercedes ? Alors que sa gamme comptait encore pas moins de 36 modèles/carrosseries différents en début d'année, il semblerait que le constructeur à l'étoile ait décidé de rationaliser son offre. Car si l'engouement autour des SUV ne faiblit pas, il y a d'autres segments sur lesquels les modèles ont plus de mal à remplir les carnets de commandes. C'est le cas des coupés, qui seront à l'avenir moins nombreux au sein du catalogue de la firme allemande. Les modèles dérivés des anciennes générations de berlines Classe C et Classe E se voient ainsi remplacés par une seule voiture, prenant le patronyme de CLE.

Un coupé situé entre les CLA et CLS

Comme à l'époque du CLK, qui connut deux générations entre 1997 et 2009, Mercedes ne propose plus qu'un seul coupé pour les deux segments avec ce nouveau CLE. Une appellation inédite pour la marque et pour ce modèle situé dans la gamme entre les CLA et CLS. Contrairement à ces dernières, le CLE demeure un véritable coupé à deux portes.

Media Image Image Le style de ce nouveau CLE apparaît globalement très proche de celui de l'ancien coupé Classe C. ©Mercedes-Benz AG Media Image Image Long de 4,85 m, le CLE est aussi grand que l'ancien coupé Classe E, mais il se place entre les berlines Classe C et Classe E. ©Mercedes-Benz AG

Ce modèle est d'ailleurs l'unique coupé à deux portes du constructeur en attendant l'arrivée du nouvel AMG GT. Malgré cette offre plus restreinte, le CLE devrait satisfaire tout le monde. Selon la marque, la plupart des clients du coupé Classe C souhaitaient plus d'espace à bord, tandis que ceux du coupé Classe E désiraient un véhicule plus dynamique. En termes de dimensions, avec ses 4,85 m de long, ce nouveau CLE s'intercale parfaitement entre la berline Classe C (4,75 m) et la nouvelle Classe E (4,95 m). En revanche, il se montre bien plus proche de l'ancien coupé Classe E (4,84 m) que du coupé Classe C (4,69 m), ce que confirment sa largeur (1,86 m) et sa hauteur (1,43 m). Pourtant, ce n'est pas forcément ce que l'on aurait pu croire à la vue de l'auto.

Un style sobre et classique

En effet, la silhouette de ce nouveau coupé CLE se révèle globalement très proche de celle du coupé Classe C que nous connaissons depuis 2015, notamment lorsqu'on regarde la voiture de profil. La découpe des vitres apparaît très similaire bien qu'elle soit plus étirée, tout comme l'ensemble de la partie arrière, ce qui confère à ce CLE une ligne globalement plus harmonieuse que celle de son prédécesseur. À l'arrière, les feux affinés et reliés par un bandeau rappellent ceux du GLC Coupé.

Media Image Image La face avant rappelle un peu la CLA par ses optiques et son capot type carrossier. ©Mercedes-Benz AG Media Image Image Si la partie arrière se montre un peu massive, la silhouette générale de la voiture apparaît assez harmonieuse. ©Mercedes-Benz AG

Pour la partie avant, on retrouve une calandre similaire à celle de la Classe C, même si ce nouveau coupé se rapproche aussi de la CLA par le dessin de ses optiques et par son capot de type carrossier. Au final, ce CLE se montre assez sobre et classique dans son design. Il ne devrait pas heurter les habitués de la marque, comme avait pu le faire la seconde génération de BMW Série 4 Coupé.

Un intérieur proche de celui de la Classe C

Dans l'habitacle, le CLE confirme une fois encore sa plus grande proximité avec la gamme Classe C qu'avec la Classe E. L'aménagement intérieur est identique à celui des Classe C et GLC. On y retrouve le grand écran vertical de 11,9 pouces posé sur la console centrale et surplombé par trois aérateurs circulaires, ainsi que la dalle de 12,3 pouces faisant office de tableau de bord.

L'aménagement intérieur est quasi identique à celui des Classe C et GLC. ©Mercedes-Benz AG On retrouve l'écran central de 11,9 pouces et le tableau de bord numérique de 12,3 pouces. Le système MBUX a été mis à jour et bénéficie de nouveautés issues de la nouvelle Classe E. ©Mercedes-Benz AG Les sièges sont exclusifs au CLE et offrent un design plus sportif que ceux de la Classe C. ©Mercedes-Benz AG La qualité de finition est globalement irréprochable, malgré quelques plastiques durs en partie basse. ©Mercedes-Benz AG

Si la qualité de finition s'avère globalement irréprochable, malgré la présence de plastiques durs en partie basse, certains pourront être déçus par le manque d'exclusivité de la présentation par rapport à une berline Classe C en dépit d'un positionnement a priori supérieur. Le système d'info-divertissement MBUX se démarque toutefois de celui de la berline et bénéficie d'une profonde mise à jour. Il propose certaines fonctions apparues sur la toute récente Classe E, telles que les « routines » ou les nouvelles applications comme TikTok ou Zoom. On notera également les sièges à l'aspect sportif, qui sont spécifiques au CLE.

