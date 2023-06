MG4 (2023). Plus d'équipements pour le même prix Pour rendre la concurrence un peu plus rude aux Renault Mégane E-Tech et consorts, la MG4 se dote de nouveaux équipements sans augmentation de tarif. Conduite « one pedal » et jantes de plus grand diamètre font partie des ajouts. La compacte électrique est toujours disponible à partir de 29 990 €.

Voir les photos La MG4 gagne des équipements moins d'un an après son lancement. Etienne Roville

Après neuf mois et quelque 7 000 exemplaires livrés sur le marché français, la MG4 a droit à quelques évolutions. Certains équipements deviennent standard dans toute la gamme, tels que l’appuie-tête central arrière, l’essuie-glace arrière, les poignées de maintien avant et arrière et le système « one pedal », qui enclenche le freinage régénératif jusqu’à l’arrêt lorsqu’on relâche l’accélérateur. En outre, la MG4 Standard voit le diamètre de ses jantes passer de 16 à 17 pouces ; une dimension qui n’était jusque-là de série qu’en configuration Comfort. Sur la variante haut de gamme Luxury, les roues passent de 17 à 18 pouces. Cette déclinaison perd son toit noir contrastant, mais elle gagnera en août prochain un planificateur d’itinéraire permettant d’établir et de calculer le temps de parcours par rapport aux stations de recharge à utiliser sur le trajet.

Media Image Image MG annonce des temps de recharge réduits sur borne rapide. Mathieu Sentis - L'argus

Enfin, MG a revu la méthode de calcul de la puissance maximale de charge admissible par ses batteries. Désormais, l’accumulateur LFP de 51 kWh du modèle Standard accepte officiellement 88 kW contre 117 kW précédemment, avec une durée réduite de 3 minutes pour passer de 10 à 80 % de charge puisque ce temps est maintenant estimé à 37 minutes. La batterie NMC de 64 kWh des variantes Comfort et Luxury est désormais donnée pour 142 kW admissibles, contre 135 kW auparavant, et son temps de recharge de 10 à 80 % passe de 35 à 26 minutes d’après la fiche technique. Aucun changement de prix n’accompagne ces améliorations. La MG4 avait précédemment vu ses tarifs augmenter de 1 000 € ; elle débute à 29 990 € hors bonus écologique. Mi-juillet 2023, sa gamme s’enrichira d’une version Luxury Autonomie Étendue à batterie de 77 kWh et d'une surpuissante déclinaison XPower à transmission intégrale avec batterie de 64 kWh. Selon nos confrères britanniques de Driving Electric, le modèle européen sera fort de 435 ch, tandis que son alter ego chinois, déjà commercialisé, offre une puissance de 449 ch.

Media Image Image Le bandeau lumineux arrière accompagne la finition Luxury. Clément Choulot / MG Media Image Image La MG4 Luxury va avoir droit à un planificateur d'itinéraire. Etienne Roville

Tarifs MG4 (juin 2023)

Prix en euros Standard Comfort Luxury 170 ch 51 kWh BVA 29 990 - - 204 ch 64 kWh BVA - 33 990 35 990

Équipements principaux de la MG4 (juin 2023)

Standard :

climatisation automatique

tableau de bord numérique de 7”

écran central tactile de 10,25”

3 ports USB

Apple CarPlay, Android Auto

radar de recul

régulateur de vitesse adaptatif

aide au maintien dans la voie

alerte de changement de voie

conduite semi-autonome en embouteillage

détecteur de fatigue

lève-vitres avant et arrière électriques

accoudoir central avant

tous feux à LED

allumage automatique des feux

jantes en alliage de 17”

Comfort (en plus de Standard) :

volant cuir

calandre à volets actifs

vitres arrière surteintées

Luxury (en plus de Comfort) :

pompe à chaleur

système de navigation

planificateur d’itinéraire

connexion WiFi

commandes vocales

chargeur de smartphone à induction

caméras à 360°

surveillance des angles morts

alerte de trafic transversal arrière

aide au changement de voie

rétroviseurs rabattables électriquement

siège conducteur électrique

sièges avant chauffants

volant chauffant

bandeau lumineux arrière

becquet de toit en deux parties

jantes en alliage de 18”

