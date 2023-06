MG. 100 ans de roadsters avant le Cyberster (2024) MG prépare le lancement du Cyberster pour son centenaire, en 2024. Ce roadster électrique marquera le retour du constructeur à ce type de carrosserie avec lequel il a débuté ses activités et qui a fait sa renommée. Retour sur les roadsters MG les plus emblématiques.

Par MaxK

Voir les photos Mi-MGB, mi-Cyberster, cette sculpture matérialise la parenté entre les roadsters MG. MG

Avec le Cyberster, présenté au Salon de Shanghai 2023 en avril dernier, MG revient au type de véhicule qui a construit son histoire et sa renommée : le roadster. Cette sportive 100 % électrique sera lancée en 2024 et marquera une nouvelle forme de renaissance pour le 100e anniversaire de cette firme qui a déjà connu tant de phases, de crises et de changements de cap. MG fut fondé en 1924* à Oxford, en Angleterre. Ses initiales signifiant Morris Garages ornaient alors des modèles du constructeur Morris transformés en voitures de sport par l’ingénieur Cecil Kimber. Le premier véhicule ainsi badgé était déjà un roadster.

De Morris à MG

Il y a donc quatre-vingt-dix-neuf ans, la MG 14/28 vit le jour sur la base d’une Morris Oxford. L’année suivante, Kimber conçut une voiture de course ultérieurement baptisée Old Number One. En 1928, MG lança son premier modèle reposant sur un châssis maison : la 18/80. Celle-ci inaugurait par ailleurs la calandre qui allait faire partie de l’identité visuelle de la marque.

Media Image Image Cecil Kimber au volant de la « Old Number One » en 1925. MG

Durant l’entre-deux-guerres, la firme se développa rapidement grâce au succès de ses découvrables, dont la M-Type Midget. Se voulant relativement abordable, cette auto posa les fondements du positionnement qui allait rendre la marque populaire. La gamme s’étoffa et se renouvela rapidement, comptant parfois une berline ou un coupé. MG se fit aussi un nom en compétition grâce notamment à la victoire de catégorie d’une K3 Magnette aux Mille Miglia 1933.

Media Image Image La MG Midget originale fut l'une des premières voitures de sport populaires. MG Media Image Image MG s'illustra en compétition, comme avec cette K3 Magnette en 1933. MG

Des modèles devenus des icônes d’une époque

Dès 1945, au sortir de la guerre, MG se relança avec la série T et notamment avec la TC Midget. Le succès de l’entreprise s’exporta jusqu’aux États-Unis ; ce modèle fut produit à plus de 10 000 exemplaires. Dix ans plus tard, comme tant d’autres marques à cette époque, MG fit sa mue et abandonna les silhouettes « carrées » au profit de voitures plus basses aux lignes fluides, ainsi naquit la MGA. À la fois glamour et abordable, le roadster trouva vite son public en ces temps de renouveau. La MGA fut produite à plus de 100 000 exemplaires jusqu’à son remplacement par la MGB en 1962.

Media Image Image Avec la MGA, MG entra dans l'ère du glamour. MG

Plus moderne dans ses lignes comme dans sa technique (châssis monocoque), mais fidèle à l’esprit de sa devancière, la MGB devint LE petit roadster par excellence. Elle permit à MG de survivre à d’importants remous organisationnels. Appartenant au départ à William Morris, MG était passé dans le giron de BMC dès 1935, mais BMC fusionna avec Leyland en 1968 pour former British Leyland, qui organisa des synergies parfois hasardeuses entre ses nombreuses marques (Rover, Austin, Triumph…). La MGB ne tira sa révérence qu’en 1980 lorsque les difficultés financières de British Leyland menèrent à la fermeture de l’usine MG ; plus d’un demi-million d’exemplaires en étaient alors sortis. Par la suite, l'auto fit partie des principales inspiratrices du renouveau des roadsters impulsé par la Mazda MX-5, puis les BMW Z3 et Mercedes SLK.

Media Image Image La MGB connut un immense succès. MG

MG F, la première et la dernière

Dans les années 1980, le consortium British Leyland devenu le groupe Rover fut racheté par British Aerospace – ce qui donna naissance à l’éphémère RV8 sur base de MGB – puis par BMW. La nouvelle maison mère allemande relança MG en 1995 avec le roadster à moteur central arrière MG F. Ce dernier connut un certain succès mais demeura dans l’ombre de ses concurrents. Il évolua en MG TF en 2002. Mais, trois ans plus tard, le tandem MG-Rover fit faillite et la production de la TF cessa.

Media Image Image Unique roadster MG de l'ère BMW, la MG F est aujourd'hui un authentique youngtimer. MG

Cyberster, le roadster MG de l’ère chinoise

En 2005, MG fut racheté par le groupe chinois NAC, qui fut absorbé par son compatriote SAIC en 2007. Une nouvelle évolution de la TF fut mise sur le marché dans certains pays cette année-là. Le modèle tira définitivement sa révérence en 2011. Au cours des années 2010, MG repartit de zéro avec des modèles citadins et compacts puis des SUV commercialisés d’abord en Chine, avant de s’étendre à quelques marchés émergents puis au Royaume-Uni. La marque a fait son retour en Europe continentale en 2019 avec une gamme de SUV électrifiés à laquelle s’est ajouté le break électrique MG5 ; des modèles conçus et produits en Chine, où le constructeur propose une gamme plus diversifiée. Grâce au roadster Cyberster, MG se positionnera de nouveau à l’avant-garde puisqu’il s’agira de l’un des premiers véhicules 100 % électriques de ce type à être produits en grande série avec les futures Porsche 718 Boxster et Tesla Roadster. Influencera-t-il autant le destin de MG que ses prédécesseurs ? L’avenir nous le dira.

Media Image Image La MG Cyberster 100 % électrique doit être lancée en 2024 sous la houlette du groupe chinois SAIC. MG

* MG revendique sa fondation en 1924 ; certaines sources divergent sur la date exacte, à un an près.