Un coupé qui peut accueillir quatre personnes

Plus généreuses que celles de l'ancien coupé Classe C, les places arrière offrent suffisamment d'espace aux genoux pour que des adultes puissent voyager à l'aise. Les grands gabarits risquent malgré tout de se sentir un peu à l'étroit en raison d'une garde au toit qui demeure assez limitée. Ces places arrière se révèlent d'ailleurs un peu moins spacieuses que celles de l'ancien coupé Classe E (– 7 mm aux genoux et – 15 mm à la tête).

Media Image Image Les places arrière se montrent plus généreuses que sur l'ancien coupé Classe C. Mais elles sont tout de même moins logeables que celles du coupé Classe E. lukas breusch

À noter qu'il n'y a pas de troisième place d'appoint. L'espace entre les deux sièges arrière n'est pas garni de cuir ; il accueille des porte-gobelets ainsi qu'un petit espace de rangement. La qualité des plastiques utilisés pour cette partie centrale laisse à désirer, mais Mercedes nous a laissé entendre que ces détails n'étaient pas définitifs et qu'ils devraient être améliorés sur les modèles de série.

Media Image Image Le coffre offre une capacité de 420 l. C'est plus que l'ancien coupé Classe C, mais moins que les modèles concurrents (Audi A5 et BMW Série 4 Coupé). ©Mercedes-Benz AG Media Image Image Malgré l'absence de hayon, la banquette arrière peut se rabattre afin de charger des objets très encombrants. lukas breusch

Le volume de coffre progresse de 60 l par rapport au coupé Classe C. Il affiche une capacité de 420 l. Un volume qui reste inférieur à ceux de la concurrence, puisque l'Audi A5 déploie 465 l et la BMW Série 4 annonce 440 l. Il demeure possible de rabattre la banquette pour les chargements volumineux, ou seulement la partie centrale pour des objets longs.

Un large choix de motorisations

À son lancement, à l'automne 2023, le CLE sera proposé avec un choix de trois motorisations : deux essence de 204 ch (CLE 200) et 258 ch (CLE 300 4Motion à quatre roues motrices), ainsi qu'un diesel de 197 ch (CLE 220d). Toutes seront basées sur un bloc à quatre cylindres de 2.0 de cylindrée doté d'une micro-hybridation légère 48V. Une version plus puissante CLE 450 4Motion de 381 ch, armée d'un moteur à six cylindres en ligne, fera son entrée en fin d'année ou début 2024, tandis qu'une variante hybride rechargeable CLE 300e arrivera à l'été 2024. Elle sera sans doute similaire à celle présente sur les Classe C et GLC et devrait dépasser les 300 ch, tout en offrant une autonomie électrique supérieure à 100 km.

Media Image Image Le coupé CLE devrait bénéficier d'un comportement routier plus dynamique que la Classe C grâce à son châssis aux réglages plus sportifs. © Mercedes-Benz Group AG

Des modèles plus sportifs compléteront la gamme courant 2024, avec des versions AMG 53 et 63 S E Performance. Cette dernière devrait normalement être assez proche de celle lancée récemment sur la Classe C, avec son quatre-cylindres turbo hybride de 680 ch. Toutes les variantes de cette Mercedes CLE seront dotées d'une boîte automatique à neuf rapports 9G-Tronic. Enfin, ce coupé bénéficie d'un châssis rabaissé de 15 mm par rapport à celui de la Classe C, ainsi que de réglages plus sportifs au niveau de la suspension et de la direction, pour plus de dynamisme à la conduite. Comme sur les autres modèles de la gamme Classe C, un pack Dynamique sera disponible en option, combinant la suspension adaptative Dynamic Body Control et les roues arrière directrices.

Lancement en novembre 2023 et CLE Cabriolet à venir

Avec son positionnement à cheval entre deux segments, ce coupé Mercedes a peu de concurrents directs. Le CLE se montre certes plus cossu que les BMW Série 4 et Audi A5, mais il n'est pas aussi exclusif qu'une BMW Série 8 ou qu'un Lexus LC. Le Mercedes CLE sera disponible à la commande cet été, tandis que les premières livraisons en France interviendront en novembre 2023. En 2024, ce modèle sera décliné en version découvrable à quatre places afin de remplacer les cabriolets Classe C et Classe E. Mercedes nous en montre un aperçu en dévoilant une première image.

Media Image Image Mercedes nous dévoile une première image du cabriolet CLE. Il sera présenté d'ici à la fin de l'année 2023 et arrivera sur le marché en 2024. © Mercedes-Benz Group AG

