Mercedes EQG (2024). Batterie, performances… le 4 x 4 électrique se précise De nouvelles informations émanant d’Allemagne révèlent moult détails concernant le Mercedes EQG, future version électrique du Classe G. Le tout-terrain, attendu pour 2024, étrennera un nouveau type de batterie et sera capable de pivoter sur lui-même.

Par MaxK

Voir les photos Mercedes teste l'EQG sur tous les terrains. Mercedes

Alors que Mercedes enchaîne les tests de développement sur route (et en-dehors) en vue de la commercialisation de l’EQG prévue pour 2024, quelques précisions émergent à son sujet dans la presse allemande. Cette version 100 % électrique du Classe G, préfigurée par un concept-car en 2021, se montre par ailleurs sous une forme plus proche de la série, encore camouflée.

Media Image Image L'EQG est la version électrique du Classe G. Mercedes

Electrique, mais tout-terrain avant tout

Selon ces sources d’outre-Rhin, l’EQG sera proposé avec deux groupes motopropulseurs au choix, aux niveaux de puissance et d’autonomie encore inconnus. Il pourrait offrir plus de 600 ch. Le tout-terrain sera doté de quatre roues motrices et directrices, chacune étant entraînée par un moteur électrique. Un mode « G-Turn » activable via un bouton dédié permettra, sur un sol à faible adhérence et grâce à un envoi de couple aussi massif qu’instantané, de faire pivoter le véhicule sur lui-même en faisant tourner les roues d’un côté vers l’avant et celles de l’autre côté vers l’arrière.

Media Image Image L'EQG inaugurera une batterie d'une densité énergétique supérieure à ce que l'on trouve actuellement. Mercedes

L’EQG conservera les aptitudes de franchissement du Classe G thermique, dont des angles d’attaque et de fuite supérieurs à 35 ° ainsi que la possibilité de gravir des pentes à 80 % d’inclinaison. La batterie, installée au sein du châssis-échelle, participera à la rigidité de celui-ci et abaissera le centre de gravité de la voiture. Elle sera protégée par une plaque en carbone/kevlar. En 2020, Mercedes avait expérimenté des solutions dédiées au franchissement en voiture électrique à bord du prototype EQC 4×4² .

Media Image Image L'élaboration du prototype EQC 4x4² a pu aider dans la conception de l'EQG. Mercedes

Une batterie d’un nouveau genre pour l’EQG

La batterie de 107,6 kWh des EQE et EQS, deux modèles affichant plus de 3 m d’empattement, pourrait être trop imposante pour trouver sa place dans 2,89 m qui séparent les essieux du Classe G. Mais pour offrir une autonomie relativement généreuse, l’EQG pourra compter sur un nouveau type d’accumulateur, avec anode à haute teneur en silicium développée par l’entreprise américaine Sila. Expérimentée sur le prototype EQXX, cette batterie est composée de cellules offrant une densité énergétique de l’ordre de 800 Wh/l. En outre, ses concepteurs annoncent une division par trois du temps de charge (de 10 à 80%) sur une borne rapide. Après plusieurs années de développement, cette technologie est à présent commercialisable selon Sila, et l’EQG sera la première voiture de série à en profiter. Toutefois, celle-ci ne devrait pas être proposée avant 2025. Durant sa première année de carrière, le 4 x 4 devra donc se contenter de dispositifs plus communs.

Media Image Image Le véhicule demeure un authentique franchisseur. Mercedes

Du neuf aussi pour le Classe G thermique

Le lancement du Mercedes EQG accompagnera le restylage du Classe G thermique. A cette occasion, la gamme de motorisations du modèle devrait être revue. Le V8 pourrait adopter une micro-hybridation, et devenir l’apanage exclusif du G 63 badgé AMG, surpris en test par le photographe Stéphan Barral.

Le huit-cylindres du G 500 pourrait céder sa place au six-cylindres hybride léger déjà proposé pour d’autres modèles de la marque. La « phase 2 » du Mercedes Classe G de seconde génération sera toujours produite à Graz, en Autriche, par Magna Steyr dont le contrat avec Mercedes vient d’être prolongé de quatre ans pour courir jusqu’en 2029.

Sources : Mercedes, Sila, JESMB, MB Passion

