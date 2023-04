Mercedes. Le calendrier des nouveautés 2023 en fuite Un document en fuite confirme les prochains lancements de Mercedes pour l’année 2023 et précise leurs dates d’arrivée. Classe E, CLE et autres AMG GT sont au menu, sans oublier des restylages (CLA, GLS…) et des variantes Maybach.

La publication espagnole Periodismo del Motor vient de faire paraître un document qu’elle présente comme venant de chez Mercedes et qui dévoile le calendrier 2023 des lancements de la marque en Espagne. Cette fuite confirme les modèles que L’argus vous annonçait déjà l’hiver dernier. Elle indique aussi des ajustements de dates pour certains d’entre eux et révèle quelques surprises.

Classe E et CLE, les stars de l’année

Media Image Image Le calendrier des lancements de Mercedes pour l'année en cours se dévoile en Espagne. DR

Du côté des modèles récemment présentés, le planning annonce une mise sur le marché espagnol en mars pour l’EQS SUV, en mai/juin pour l’EQE SUV, puis en septembre pour le dernier GLC Coupé (C254). Le prochain lancement majeur attendu chez Mercedes sera celui de la Classe E de nouvelle génération. La berline fera ses débuts en septembre 2023.

Media Image Image Voici le tableau de bord de la prochaine Classe E. Mercedes

En octobre prochain, c’est la CLE (code C236) qui se montrera. Derrière ce nom inédit, confirmé ici pour la première fois, se cachera un modèle à deux portes (d'abord en coupé puis en cabriolet) remplaçant à lui seul les coupés et cabriolets Classe C et Classe E.

Media Image Image La Mercedes CLE remplacera dès le mois d'octobre les Classe C et E, coupé et cabriolet. L'argus

Les grands SUV en versions Maybach

Après les modèles compacts Classe A, B, CLA, GLA et GLB, ce sera bientôt au tour du grand GLS d’être restylé. Le lancement du SUV mis à jour de l’autre côté des Pyrénées est prévu pour le mois de septembre prochain d’après le document. Avant la fin de l’année, ce GLS « phase 2 » se déclinera en une version ultra-luxueuse badgée Maybach. Ce sera également le cas de l’EQS SUV.

Media Image Image Le GLS sera restylé cette année, y compris en version Maybach. Mercedes

Année chargée pour Mercedes

Le déroulé des nouveautés se conclura en octobre 2023 par la présentation très attendue de la nouvelle Mercedes-AMG GT (lancement au printemps 2024). Reprenant la plate-forme de la nouvelle SL, le coupé adoptera comme cette dernière une configuration 2 + 2 places. Une motorisation hybride rechargeable de plus de 800 ch est attendue en haut de gamme. Entre les nouvelles générations et les restylages, on dénombre donc une douzaine de lancements chez Mercedes dans les mois à venir. Le Salon de Munich 2023, en septembre, devrait être l’occasion pour la marque de les exposer à domicile.

Media Image Image La nouvelle Mercedes-AMG GT sera dévoilée en octobre 2023 pour un lancement au printemps 2024. Mercedes

