Mercedes. Une nouvelle gamme d’utilitaires électriques à partir de 2026 Mercedes annonce la plate-forme modulaire VAN.EA, qui sera la base technique d’une nouvelle gamme d’utilitaires électriques. Lancée progressivement à partir de 2026, celle-ci comprendra des fourgons, des châssis-cabines mais aussi des vans aménagés pour le camping.

Par MaxK

Mercedes annonce une nouvelle génération d'utilitaires électriques à partir de 2026.

Mercedes a mis en place une stratégie visant à rendre sa gamme de voitures particulières 100 % électrique d’ici à 2030 « sur les marchés où les conditions le permettent », ce qui devrait inclure l’Europe en premier lieu. Le 16 mai, le constructeur allemand a présenté la nouvelle stratégie d’électrification de sa division Mercedes-Benz Vans dédiée aux véhicules utilitaires. Cette dernière veut réaliser 20 % de ses ventes avec des modèles « zéro émission » en 2026 et plus de 50 % en 2030. Pour ce faire, elle va s’appuyer sur une nouvelle plate-forme modulaire baptisée VAN.EA (Van Electric Architecture). Cette dernière s’ajoutera aux futurs châssis MB.EA (voitures électriques standard) et AMG.EA (sportives électriques) du groupe Mercedes.

Mercedes accélère l'électrification de ses utilitaires.

Des utilitaires aux orientations multiples

L’architecture VAN.EA est conçue pour les fourgons moyens et grands. Elle se décline en deux variantes : VAN.EA-P pour les véhicules dédiés au transport de personnes, VAN.EA-C pour les modèles commerciaux. Cette dernière est à même de supporter des carrosseries de type châssis-cabine aussi bien que des fourgons aménagés dédiés aux loisirs, un type de van au succès grandissant que Mercedes compte proposer davantage à l’avenir. La plate-forme VAN.EA se compose de trois modules. Le bloc avant comprend l’essieu et le groupe motopropulseur électrique qui entraîne celui-ci . Il est commun à tous les modèles, tandis que les deux autres éléments peuvent varier d’un type de véhicule à l’autre. Le module central accueille notamment la batterie (différentes capacités non précisées seront proposées) et détermine la longueur de l’utilitaire. L’ensemble arrière peut intégrer, ou non, un second moteur permettant de profiter d’une transmission intégrale. Aucune fiche technique n’a encore été annoncée. Mercedes annonce néanmoins des capacités de conduite semi-autonome de niveau 2 sur 5 dès le lancement, de niveau 3 pour la fin de la décennie, et même de niveau 4 pour certains modèles commerciaux à cette échéance.

La plate-forme VAN.EA se compose de trois modules avec une ou deux machines électriques. Mercedes va proposer davantage de fourgons aménagés.

Les nouveaux fourgons électriques dès 2026

Grâce à la plate-forme VAN.EA, Mercedes compte réduire de 50 % le nombre de variantes de ses utilitaires sur les segments concernés tout en répondant au même nombre d’usages qu’aujourd’hui. La simplification des processus de production permettra des économies d’échelle et ainsi une augmentation des marges pour le constructeur, d’autant plus que ce dernier compte positionner ses utilitaires à venir plus haut de gamme qu’actuellement, comme ses prochaines voitures particulières.

Les grands fourgons à plate-forme VAN.EA seront produits à Jawor, en Pologne, dans le centre qui construit actuellement des moteurs thermiques et des batteries et que Mercedes compte rendre neutre en carbone. Les fourgons de taille moyenne seront assemblés à Vitoria, en Espagne, d’où sortent actuellement le Classe V et ses dérivés. Les grands châssis-cabines proviendront, quant à eux, de Düsseldorf, en Allemagne, où Mercedes produit déjà le Sprinter. Enfin, l’usine allemande de Ludwigsfelde, qui donne aussi naissance au Sprinter, aura la charge des transformations des fourgons pour des usages particuliers tels que les aménagements de loisir. Le premier véhicule à plate-forme VAN.EA est annoncé pour 2026.

Les modèles électriques doivent représenter plus de 50 % des ventes de Mercedes utilitaires en 2030.

