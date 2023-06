Mercedes One-Eleven (2023). Un concept de C 111 moderne en approche Mercedes annonce un concept-car sportif et luxueux inspiré par son prototype C 111-II de 1970. Le véhicule semble dessiné comme une réinterprétation moderne de ce dernier. Il pourrait être nommé One-Eleven.

Par MaxK

Sous le nom One-Eleven, Mercedes annonce un concept-car inspiré par les prototypes C 111 des années 1970. Mercedes

Entre 1969 et 1979, Mercedes construisit une quinzaine de prototypes nommés C 111 et expérimenta avec eux plusieurs innovations techniques. Des moteurs à pistons rotatifs furent notamment testés, puis un turbo diesel, ainsi que des optimisations aérodynamiques qui, associées au V8 de la C 111-IV, permit à cette dernière de filer à 403,978 km/h. La C 111-II, avec son design abouti et ses lignes épurées, devint rapidement iconique. Elle a inspiré un concept-car que Mercedes s’apprête à dévoiler.

Quatre types de Mercedes C 111 furent produits. Mercedes La C 111-II, bien qu'il s'agisse d'un prototype, figure parmi les modèles marquants de Mercedes. Mercedes La C 111-IV dépassa les 400 km/h le 5 mai 1979. Mercedes

La C 111-II réinterprétée

Le concept à venir est annoncé comme « l’icône ré-imaginée ». Mercedes promet une voiture de sport répondant au créneau du « luxe iconique ». Les quelques images publiées par le constructeur laissent deviner une voiture au nez bien plus haut que celui de la C 111-II, qui en reprend néanmoins le bandeau oblong et les deux feux ronds. Cette forme oblongue semble se retrouver à l’arrière et sur le tableau de bord avec, à chaque fois, une mise en scène lumineuse très travaillée et des LED donnant un effet pixelisé. Le nom One-Eleven apparaissant dans une courte vidéo, il pourrait s’agir de celui du concept-car.

Une nouvelle Mercedes C 111 électrique ?

Rien n’est encore dit sur les caractéristiques techniques de la voiture. Sa motorisation devrait être électrique, Mercedes prévoyant d’arrêter le thermique sur certains marchés d’ici 2030. Le prototype « zéro émission » EQXX, qui avait battu un record d’autonomie en parcourant plus de 1 000 km sur une charge en 2022, s’inscrivait déjà dans la lignée des C 111 de par sa nature expérimentale. Rendez-vous très bientôt pour découvrir ce nouveau concept.

Media Image Image On retrouve des feux ronds dans un bandeau oblong... Mercedes Media Image Image ...y compris à l'arrière. Mercedes Media Image Image Est-ce là l'écran de la planche de bord ? Mercedes

