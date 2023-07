MG4 XPower (2023). 435 ch pour la compacte électrique Doté aujourd’hui d’une gamme assez pragmatique, MG s’apprête à renouer avec ses racines sportives. Sa compacte électrique MG4 va bientôt accueillir une version très musclée, baptisée XPower et forte de 435 ch. Le rapport prix-performances s’annonce imbattable !

Voir les photos Forte de 435 ch et 600 Nm, la MG4 Xpower est une compacte électrique particulièrement musclée. MG

Alors que la marque MG s’apprête à fêter son centième anniversaire, en 2024, elle semble avoir retrouvé le goût du sport. Au dernier Salon de Shanghai, en avril, elle avait déjà dévoilé un inédit roadster, le Cyberster. Elle avait ainsi renoué avec un style de carrosserie qui a une importance toute particulière dans son histoire. Mais ceux qui ont aussi besoin de pouvoir transporter des passagers arrière ne seront pas mis à l’écart. Pour eux, le constructeur sino-britannique s’apprête à lancer une version très musclée de sa compacte MG4. Il en profite pour exhumer le label XPower, qui avait désigné une supersportive très confidentielle au début des années 2000. Cette déclinaison inédite en Europe disposera de deux moteurs électriques, l’un de 204 ch à l’avant, l’autre de 245 ch à l’arrière. Elle profitera ainsi d’une transmission intégrale pour mieux canaliser les 435 ch et les 600 Nm de couple qu’elle revendique au total.

Une catapulte à prix canon

Sur le papier, ces chiffres ont de quoi faire pâlir toutes les « concurrentes » encore fidèles au thermique. La Renault Mégane R.S., en fin de carrière, plafonne à 300 ch et 420 Nm. La nouvelle Honda Civic Type R revendique « à peine » 329 ch, et même la terrible Mercedes-AMG A 45 S est dépassée avec ses 421 ch. Aidée par sa nouvelle fonction « launch control » , cette MG4 XPower annonce ainsi un 0 à 100 km/h bouclé en seulement 3,8 s. C’est mieux qu’une Tesla Model 3 Grande Autonomie. En revanche, la variante Performance de la familiale américaine accélère encore plus fort, avec un temps de 3,3 s sur le même exercice.

Media Image Image A défaut de pouvoir jouer sur les sorties d'échappement, MG a choisi de peindre le diffuseur en gris pour démarquer cette version hautes performances. MG Media Image Image De profil, les jantes, les décorations de bas de caisse ou les étriers de freins permettent de reconnaître cette version sportive. MG

Malgré leur double motorisation électrique, ces deux-là ne jouent de toute façon pas exactement dans la même cour. En plus d’être plus courte de 40 cm, la MG s’annonce encore plus abordable que la Tesla. Ses tarifs ne seront officiellement révélés qu’à l’ouverture des commandes, le 17 juillet prochain, tout comme son autonomie. Mais d’après nos confrères d’Auto Moto sur TF1, qui ont pu essayer un prototype en avant-première dans leur émission, cette XPower devrait être proposée à 37 000 €, bonus écologique de 5 000 € déduit. La Model 3 Performance est, elle, facturée 53 990 €, ce qui ne la rend pas éligible à cette aide gouvernementale.

Suspension, direction et freinage retravaillés

Media Image Image Le système de freinage a été majoré, avec des disques de 345 mm de diamètre devant et de 340 mm derrière. MG

Le châssis de cette compacte sportive profite aussi de quelques modifications par rapport aux versions propulsion actuelles, gratifiées de 204 ch maximum. MG annonce avoir rigidifié la suspension de 25 % en revoyant aussi bien les barres antiroulis que les ressorts ou les amortisseurs. La direction a également été recalibrée, alors que le diamètre des disques de frein est majoré. La transmission intégrale serait en outre capable de répartir le couple des moteurs électriques entre les quatre roues de manière « intelligente » , et un blocage de différentiel électronique tentera de pallier l’absence de véritable différentiel autobloquant. Toujours fabriquée en Chine, cette MG4 XPower sera livrée à partir de la rentrée et fera sa première apparition publique au Festival of Speed de Goodwood, du 13 au 16 juillet.

Media Image Image Au Festival of Speed de Goodwood 2023, MG va présenter ce concept EX4, une MG4 dont le pack aérodynamique s'inspire de la Metro 6R4 du Groupe B. MG Media Image Image Comme la Peugeot 205 T16, cette Metro 6R4 était dotée de quatre roues motrices et d'un moteur central arrière. Mais elle n'a pas eu le même succès que la Lionne. Géraldine Gaudy / L'argus

Un évènement durant lequel MG montrera aussi un concept baptisé EX4, inspiré de la Metro 6R4 engagée en Groupe B dans les années 1980. Le premier teaser laisse deviner qu’il s’agira d’une MG4 au look très exubérant. Tout l’inverse de la Xpower de série, qui se distingue à peine des variantes de base extérieurement.

