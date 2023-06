Mercedes GLB (2023). Prix et équipement du SUV sept places restylé Dévoilé au mois de mars, le Mercedes GLB restylé est disponible à la commande à partir de 49 000 €. Plus haut de gamme qu’un Volkswagen Tiguan Allspace, il propose lui aussi sept places dans un gabarit plus compact (4,63 m).

Voir les photos Le Mercedes GLB restylé est à présent disponible à la commande. Mercedes-Benz

Le Mercedes GLB vient d’avoir droit à une mise à jour de mi-carrière. Au programme : un restylage léger (boucliers, signature lumineuse, volant, console centrale), une hybridation tout aussi légère (alterno-démarreur 48 V avec moteur électrique de 14 ch en essence), un système multimédia amélioré et quelques nouveaux équipements. Le pavé tactile ayant disparu, toutes les opérations passent désormais par l’écran central et les quelques boutons de la console. La motorisation 250 4Matic disparaît du catalogue. Le GLB n'est toujours pas proposé en hybride rechargeable. Le modèle électrique EQB sera restylé au second semestre 2023.

Media Image Image Les évolutions extérieures du SUV sont discrètes. Mercedes-Benz Media Image Image Le GLB offre sept places dans ses 4,63 m de long. Mercedes-Benz

Sur le Mercedes GLB restylé, le groupe motopropulseur 220 d 4Matic, jusque-là uniquement proposé avec le niveau d’équipement AMG Line, est désormais associable à n’importe quelle configuration. Pour les versions qui restent, la hausse de prix s’élève à 250 € en finition Progressive Line, à 1 350 € en Business Line et à 2 350 € en AMG Line. La puissante déclinaison AMG 35, elle, voit son prix bondir de 7 200 €. L’offre du Mercedes GLB débute à 49 000 €. Pour ce prix, il dispose d’un équipement fourni. Atypique dans son segment du fait de sa silhouette cubique, le SUV à l’étoile l’est aussi par ses sept places de série.

Tarifs Mercedes GLB (juin 2023)

Prix en euros Progressive Line Business Line AMG Line AMG essence micro-hybride 200 1.3 163 ch + 14 ch DCT7 49 000 49 950 52 600 - 35 4Matic 2.0 30 ch + 14 ch DCT8 - - - 72 400 diesel 200 d 2.0 150 ch DCT8 49 900 50 850 53 500 - 220 d 4Matic 2.0 190 ch DCT8 56 600 57 550 60 200 -

Équipements principaux du Mercedes GLB (juin 2023)

Progressive Line :

climatisation automatique

tableau de bord numérique de 10,25”

écran central tactile de 10,25”

système multimédia MBUX à commande vocale

système de navigation

4 ports USB-C

accoudoir central avant

2e rangée de sièges rabattable en trois parties

3e rangée de sièges (2 places)

démarrage sans clé

projecteurs à LED

feux et essuie-glaces automatiques

rétroviseurs rabattables électriquement

radars de stationnement avant et arrière

caméra de recul

régulateur de vitesse

aide au démarrage en côte

détecteur de fatigue

jantes en alliage de 18”

Business Line (en plus de Progressive Line) :

peinture métallisée

AMG Line (en plus de Progressive Line) :

kit carrosserie AMG Line

calandre à 4 lamelles

jantes en alliage de 19”

chargeur à induction

accès sans clé

éclairage d’ambiance (64 couleurs)

sellerie noire à surpiqûres rouges

inserts décoratifs façon carbone

pédalier en inox

volant gainé de cuir Nappa perforé

AMG (en plus d’AMG Line) :

climatisation automatique bizone

affichage tête haute

système audio Advanced

calandre Panamericana

boucliers AMG

becquet de toit

projection de logo au sol

sièges avant sport

volant Performance

toit ouvrant panoramique

surveillance des angles morts

Media Image Image Le pavé tactile central a disparu. Mercedes-Benz

