MG EHS (2023). Un restylage pour le SUV chinois hybride rechargeable MG restyle le HS et sa version hybride rechargeable EHS. La face avant du SUV change très nettement, contrairement à sa présentation intérieure. La commercialisation de ce modèle mis à jour est prévue pour le courant de l’année 2023.

Par MaxK

Voir les photos MG présente le HS restylé. L'EHS en est la version hybride rechargeable. MG

Le MG EHS est la version hybride rechargeable du HS, et il s’agit de l’unique variante de ce dernier à être proposée chez nous. Le SUV électrifié n’est disponible dans nos contrées que depuis 2021, mais le HS fut lancé dès 2018 en Chine, où il est produit. Après cinq ans de carrière donc, le MG HS se présente aujourd’hui dans une version restylée.

Media Image Image La face avant du SUV change radicalement. MG

Un nouveau visage pour le MG HS

Une fois n’est pas coutume, le restylage du MG HS est une mise à jour qui se voit. La face avant du véhicule change profondément. Au centre du bouclier trône une calandre plus large, évasée, qui n’est plus jointe aux feux et dont le maillage par des lamelles verticales accentue l’impression d’élargissement vers le bas. La prise d’air qui se trouve dessous a également été agrandie. Les projecteurs adoptent un dessin bien plus acéré, ainsi qu’une nouvelle signature lumineuse. Les antibrouillards sont désormais verticaux et les chromes, plus discrets.

Media Image Image Le MG EHS avant son restylage. MG Media Image Image Le modèle restylé en impose davantage visuellement. MG

Peu de changements à bord

MG annonce des feux, un bouclier et des sorties d’échappement redessinées à l’arrière du HS restylé, mais aucune image de la poupe n’a encore été publiée. Les changements sont subtils à l’intérieur, où le plus visible est le nouveau dessin des touches de la console centrale. L’écran qui la surplombe mesure toujours 10,1 pouces de diagonale. La marque britannique du groupe chinois SAIC promet un système d’info-divertissement plus rapide, ainsi que de nouveaux matériaux d’habillage. Au Royaume-Uni, la nouvelle mouture du MG HS sera proposée avec un prix de départ identique à celui du modèle prérestylage. Les détails concernant l’EHS d’Europe continentale seront communiqués ultérieurement.

Media Image Image L'agencement intérieur du MG HS demeure presque inchangé. Media Image Image Tableau de bord du MG EHS avant restylage.

