MG4 et Tesla Model 3. Comment ces deux voitures électriques bousculent le marché Malgré un format bien différent, la Tesla Model 3 et la MG4 partagent de nombreux points communs. Leur rapport prix-prestations hors normes a su séduire des milliers d’acheteurs en France. L’argus vous explique comment ces deux modèles électriques donnent des cauchemars à la concurrence.

Johann Leblanc Par

Voir les photos Même si elles n'appartiennent pas à la même catégorie, la MG4 et la Tesla Model 3 partagent un point commun de taille : avoir bousculé le marché de la voiture électrique en France. Johann Leblanc

Au premier abord, les MG4 et Tesla Model 3 n'ont pas grand chose en commun. La première est une compacte cinq-portes de 4,29 m de long, alors que la seconde est une berline familiale quatre-portes de 4,69 m. Leur style est diamétralement opposé, tout comme la nationalité de leur constructeur. Pourtant, le choix d’une motorisation électrique n’est pas la seule chose qui rapproche ces deux modèles. Chacun à leur manière, ils ont su créer la surprise et bousculer la concurrence en proposant un rapport prix-prestations canon.

Un succès commercial en France

Media Image Image Longue de 4,29 m de long, la MG4 permet d'accéder à une compacte électrique pour moins cher que nombre de citadines. Alexandre Krassovsky Media Image Image Les volumes de vente de la Model 3 peuvent rendre jaloux toutes les familiales thermiques... qui sont désormais souvent bien plus chères que l'américaine . Etienne Roville

Dans les deux cas, le succès commercial en France est au rendez-vous. Même si elle se fait désormais largement dépasser par le SUV Model Y, plus pratique sans être beaucoup plus cher, la Model 3 a encore séduit plus de 17 000 clients en neuf dans l’Hexagone en 2022. Pour une familiale, catégorie en pleine déliquescence, c’est un exploit ! La grosse baisse de tarifs intervenue en janvier dernier pourrait en prime lui offrir une année 2023 encore meilleure. 3 158 immatriculations ont déjà eu lieu sur le premier trimestre. La MG4 a, elle, débuté sa carrière seulement fin 2022. Mais sur les trois premiers mois de 2023, elle s’est écoulée à 2 687 unités. Cela en fait la septième voiture électrique la plus vendue sur cette période, devant la Renault Zoe. Une citadine française vieillissante qui a le fâcheux défaut d’être bien plus onéreuse que la nouvelle compacte sino-britannique, malgré son appartenance à la catégorie inférieure.

Une production majoritairement en Chine

Comment Tesla et MG parviennent-ils à pratiquer ses tarifs bien plus agressifs que leurs rivaux ? Encore une fois, ils utilisent tous deux une recette finalement assez proche. La production en Chine explique en grande partie ces prix canon. Même si l’Empire du Milieu a vu ses salaires progresser au fil des années, il peut encore pratiquer des coûts de main d’oeuvre bien plus bas que l’Europe. La Dacia Spring, le modèle 100 % électrique le moins cher du marché français, y est aussi fabriqué. Pour MG, ce choix s’imposait comme une évidence puisque le constructeur est aujourd’hui détenu par un groupe chinois, SAIC.

Media Image Image Une partie de la production de la Model 3 reste assurée outre-Atlantique, mais les versions propulsion, les plus vendues, proviennent désormais de Chine... comme toutes les MG4. Tesla

Pour l’américain Tesla, en revanche, cette décision peut sembler plus surprenante. Surtout quand on connaît les relations tendues entre les deux premières puissances mondiales. Mais la majeure partie des Model 3 vendues en France sont pourtant bien fabriquées en Chine, à Shanghai. Seules les plus onéreuses variantes quatre roues motrices Grande Autonomie et Performance restent assemblées outre-Atlantique, à Freemont, et elles n’ont représenté que 3 329 immatriculations en 2022 dans l’Hexagone, soit environ 20 % du total.

Une technologie de batterie moins chère

Une autre partie de la « formule magique » de Tesla et MG est davantage d’ordre technique. Sur leurs versions d’entrée de gamme, les deux constructeurs utilisent la même chimie de batterie : le lithium-fer-phosphate (LFP). Pour l’instant boudée par les marques européennes, cette technologie a l’avantage d’être bien moins onéreuse que le nickel-manganèse-cobalt (NMC) habituellement employé. Elle se dispense en effet du cobalt, un minerai très coûteux. Elle est aussi censée offrir une meilleure durée de vie et accepter sans conséquences néfastes une recharge à 100 %. Enfin, elle réduirait aussi les risques d’incendie. Cela ne signifie toutefois pas que ces accumulateurs LFP soient sans inconvénients. En raison de leur moindre densité énergétique, il faut davantage de place qu’avec le NMC pour atteindre la même autonomie. Les performances ont également tendance à être en retrait, et ces batteries n’acceptent pas aussi bien les fortes puissances de charge.

