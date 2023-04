Mini Cooper (2023). Premières photos officielles de la citadine Voici les premières photos officielles de la nouvelle Mini Cooper dans sa version trois portes 100 % électrique. La citadine de 5e génération sera dévoilée au grand public en septembre 2023 à l’occasion du Salon de Munich. La commercialisation en France est prévue pour mai 2024.

Julien Sarboraria Par

Voir les photos La nouvelle Mini Cooper sera dévoilée au salon de Munich, en septembre 2023. SP/Mini

Teinte bleue, toit et coques de rétroviseurs blancs… la nouvelle Mini se montre officiellement cinq mois avant sa révélation prévue au Salon de Munich 2023. La publication de ces clichés par le groupe BMW fait suite à une série de photos volées publiées par un paparazzi. Le modèle immortalisé, dans les rues de Los Angeles, montre la version trois portes de la nouvelle Mini. L'arrivée de cette nouvelle et 5e génération de la citadine coïncide avec un nouveau nom de baptême : elle s'appelle désormais Cooper sur tous les marchés (elle s’appelait Mini en France, Hatch en Angleterre, Hardtop aux Etats-Unis).

Media Image Image La nouvelle Mini sera disponible en deux versions électriques : Cooper E et Cooper SE. SP/Mini Media Image Image Vue avant de l'actuelle Mini (4e génération). SP/Mini

Le logo « S » sur la calandre et le hayon arrière, ou encore l’absence de sorties d’échappement, confirment qu’il s’agit d’une version électrique. Plus précisément de la version Cooper SE - la plus puissante de la gamme - qui embarque un moteur de 218 ch et une batterie de 54 kWh de capacité. L’autonomie en cycle WLTP devrait avoisiner les 400 km, soit bien plus que le modèle actuel et ses 234 km. Une version moins puissante - Cooper E de 184 ch et 300 km d’autonomie - est également prévue. C’est la première fois que deux versions électriques seront proposées au catalogue. L’électrique restera l’apanage de la Mini 3 portes.

Media Image Image Les changements par rapport à la citadine de 4e génération sont bien visibles. SP/Mini

Des motorisations thermiques, produites au Royaume-Uni (la version électrique sera fabriquée en Chine) seront proposées sur les deux versions, à trois et cinq portes. Toutes les données techniques seront officiellement annoncées par la marque en mai 2023.

Des évolutions de style bien marquées

Côté look, le style extérieur reste dans la veine de la marque, même si les évolutions par rapport au modèle actuel sont bien présentes. A l’avant, on note la nouvelle signature lumineuse et la calandre dont la forme rappelle celle du concept Aceman. Sur cette version électrique, la (fausse) entrée d’air sur le capot moteur a disparu, tout comme les feux antibrouillards. La forme des rétroviseurs évolue, tandis que le pare-brise semble plus incliné qu’auparavant.

Media Image Image La partie arrière de la Mini 5 est très différente avec des phares au dessin plus anguleux et un nouveau volet de hayon. SP/Mini Media Image Image La Mini 4 a fait craquer plus d'un fan avec ses feux pouvant intégrer l'Union Jack. SP/Mini

Les poignées de portes sont désormais affleurantes et peintes dans la couleur de la carrosserie. Mais le plus gros changement se trouve à l’arrière. La feux sont bien plus anguleux et sont joints par un bandeau noir sur lequel est inscrit le nom de la version. Pas de photos de l’intérieur, même si l’on sait déjà que la nouvelle Mini pourra distraire les passagers avec Spike, un bulldog en guise d’assistant virtuel embarqué.

Tags