Mercedes récompense les gros rouleurs au Japon Mercedes décline au Japon son programme de récompense des gros rouleurs, qui existait déjà en Amérique du Nord. Les clients qui gardent leur voiture durant des décennies ou parcourent des centaines de milliers de kilomètres avec, ce qui est très rare au Japon, reçoivent un emblème commémoratif.

Par MaxK

Voir les photos Dans certains pays comme au Japon, Mercedes récompense les clients qui gardent ou roulent le plus avec leur voiture. Mercedes

Durant la seconde moitié du 20ème siècle, Mercedes sut se bâtir une solide réputation en termes de fiabilité, avec des modèles dépassant parfois le million de kilomètres sans embûche majeure aux mains de gros rouleurs. Au Japon, depuis 2020, le constructeur allemand joue sur cette image et récompense les clients qui parcourent les plus grandes distances ou gardent leur voiture le plus longtemps avec un emblème en métal.

Media Image Image Certaines Mercedes sont réputées pour pouvoir dépasser le million de kilomètres si elles sont correctement entretenues. Mercedes

La fidélité récompensée

Plusieurs « médailles » correspondant à différentes échéances atteintes par un même propriétaire sont proposées par Mercedes :

100 000 km (bleu/argent)

200 000 km (rouge/argent)

300 000 km (noir/argent)

500 000 km (bleu/or)

1 000 000 km (noir/or)

10 ans (bleu/argent)

20 ans (noir/argent)

30 ans (noir or)

Media Image Image Plusieurs médailles sont proposées, en fonction du temps ou du kilométrage. Mercedes

Pour pouvoir y prétendre, les clients doivent soumettre leur voiture à un contrôle technique réglementaire ou une inspection par le constructeur, et remplir un formulaire. Si leur dossier est accepté, ils reçoivent alors leur badge, ainsi qu’une lettre d’appréciation et un certificat de recommandation.

Media Image Image La médaille s'accompagne de documents officiels. Mercedes

Garder sa voiture longtemps, une rareté au Japon

A ce jour, 35 propriétaires de Mercedes ont eu droit à une telle distinction au Japon, avec toutes sortes de véhicules. Citons par exemple des 190 E et 300 E conservées trente ans par leurs conducteurs respectifs, une SL 320 gardée vingt ans, ou encore un CLK ayant effectué plus de 200 000 km avec le même titulaire. Ce dispositif est d’autant plus flatteur pour ceux qui y sont éligibles que plusieurs facteurs le limitent à un nombre très restreint de personnes. D’une part, même si Mercedes figure en tête des marques importées au Japon, sa part dans les ventes de voitures neuves nationales est faible (environ 52 000 Mercedes sur plus de 2,5 millions de voitures neuves en 2022 sans compter les Kei cars). D’autre part, le contrôle technique japonais inclut les réparations nécessaires et peut donc se montrer très coûteux ; nombre d’automobilistes changent donc de voiture lorsque cette échéance approche, et ne la conservent donc assez longtemps pour prétendre aux médailles de la marque à l’étoile. Celles-ci n’en ont que plus de valeur pour leurs propriétaires. Mercedes propose un programme similaire en Amérique du Nord, avec des kilométrages minimaux plus élevés.

Media Image Image Même des sportives ont pu recevoir une récompense "gros rouleur" au Japon. Mercedes