Media Image Image Les batteries lithium-fer-phosphate (LFP) ont divers avantages, comme celui d'accepter une charge à 100 % sans risque pour la durée de vie. Etienne Roville Media Image Image La puissance de charge de la MG4 plafonne en théorie à 117 kW avec la batterie LFP d'entrée de gamme, contre 135 kW avec l'accumulateur NMC des versions supérieures. L'argus

Tout cela explique pourquoi les versions hautes des MG4 et Model 3, qui sont davantage destinées aux longs trajets, restent encore fidèle à la chimie NMC. Ces variantes supérieures parviennent pourtant à conserver un tarif bien inférieur à celui des concurrentes directes, ce qui tend à confirmer que la chimie de batterie ne fait pas tout. Une MG4 commence par exemple à 33 990 € avec la « grosse » batterie NMC de 64 kWh. Malgré ses prix en baisse, la Volkswagen ID.3 restylée est quasiment 10 000 € plus chère : elle débute à 42 990 € avec 58 kwh.

Une fabrication simplifiée

Construites sur une plate-forme dédiée dès le départ au 100 % électrique, nos deux empêcheuses de tourner en rond partagent aussi le choix d’une gamme assez réduite, avec peu de niveaux de finition et d’options. Cela contribue à simplifier la fabrication, donc à diminuer les coûts. Tesla y ajoute un modèle de distribution unique, avec des commandes qui s’effectuent en ligne. Les livraisons des Model 3 et Model Y se font parfois « à la chaîne » , souvent en fin de trimestre, et les préconisations d’entretien sont réduites à leur plus simple expression.. tout comme le réseau de la marque américaine. De quoi permettre au constructeur de réaliser des économies colossales.

La MG4 est bien équipée dès l'entrée de gamme, mais ses plastiques demeurent assez basiques. Alexandre Krassovsky Malgré les progrès effectués depuis les débuts de la marque américaine, on achète toujours pas une Tesla pour la qualité de ses matériaux. Etienne Roville La MG4 repose sur une plate-forme dédiée au 100 % électrique, à l'image de la Tesla Model 3. MG Le réseau de recharge aussi étoffé que facile à utiliser fait partie des atouts majeurs de Tesla à l'heure actuelle. Il s'ouvre toutefois de plus en plus aux autres marques. Etienne Roville

Mais dans les deux cas, il a aussi fallu rogner par-ci, par-là pour tenir ces prix bas. En particulier dans l’habitacle, où la qualité des matériaux adoptés reste inférieure à celle des références. Rien de rédhibitoire pour de nombreux acheteurs, d’autant que d’autres points permettent de compenser. La MG4 offre ainsi de belles performances, un comportement assez plaisant et un habitacle accueillant. Des points forts qu’on retrouve sur la Model 3 dès la version de base, avec en prime un réseau de recharge « maison » aussi étendu que simple d’utilisation pour simplifier les longs trajets.

Une réaction de la concurrence possible ?

L’engouement suscité par ces deux modèles électriques n’est donc pas trop compliqué à comprendre, et cause quelques nuits blanches chez les autres constructeurs. Notamment les marques européennes, pour l’instant bien incapables de proposer un rapport prix-prestations aussi aguichant. Même le marché de l'occasion a été chamboulé par ces trublions ! Cette situation peut-elle s’inverser à plus long terme ? Pour l’heure, rien de certain. Carlos Tavarès, patron du groupe Stellantis qui comprend notamment Peugeot, Citroën, Opel et Fiat, a plusieurs fois tiré la sonnette d’alarme sur les risques posés par une arrivée massive de modèles venus de Chine.

Jusqu'à présent, l'Europe n'est pas en mesure de fabriquer des véhicules électriques abordables, avait averti le capitaine d’industrie fin 2022.

Pour l’heure, dans l’Hexagone, les réactions aux fortes baisses de prix lancées par Tesla en début d'année ont été bien timides. Quelques signaux plus positifs commencent cependant à apparaître. Comme nous l’avons vu, la Volkswagen ID.3 restylée est ainsi un peu moins chère que sa devancière, et Ford vient de baisser les tarifs de sa Mustang Mach-E en France, après l’avoir fait il y a déjà quelques semaines aux Etats-Unis. Citroën et Peugeot proposent, quant à eux, des offres sur les ë-C4 et e-208, sous certaines conditions.

Media Image Image Prévue pour 2024, la future Renault 5 électrique devrait démarrer sous les 25 000 € sans déduire le bonus écologique. Didier Ric

Surtout, plusieurs constructeurs européens ont annoncé préparer des véhicules électriques à la fois plus séduisants et moins chers. C’est le cas de Renault, avec sa future R5 prévue pour mi-2024, ou encore de Volkswagen, avec son ID.2 ou ID.Polo attendue fin 2025. Ces deux citadines annoncées sous les 25 000 € pourraient bien changer la donne, et la future Citroën ë-C3, révélée en fin d'année, devrait également se signaler par des tarifs agressifs. De quoi redonner des espoirs aux « marques historiques » … même si de nombreux autres labels en provenance de l’Empire du Milieu, à l’image du géant de la batterie BYD, sont déjà dans les starting-blocks pour lancer une offensive sur le Vieux Continent.

