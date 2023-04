Mercedes-Maybach EQS SUV (2023). Le SUV électrique de luxe sort le grand jeu Le Mercedes EQS SUV se décline en une version Maybach. Le conforte monte encore d’un cran à bord, comme les performances avec une motorisation électrique de 658 ch. La finition extérieure ne fait pas dans la discrétion.

Par MaxK

Voir les photos Mercedes présente la version Maybach de l'EQS SUV. Mercedes

En amont de l’ouverture du salon de Shanghai 2023, Mercedes présente la version Maybach de l’EQS SUV. Dans cette configuration, fidèle au concept-car éponyme de 2021, l’imposant SUV électrique se fait encore plus opulent et le montre. Il s’agit du premier modèle « zéro émission » de la division la plus haut de gamme du groupe Mercedes.

Media Image Image Cette version très luxueuse du SUV électrique n'es pas proposée en sept-places. Mercedes

Du chrome et des couleurs

Comme attendu, le Mercedes-Maybach EQS SUV se pare d’une livrée bi-ton et de nombreux chromes. Cinq associations de coloris sont proposées. Une partie inférieure gris argent peut être associée à une partie supérieure noire ou bleu foncé ; on peut aussi opter pour du noir soulignant du gris foncé, du doré ou du marron. Quant au chrome, il s’invite sur le bandeau lumineux qui surplombe la calandre où il accueille en incrustation le nom de Maybach, mais aussi sur le détourage des vitres, les montants centraux et le contour des feux arrière. Le bout du capot avant est surmonté de l’étoile de Mercedes à la verticale, un ornement dont seule la Classe S profitait jusqu’à présent. Le panneau noir fermé qui se trouve dessous arbore des barres chromées reprenant le dessin des calandres Maybach. Les marchepieds qui se trouvent sur les flancs sont éclairés de nuit.

Media Image Image Plusieurs finitions bi-ton sont proposées, des plus subtiles... Mercedes Media Image Image ...aux plus clinquantes. Mercedes

Les passagers arrière en première classe

C’est évidemment à l’intérieur que le traitement Maybach est le plus notable. Le triple écran Hyperscreen fait partie de l’équipement standard, avec un affichage spécifique. La sellerie en cuir Nappa est également de série. Les passagers arrière bénéficient de sièges chauffants, ventilés, massants et inclinables. Lors que l’occupant du siège arrière droit adopte une position allongée, le fauteuil qui se trouve devant lui avance automatiquement pour lui libérer de l’espace aux jambes. Chaque voyageur du second rang a également droit à un écran tactile de 11,6 pouces depuis lequel il peut contrôler (entre autres) la navigation, ainsi qu’à une tablette tactile mobile. Des caméras « intelligentes » braquées sur les passagers arrière servent à activer automatiquement certaines fonctionnalités, telles que l’allumage d’une liseuse si quelqu’un ouvre un livre. Le système audio est signé Burmester et compte 15 haut-parleurs.

Media Image Image Les passagers arrière sont particulièrement choyés. Mercedes

L’insonorisation du véhicule a été renforcée par rapport à un EQS SUV standard, ce qui passe notamment par une plage arrière fixée à la caisse et un doublement des supports en caoutchouc des moteurs. L’espace dévolu aux passagers du second rang ayant fait l’objet de tous les soins, le volume du coffre est réduit à 440 L, soit 125 L de moins qu’un EQS SUV standard, et aucune configuration à sept places n’est proposée.

Un colosse aux pieds agiles

Le Mercedes-Maybach EQS SUV reçoit un groupe motopropulseur bimoteur "680" à transmission intégrale fournissant 658 ch et 950 Nm de couple. A titre de comparaison, un EQS SUV standard plafonne à 544 ch. Le nouveau venu peut ainsi passer de 0 à 100 km/h en seulement 4,4 s vers une vitesse de pointe de 210 km/h malgré une masse qui frise les trois tonnes. Mercedes ne communiquant pas encore sur la capacité de la batterie de son dernier-né, on peut supposer que celui-ci reprend l’accumulateur de 107,8 kWh du reste de la gamme EQS. Le constructeur allemand prévoit une autonomie de 600 km. La suspension pneumatique adaptative est de série, de même que les quatre roues directrices. Cette dotation aura évidemment un prix, qui n’a pas encore été communiqué. L’EQS SUV version Maybach est attendu sur les routes avant la fin de cette année.

Media Image Image L'Hyperscreen est de série. Mercedes

