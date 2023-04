Miersch 356 (1954). L’étonnante Porsche de l’Est est à vendre L’insolite « réplique » agrandie à quatre places de la Porsche 356 conçue par Hans Miersch en 1954 avec l’aide du constructeur est proposée à la vente. Né avec difficulté en Allemagne de l’Est, ce coupé est aussi insolite que méconnu.

Voir les photos La Miersch 356, réplique de Porsche conçue avec l'aide du constructeur en 1954, est à vendre. Feuerstein Cars

En 1953, dans une Allemagne alors divisée en deux, l’entrepreneur Hans Miersch, qui se lançait dans le commerce de chaussures en RDA (Allemagne de l’Est), se fit la promesse de rouler en Porsche 356. Or la sportive commercialisée depuis 1948 était produite en RFA (Allemagne de l’Ouest), et les lois du régime soviétique de l’Est empêchaient Miesrch d’en acquérir un exemplaire. Qu’à cela ne tienne, il entreprit de construire sa propre 356 sur la base d’une Volkswagen Type 82 Kübelwagen, véhicule militaire léger conçu par Ferdinand Porsche durant la guerre.

Media Image Image Construite sur la base d'une Volkswagen Type 82, la Miersch est plus grande qu'une Porsche 356.

Quand Porsche aide à copier sa propre voiture

A cette époque, les Kübelwagen abandonnés n’étaient pas rares en Allemagne. Et comme les 356, ils étaient animés par un quatre-cylindres à plat monté en porte-à-faux arrière associé à une boîte de vitesses manuelle à quatre rapports. Miesrch recruta les ingénieurs Falk et Knut Reimann, des frères jumeaux, ainsi que le carrossier Arno Lindner, pour mener à bien son projet. Grâce à ses connexions commerciales en Thécoslovaquie communiste, il parvint à importer 30 m² d’une tôle de qualité adéquate pour la carrosserie. Ce matériau demeurait lourd, et le châssis Volkswagen induisait des dimensions largement supérieures à celles de la Porsche, dont plus de 30 cm de différence en longueur.

Media Image Image Le projet de Miersch fut mené de manière semi-clandestine en Allemagne de l'Est. Feuerstein Cars Media Image Image Un boxer quatre-cylindres de 90 ch se trouve aujourd'hui sous le capot.

Prenant contact avec Ferry Porsche qui accepta de l’aider, Miersch réussit à récupérer un système de freinage de 356 auprès d’un distributeur Porsche de Berlin Ouest, qu’il fit passer clandestinement à l’Est dans des mallettes, profitant des possibilités de circulation qui existaient encore puisque le mur de Berlin ne fut bâti qu’en 1961. La 356 de Miersch prit ainsi la forme d’une 356 surdimensionnée, à quatre places, pesant quelque 1 600 kg alors que son moteur ne fournissait pas plus de 30 ch. Le coupé était donc deux fois plus lourd et moitié moins puissant que son modèle.

Media Image Image Dimensions mises à part, la Miersch reprend assez fidèlement la silhouette de la Porsche 356. Feuerstein Cars

Une voiture sans cesse améliorée

Miersch et sa petite équipe entreprirent de commercialiser leur 356 en petite série. Selon les rares informations existantes, une douzaine d’exemplaires auraient été fabriqués dont un pour les frères Reimann, qui parcoururent l’Europe pendant plusieurs années à son volant. Miersch, pour sa part, apporta des améliorations à sa propre voiture tout au long de sa vie, remplaçant notamment le moteur d’origine par un bloc Porsche 1.6 de 90 ch. Il ne s’en sépara qu’en 1994, à l’âge de 73 ans. L’auto fut acquise par un féru de Porsche nommé Michael Dünninger, résidant à Wurtzbourg dans l’Allemagne alors réunifiée. Ce nouveau propriétaire continua à améliorer l’auto, lui offrant une sellerie en cuir couleur cognac ainsi qu’une instrumentation Porsche en remplacement des compteurs Hörch d’origine, entre autres.

Media Image Image L'habitacle ne fut habillé de ce cuir que dans les années 1990. Feuerstein Cars Media Image Image Les compteurs Porsche ont été installés assez récemment. Feuerstein Cars

La Miersch 356 originale à la vente

En 2020 Dünninger possédait encore sa 356 Miersch. Il s’agirait de l’un des deux exemplaires restants, l’autre étant celui des frères Reimann, surnommé Porscheli par ces derniers, retrouvé en 2011 après des décennies d’abandon et restauré par le collectionneur autrichien Alexander Diego Fritz. La 356 originale de Hans Miersch est aujourd’hui proposée à la vente. Un temps exposée au Motorworld de Cologne, elle se trouve maintenant chez Feuerstein Cars à Vechta, dans le nord-ouest de l’Allemagne. Son prix n’a pas été rendu public.

Media Image Image La Porsche 356, bien plus compacte que sa réplique Miersch. Porsche

