MG Cybertser (2024). Nouvelles photos et motorisations du roadster électrique MG Motor vient de dévoiler son roadster électrique Cyberster aux autorités chinoises dans le cadre du processus d'homologation du véhicule. Outre des photos, de nouveaux détails ont été dévoilés sur ce futur modèle (motorisations et dimensions) dont le lancement interviendra en 2024 en Europe.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Voir les photos MG Motor vient de dévoiler son roadster électrique Cyberster aux autorités chinoises. DR

Aperçu à plusieurs reprises en Chine, d'abord camouflé dans un parking, puis dénué de ces artifices en février dernier, le Cyberster ne se cache plus. Il vient d'être présenté au Ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information chinois et se dévoile à travers quelques clichés laissant apparaître un design affirmé mais relativement consensuel. Selon les sites chinois ayant relayé les photos, deux motorisations sont annoncées pour ce nouveau roadster 2.0 100 % électrique. Il devrait être officiellement présenté par MG Motor au Salon de Shanghai ce mois-ci, avant d'être lancé en 2024 en Europe.

Un roadster compacte au design dynamique mais consensuel

Les quelques photographies disponibles de l'extérieur du Cyberster préfigurent de son design final. Celui-ci se veut bien plus sage que le concept présenté au Salon de Shanghai en 2021 mais extrêmement proche des illustrations accompagnant les demandes de brevet déposés par SAIC, le groupe auquel appartient MG Motor.

Media Image Image Les illustrations du brevet déposé par SAIC sont très fidèles au design définitif du Cyberster. SAIC Media Image Image La physionomie est la même que sur la version définitive. On y retrouve notamment les clignotants en forme de flèche à l'arrière. SAIC

D'après les informations glanées chez nos confrères chinois, ce roadster mesure 4,54 m de long (+ 16 cm comparé à l'actuel Porsche 718 Boxster*), 1,91 m de large et 1,33 m de haut. Avec un empattement de 2,69 m (+ 21 cm comparé au roadster allemand), MG Motor ne semble pas avoir misé la carte de l'agilité. A confirmer bien sûr. Notez que cette stricte deux places découvrable est munie d'une capote en toile à l'ancienne.

Media Image Image MG a fait le choix d'opter pour une capote en toile pour son roadster. Elle sera disponible en deux teintes. DR

La proue, représentée pour la première fois dans sa forme définitive, bénéficie de deux lames inférieures dont les deux extrémités se rejoignent sous la plaque d'immatriculation au niveau d'une entrée d'air atypique pour un véhicule électrique. Le capot semble long, à l'image ici encore de celui d'un coupé à moteur thermique. Les phares, étirés sous une bulle au dessin classique, suivent la forme des ailes avant dont le galbe est relativement mesuré. La ceinture de caisse est haute, les bas de caisse agrémentés d'un spoiler latéral en partie arrière et les portes traversées par des poignées cachées en partie haute.

Media Image Image La présentation officielle du Cyberster doit avoir lieu au Salon de Shanghai 2023 et son lancement doit intervenir en Europe l'année prochaine. DR

La poupe, elle, se caractérise par des ailes ostensiblement élargies pour muscler l'ensemble et mieux asseoir l'auto. On y retrouve un diffuseur noir aux arrêtes rouges réhaussé d'un pare-choc intégré dont les lignes quelque peu torturées annoncent la signature lumineuse de ce Cyberster. Cette dernière se caractérise par un bandeau lumineux sur toute la largeur ainsi que des feux/clignotants très originaux. En forme de flèche, comme sur le concept et les illustrations du brevet, ils se remarquent au premier regard et confèrent une véritable identité visuelle. Aucun cliché officiel de l'intérieur n'est disponible pour l'instant. Les seules photographies qui circulent ont été prises lorsque le Cyberster a été immortalisé camouflé dans un parking en Chine en janvier dernier.

Media Image Image Si les seules images de l'intérieur du MG Cyberster n'ont rien d'officiel, elles illustrent cependant l'ambiance qui devrait régner dans l'habitable. Autohome

On pouvait y apercevoir un habitacle à la sellerie en cuir ou similicuir brun clair recouvrant jusqu’à la planche de bord, associée à une instrumentation quasi intégralement numérique. Un large écran incurvé fait face au conducteur, et un autre écran est installé à la verticale sur la console centrale. Le volant adopte une configuration en U à l'image du modèle Yoke de chez Tesla ou de celui du Toyota bZ4X.

Deux ou quatre roues motrices au choix

Deux versions seraient disponibles sur le roadster chinois. La première serait une propulsion munie d'un moteur électrique de 231 kW (314 ch) placé sur l'essieu arrière. La seconde, à quatre roues motrices, serait dotée de deux moteurs électriques placés à l'avant et à l'arrière, d'une puissance respective de 150 kW (204 ch) et 250 kW (340 ch). MG Motor annonçait pour le concept-car un chrono inférieur à 3 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. La version de série en sera-t-elle capable à son tour ? Si les caractéristiques des batteries ne sont pas encore connues, nul doute que l'autonomie de 800 kilomètres annoncée pour le concept-car ne soit ici irréalisable sur le modèle de série tant cette valeur semble incompatible avec le gabarit de l'auto dont le poids demeure lui aussi inconnu.

Media Image Image Le concept-car Cyberster présenté au Salon de Shanghai en 2021 était très impressionnant. MG Media Image Image Ses performances (0 à 100 km/h en moins de 3s) et son autonomie (800 km) ne seront probablement pas celles du modèle de série qui sera proposé au choix en deux ou quatre roues motrices. MG

Une autre inconnue subsiste quant au patronyme de ce nouveau modèle. SAIC a déposé le nom MGC EV auprès du bureau européen des marques et brevets en mars 2022. S'agira-t-il de son nom, évocateur de la variante 6 cylindres des roadsters MGB des années 1960 ou MG Motor réserve-t-il une surprise pour cette inédite découvrable électrisée ? La réponse très probablement au Salon de Shanghai du 18 au 27 avril prochain. MG Motor devrait y présenter officiellement son roadster pour célébrer les 100 ans de la marque dont les cabriolets n'ont cessé d'entretenir la réputation jusqu'à sa disparition puis sa reprise par Nanjing Automobile Group en 2005.

*Le 718 Boxster deviendra 100 % électrique en 2025

