MG EHS (2023). Les prix et équipements du SUV chinois restylé MG Motor ouvre les commandes du EHS restylé. Malgré les évolutions apportées, les prix n’augmentent pas (à partir de 35 490 €). Focus sur la nouvelle gamme de ce SUV hybride rechargeable, rival « abordable » des Peugeot 3008 hybride rechargeable et Hyundai Tucson Plug-in.

Julien Sarboraria Par

Voir les photos MG Motor ouvre les commandes de son EHS restylé en France. Les prix du SUV hybride rechargeable chinois n'ont pas augmenté malgré les évolutions apportées. MG Motor

En offrir plus pour le même prix, c’est ce que propose MG Motor avec son nouveau EHS. Lancé en France en 2021, ce SUV hybride rechargeable est disponible à la commande depuis le 3 juillet 2023. La gamme de la version restylée est identique à celle de la version précédente, avec deux niveaux de finition (Comfort et Luxury), respectivement proposés à 35 490 € et 37 990 €. Il reste donc bien moins cher que ses concurrents directs : 43 900 € pour un Ford Kuga hybride rechargeable de 225 ch, 45 850 € pour un Hyundai Tucson Plug-in 265 ch, 46 390 € pour un Peugeot 3008 hybride rechargeable 225 ch.

Equipement enrichi, prix inchangés

Des tarifs qui n’ont pas augmenté, alors même que le constructeur chinois a enrichi la dotation de série du EHS restylé. La version de base Comfort gagne les phares à LED, de nouvelles jantes de 17 pouces ainsi qu’une interface multimédia modernisée et plus réactive (écran tactile de 10,1 pouces) grâce à un processeur plus performant. La finition Luxury profite aussi de ce nouveau système d'infotainment. Elle reçoit également de nouvelles jantes de 18 pouces, mais perd les clignotants à défilement. Certains auront également remarqué l’absence d’antibrouillards, ces derniers étant désormais intégrés dans le bloc optique.

Media Image Image Le graphisme des feux arrière évolue. Les clignotants à défilement ont disparu. MG Motor Media Image Image MG Motor annonce un système plus fluide grâce à un processeur plus puissant. L'écran mesure 10,1 pouces dès la version de base. MG Motor

Des évolutions esthétiques

A cette mise à jour des équipements, il faut aussi ajouter des évolutions esthétiques bien visibles. Le MG EHS restylé se démarque de l’ancienne version par de nouveaux boucliers intégrant un ski de protection, une grille de calandre redessinée, des clignotants verticaux et de nouvelles canules d’échappement. MG Motor propose deux nouvelles teintes de carrosserie : bleu (Brighton Blue) et gris métallisé (Iron Oxide Grey). Pas de changement à bord, si ce n’est l’évolution apportée sur le système multimédia.

Media Image Image A l'occasion du restylage, MG Motor a revu le design de la face avant. MG Motor

Une seule motorisation hybride rechargeable

Le MG EHS conserve la même version hybride rechargeable de 258 ch. Elle associe un 1.5 turbo essence de 162 ch à un électromoteur de 122 ch. Ce dernier est alimenté par une batterie d’une capacité brute de 16,6 kWh, assurant une autonomie WLTP de 52 km. Dommage que MG Motor n’ait pas profité de ce restylage pour améliorer la puissance de charge, qui reste limitée à 3,7 kW.

Prix et principaux équipements du MG EHS (juillet 2023)

Comfort Luxury MG EHS 258 ch 35 490 € 37 990 €

MG EHS Comfort

Climatisation automatique 2 zones

Sièges avant sport

Système multimédia à écran de 10,1 pouces

Compteurs numériques à écran de 12,3 pouces

Accès et démarrage sans clé

Sellerie similicuir

Volant en cuir

Siège conducteur électrique

Sièges avant chauffants

Régulateur de vitesse adaptatif

Freinage automatique d’urgence

Aide au maintien dans la voie

Surveillance des angles morts

Capteurs de stationnement avec caméra de recul

Jantes en alliage de 17 pouces

MG EHS Luxury (en plus)

Caméra à 360 degrés

Eclairage d’ambiance

Toit ouvrant panoramique

Siège passager à réglages électriques

Sellerie en cuir

Hayon électrique

Jantes en alliage de 18 pouces

Tags