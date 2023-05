Mini JCW 1to6 Edition (2023). Une édition limitée à boîte manuelle pour finir en beauté Avant de se concentrer sur sa nouvelle gamme 100% électrique, Mini présente une édition limitée de sa citadine sportive John Cooper Works (JCW). Baptisée « 1to6 Edition », elle sera lancée en France à la rentrée au tarif de 47 000 €. Il n'y en aura pas pour tout le monde...

Par Vincent Foultier

Voir les photos Mini lance une édition spéciale baptisée "1to6 Edition" sur sa citadine sportive John Cooper Works. Mini

Mini présente une ultime série spéciale de sa citadine sportive John Cooper Works. Cette édition limitée à 999 exemplaires, dont 65 sont alloués pour la France, se caractérise par la présence d'une boîte manuelle, à la place de la boîte automatique à 8 rapports. Elle donne lieu à l’appellation « 1to6 Edition », faisant référence aux passages des rapports. Avec cette édition spéciale, Mini annonce mettre l'accent sur la conduite. Pourtant, la sportive anglaise n’évolue pas sur le plan mécanique puisqu’elle conserve son quatre-cylindres turbo 2.0 de 231 ch.

Des éléments de design spécifiques

Cette série limitée se démarque surtout par des éléments de design spécifiques. Elle reçoit des éléments de carrosserie de couleur noir, notamment au niveau de la calandre et des blocs optiques. Une bande au graphisme spécifique court du capot jusqu’au pare-chocs arrière. Le logo de l’édition spéciale est apposé au niveau des ouïes latérales et sur les montants arrière. Un schéma de la grille de levier de vitesse est visible sur le hayon. Pour insister sur l'exclusivité, la citadine sportive s’équipe de jantes Circuit Spoke de 18 pouces noires. A l'intérieur, la Mini JCW dévoile des seuils de porte où figurent l’inscription « 1to6 ». Ce dernier se retrouve sur la branche inférieure du volant, sur les tapis de sol, sur la coque de la clé du véhicule et se décline sous la forme d’un insert décoratif en 3D côté passager. Le lettrage « One of 999 » sur la partie gauche du volant rappelle la rareté de ce modèle. Enfin, des connotations rouges apparaissent sur le levier de vitesse et sur le pourtour de l’écran central circulaire.

Côté design, cette série spéciale se caractérise par des éléments de carrosserie de couleur noir. Mini Une bande décorative spécifique s'étend du capot jusqu'au pare-chocs arrière. Mini La citadine sportive s'équipe de jantes de 18 pouces exclusives. Mini Le logo de l'édition limitée se retrouve sur plusieurs parties du véhicule, comme notamment au niveau des ouïes latérales. Mini Le dessin de la boîte de vitesses manuelle prend place en bas à gauche du hayon. Mini Cette Mini John Cooper Works 1to6 Edition développe toujours 231 ch, comme le modèle classique. Mini La boîte automatique est remplacée par un levier mécanique, espèce en voie de disparition. Mini A l'intérieur, l'inscription "One of 999" est visible au niveau du toit panoramique... Mini ...et sur la branche inférieure du volant. Mini

Lancement à la rentrée 2023

La Mini John Cooper Works 1to6 Edition sera disponible en France en septembre 2023. Comptez 47 000 € au minimum pour vous l'offrir, ce qui représente un surcoût de 4 100 € par rapport à la version classique. Avant son arrivée en concession, la voiture sera présentée en première mondiale lors des 24 heures du Nürburgring le 20 mai prochain. Un exemplaire préparé pour la course sera frappé du numéro 126, pour « 1to6 », et piloté par Charlie Cooper, petit-fils de l'ingénieur de course John Cooper.

À lire aussi Mini électrique (2023). Les infos techniques des Cooper E et Cooper SE

Tags