Mercedes Vision One-Eleven (2023). La nouvelle C111 électrique Mercedes dévoile la Vision One-Eleven, un concept-car sportif, luxueux et électrique présenté comme une réinterprétation de la C111-II de 1970. Ce coupé à portes « papillon » embarque des moteurs à flux axial.

Le concept-car électrique Mercedes Vision One-Eleven est une réinterprétation de la C111-II.

Les prototypes Mercedes C111 des années 1970 sont devenus célèbres à plusieurs titres. Certains ont permis de tester des moteurs Wankel, d’autres des blocs turbo diesel, un autre encore a dépassé les 400 km/h grâce à des solutions aérodynamiques novatrices. Les lignes de la C111-II firent un tel effet aux clients de la marque que certains envoyèrent des chèques en blanc en guise de bons de commande, en vain puisque l’auto demeura purement expérimentale. Son héritage perdure cependant, puisqu’elle est l’inspiratrice du nouveau concept-car de Mercedes. Baptisé Vision One-Eleven, il s’agit d’une réinterprétation moderne et électrique de la C111-II. Ce coupé présente une déclinaison sportive du langage formel des actuelles Mercedes-EQ, et il est animé par un groupe motopropulseur innovant.

Mercedes considère la C111-II comme l'une de ses icônes de design.

Des codes réinterprétés

Comme les berlines électriques Mercedes EQE et EQS, la Vision One-Eleven est dessinée suivant le principe du « One-Bow », comme tracée en mouvement par un arc de cercle. Elle présente donc une silhouette monocorps, avec un cockpit plus central et des porte-à-faux réduits par rapport à la C111-II à moteur central-arrière. Tout en galbes, posée au ras du sol et haute de seulement 1,17 m, la dernière création de la marque à l’étoile en ré-imagine cependant de nombreux éléments. On retrouve ainsi à son extrémité avant un bandeau noir oblong intégrant à chacune de ses extrémité un feu rond. Mais ici, le panneau en question est un écran capable de communiquer des informations aux autres usagers de la route, et les LED qu’il comprend ont un effet pixelisé. La même démarche a été appliquée à l’arrière.

La Vision One-Eleven culmine à 1,17 m de haut seulement. Les proportions du coupé sont ramassées. L'éclairage arrière fait écho à celui de l'avant.

Comme celui de la C111-II, le capot avant de la Vision One-Eleven présente deux larges ouvertures évacuant l’air qui s’engouffre entre le bouclier et le spoiler. Ce dernier est doté de guides latéraux, et il est prolongé par des bas de caisse latéraux noirs proéminents qui mènent eux-même à l’imposant diffuseur arrière. Ces éléments aérodynamiques sont mis en valeur par des éclairages bleus, tandis que la teinte de carrosserie orange métallisé fait écho à celle des trois premiers types de C111. Comme la C111-II, et comme la 300 SL auparavant, la Vision One-Eleven est dotée de portes « papillon ». Les vitres latérales de la voiture sont partiellement opaques vues de l’extérieur, avec un effet également pixelisé. Le design des imposantes jantes, pour sa part, est inspiré par la construction d’un moteur électrique.

Le dessin de la voiture fait la part belle aux galbes musculeux.

Conduite sportive ou autonome, au choix

L’habitacle de la Mercedes Vision One-Eleven, baigné de lumière par un toit panoramique et des revêtements en polyester recyclé blanc, mêle sportivité et luxe dans un esprit évoquant les années 1980. Cette sensation vient du bandeau d’affichage à LED qui parcourt toute la planche de bord et reprend l’esthétique « 8 bits » des éléments d’éclairage extérieurs. Il est lui aussi oblong, comme le volant gainé de cuir orange. Au centre de celui-ci se trouvent plusieurs touches. La forme de l’écran central tactile y fait écho. Ce moniteur est incurvé. L’instrumentation se veut minimaliste, en phase avec la philosophie sportive de l’auto.

La planche de bord pixelisée apporte une touche néo-rétro au concept. Le volant rappelle la vocation sportive du véhicule.

Les deux sièges baquets à harnais sont habillés d’une sellerie argentée matelassée qui n’est pas sans rappeler le concept Mercedes Mondo G conçu avec la marque de doudounes Moncler. Leurs assises sont intégrées au plancher. Lorsque la voiture passe en mode de conduite autonome « lounge », leurs dossiers s’inclinent vers l’arrière pour épouser la forme de l’habitacle, dont la partie supérieure est recouverte de cuir orange. « Contrastant avec les voitures de sport à moteur central précédentes, les proportions compactes des moteurs électriques permettent d’étendre l’espace intérieur vers l’arrière », explique Mercedes.

La Vision One-Eleven ressuscite les portes "papillon" chères à Mercedes.

Les moteurs électriques à flux axial arrivent

La Mercedes Vision One-Eleven est animée par deux moteurs électriques à flux axial conçus par Yasa, société britannique acquise par Mercedes en 2021. Selon le constructeur, à puissance égale, un moteur à flux axial n’occupe qu’un tiers du volume et ne pèse qu’un tiers du poids d’un moteur à flux radial tel que l’on en trouve dans la quasi-totalité des voitures électriques aujourd’hui. Nouvelle dans l’automobile, cette technologie est encore en développement et pose notamment des contraintes de refroidissement, mais plusieurs constructeurs sont en passe de l’industrialiser. Chez Mercedes, des modèles sportifs signés AMG seront les premiers à en profiter. Il pourrait s’agir de véhicules compacts reposant sur la future plate-forme modulaire MMA annoncée pour 2025.

La Vision One-Eleven est animée par des moteurs électrique à flux axial.

La Vision One-Eleven expérimente aussi une batterie dont les cellules cylindriques à refroidissement liquide embarquent une chimie dérivée de la F1. La firme allemande ne livre pas plus de détails, pas davantage que la puissance ou l’autonomie du groupe motopropulseur. L’implantation de celui-ci à bord d’un véhicule, aussi conceptuel soit-il, montre néanmoins que l’arrivée de ces systèmes sur des voitures de série approche. Aucun modèle de série dérivé du concept Vision One-Eleven n’est cependant annoncé. Rien n’empêche de tenter le coup du chèque en blanc. Chez Porsche, c'est ce que certains riches collectionneurs font dans l'espoir que le projet Mission X se concrétise rapidement.

