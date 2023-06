Mercedes GLA (2023). Equipements et tarifs du SUV compact restylé Le Mercedes GLA, restylé pour faire face au nouveau BMW X1, bénéficie de motorisations modifiées et de nouveaux équipements. Ses tarifs s’en ressentent, avec un prix de départ désormais fixé à 45 550 €.

Voir les photos Le Mercedes GLA restylé est disponible à la commande à partir du mois de juin. SP/Mercedes

Le restylage du Mercedes GLA, s’il se révèle discret sur le plan cosmétique (boucliers, capot, volant et console centrale légèrement redessinés), s’accompagne de nouveaux équipements de série tels qu’un tableau de bord numérique de 10,25 pouces désormais, un port USB-C supplémentaire et une interface multimédia améliorée. Cela se traduit par une hausse de prix, allant de 250 € à 2 350 € selon la version, voire 7 750 € dans le cas du sportif Mercedes-AMG GLA 35. Cette augmentation s’explique en partie par le fait que les motorisations jusque-là 100 % essence sont désormais micro-hybrides 48V (gain de puissance de 14 ch), et que l’hybride rechargeable 250 e a gagné en puissance et en autonomie (entre 4 et 7 km) électriques. La motorisation 250 4Matic n’est pas reconduite, en revanche un groupe motopropulseur 220 d 4Matic vient enrichir la gamme. Le GLA 45 restylé n’a pas encore été dévoilé ; la mise à jour de l’EQA 100 % électrique n’est prévue que pour 2024.

Media Image Image Le GLA 250 e (hybride rechargeable) a gagné un moteur électrique plus puissant et une batterie plus conséquente. Mercedes

Tarifs Mercedes GLA (juin 2023)

Prix en euros Progressive Line Business Line AMG Line AMG Essence micro-hybride 200 1.3 163 ch + 14 ch DCT7 45 550 46 500 49 150 - 35 4Matic 2.0 306 ch + 14 ch DCT8 - - - 68 950 Essence hybride rechargeable 250 e 1.3 218 ch DCT8 54 100 55 050 57 700 - Diesel 200 d 2.0 150 ch DCT8 46 450 47 400 50 050 - 200 d 4Matic 2.0 150 ch DCT8 48 700 49 650 52 300 - 220 d 4Matic 2.0 190 ch DCT8 53 150 54 100 56 750 -

Equipements principaux du Mercedes GLA (juin 2023)

Progressive Line :

climatisation automatique bi-zone

tableau de bord numérique de 10,25’’

écran central tactile de 10,25’’

système de navigation

4 ports USB-C

projecteurs à LED adaptatifs

feux et essuie-glaces automatiques

banquette arrière rabattable en trois parties

jantes en alliage de 18’’

Business Line (en plus de Progressive Line) :

peinture métallisée

AMG Line (en plus de Business Line) :

calandre diamantée

jupes avant et arrière AMG

passages de roues couleur carrosserie

jantes en alliage de 19’’

sièges avant sport

volant sport

chargeur sans fil

AMG (en plus d’AMG Line) :

kit carrosserie AMG

ceinture de sécurité rouges

système audio Advanced

sélecteur de modes de conduite (5)

Media Image Image Le combiné numérique mesure désormais 10,25 pouces de série. Mercedes

