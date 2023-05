Mercedes GLC Coupé (2023). Gamme, tarifs et équipements du SUV Le Mercedes GLC Coupé se renouvelle avec un haut niveau d’électrification et une dotation riche en aides à la conduite pour faire valoir un prix nettement supérieur à celui du BMW X4. Le dernier-né de la marque à l’étoile débute à 68 700 €. Les premières livraisons sont attendues en juillet 2023.

Par MaxK

Voir les photos Le nouveau Mercedes GLC Coupé est à présent disponible à la commande en France. Mercedes

Après le nouveau GLC en carrosserie standard, c’est au tour du GLC Coupé de dernière génération de faire ses débuts sur le marché. Le SUV au profil « fastback » n’est proposé qu’en finition AMG Line en essence micro-hybride (200), diesel micro-hybride (220 d), essence hybride rechargeable (300 e ; 400 e) ou diesel hybride rechargeable (300 d e), avec dans ces deux derniers cas une autonomie « zéro émission » de près de 130 km en cycle WLTP. Un peu plus grand que son prédécesseur et doté d’un équipement high-tech bien plus fourni, le nouveau venu se révèle nettement plus cher. A version équivalente, (ou presque, puisque derrière les noms reconduits se cachent des groupes motopropulseurs revus), la hausse des tarifs va de 6 000 € à 11 000 € environ. Le GLC Coupé débute à 68 700 €, soit 6 850 € de plus qu’un BMW X4 et 10 590 € de plus qu’un Audi Q5 Sportback, deux concurrents qui arrivent en fin de carrière et se montrent donc moins avancés technologiquement.

Media Image Image Le nouveau modèle est légèrement plus long que le précédent. Mercedes

Tarifs Mercedes GLC Coupé (mai 2023)

Prix en euros AMG Line Essence micro-hybride 200 4Matic 204 ch BVA9 68 700 Essence hybride rechargeable 300 e 4Matic 313 ch BVA9 82 500 400 e 4Matic 381 ch BVA9 86 600 Diesel micro-hybride 220 d 4Matic 197 ch BVA9 72 900 Diesel hybride rechargeable 300 de 4Matic 333 ch BVA9 86 450

Equipements principaux du Mercedes GLC Coupé (mai 2023)

AMG Line :

climatisation automatique bi-zone

tableau de bord numérique de 12,3"

écran central tactile de 11,9"

système de navigation

connectivité Wi-Fi

Apple CarPay et Android Auto sans fil

chargeur à induction

assistant vocal

capteur d’empreinte digitale

2 ports USB-C

1 port SD

régulateur de vitesse

radars de stationnement avant et arrière

caméra de recul

stationnement semi-autonome

alerte de franchissement de ligne avec correction

alerte de trafic perpendiculaire arrière

détecteur de fatigue

sièges avant électriques et chauffants

banquette arrière rabattable en trois parties électriquement

pédalier en inox

éclairage d’ambiance

projecteurs à LED

kit carrosserie AMG

passages de roues couleur carrosserie

jantes en alliage de 19"

Media Image Image L'instrumentation se modernise nettement. Mercedes

Tags