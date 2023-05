Mises à jour à distance. Quels sont les constructeurs les plus adeptes ? A l’aube d’une nouvelle révolution avec la 5G, nos véhicules deviennent de plus en plus connectés. Certains modèles sont capables de corriger des défauts grâce à des mises à jour à distance dites OTA (over the air). Voici les constructeurs les plus friands de ce dispositif.

Par Vincent Foultier

Voir les photos Une étude menée par Jato révèle les constructeurs qui proposent le plus de modèles capables de mettre à jour leurs logiciels à distance. BMW

Aujourd’hui plus qu’hier, les acheteurs n'achètent plus seulement un véhicule pour son esthétique ou sa motorisation. Certains choissisent aussi leur voiture en se basant sur des critères de connectivité. Si autrefois il fallait systèmatiquement se rendre au garage pour mettre à jour son système de navigation par exemple, cette époque est désormais révolue avec les "mises à jour à distance". Ces opérations de maintenance, qui ne concernent plus uniquement les GPS, peuvent désormais aussi jouer sur des paramètres comme les aides à la conduite ou la gestion de la charge pour les modèles électrifiés. Les informations sont transmises via le réseau cellulaire et installées en quelques secondes ou quelques minutes tout au plus. Une opération simple pour les utilisateurs et gratuite ! Certaines marques sont devenues adeptes aux mises à jour dites OTA (over the air). Une étude menée par le cabinet Jato, en Allemagne, révèle les constructeurs qui proposent le plus de modèles compatibles.

Un véhicule sur trois propose des mises à jour OTA

Media Image Image Les modèles électriques ID. de Volkswagen peuvent se moderniser et rester au goût du jour. Volkswagen Media Image Image Certaines mises à jour peuvent être effectuées en seulement quelques minutes, voire secondes. Johann Leblanc

Au terme de l'année 2022, 34 % des véhicules du marché allemand étaient capables de recevoir des mises à jour à distance. Une part encore assez faible. La moitié des véhicules concerne des SUV. Sans surprise, puisque c'est un segment particulièrement plebscité des usagers européens. Les modèles familiaux (type Model Y) sont les plus équipés (12%) devant les SUV du segment E (type X5...) et les compacts (type GLC). Le taux d'équipement de ces deux derniers segments est égal à celui des berlines compactes (9 %). A l'inverse, les petits modèles actuels (citadines ou SUV) sont très peu équipés. La technologie est chère à intégrer et ne concernerait que trop peu de fonctionnalités. D'après Jato, "la technologie "over-the-air" ne va réellement prendre son essor qu'avec l'électromobilité." Le pourcentage de véhicules autorisant les mises à jour à distance va donc considérablement augmenter avec le développement des véhicules électriques. Si Tesla a pris dix ans d'avance en la matière, tous les les constructeurs préparent de nouvelles plate-formes électriques SDV (Software Defined Vehicle) qui sont conçues autour du logiciel. La puissance de cette architecture évolutive permettra de la mettre à jour au cours de la vie du véhicule.

A date :

Plus d'un véhicule zéro émission sur deux vendu sur le marché allemand accepte les téléchargements à distance ;

Quatre modèles hybrides sur cinq ne sont pas réceptifs aux mises à jour OTA ;

Un véhicule sur trois pourvu d'un moteur à combustion accepte de recevoir ces données sans fil.

BMW, pionnier dans le domaine

Media Image Image BMW est le pionnier dans le domaine. Les premiers véhicules à recevoir des mises à jour à distance sont arrivés sur le marché en 2019. BMW

Les constructeurs allemands sont particulièrement friands de cette technologie, à commencer par BMW. Les 3/4 des modèles de la marque à l’hélice (55 au total) proposent des mises à jour à distance. En octobre 2022, par exemple, près de 3,8 millions de véhicules de la firme munichoise ont bénéficié d'une mise à jour sans passer par la case garage. Il faut dire aussi que BMW a été le pionnier du transfert des données via les airs. Le constructeur a introduit cette technologie dès le milieu des années 2000. La Série 3 est la mieux équipée devant la Série 2.

Media Image Image Bourrée de technologie et d'applications, la Mercedes Classe E est elle aussi en mesure de recevoir des mises à jour à distance. Mercedes

Mercedes prend la 2e place avec 35 modèles compatibles OTA en Allemagne, soit près d'un véhicule sur deux, à la fin de l'année 2022. Pourtant, la première mise à jour OTA sur un modèle étoilé est récente. Elle est apparue sur la Classe E en 2016. Le constructeur fait partie des rares marques à pourvoir ses véhicules les plus petits (Classe A et B) de cette technologie. Chez Renault aussi, l'arrivée du dispositif est récent. Il a été introduit avec le système multimédia OpenR Link disponible sur les Mégane E-Tech, Austral et le nouvel Espace.

Media Image Image Grâce à sa technologie FOTA, Renault permet à ses nouveaux modèles de se mettre à jour sans intervention dans un atelier. Laurent Lacoste

Concernant Tesla, les mises à jour OTA sont une marque de fabrique. Les quatre modèles du constructeur américain bénéficient de ce dispostif, tout comme les véhicules électriques de la gamme ID. Volkswagen. Auparavant « réservé » aux véhicules premium, ces mises à jour tendent à se démocratiser, même si de nombreux constructeurs ne l’ont pas encore intégré (Dacia, Mitsubishi...) ou alors de façon partielle (Citroën, DS, Peugeot, Mini...). A court terme, la majorité des véhicules sera équipée de ce système avec le lancement de nouvelles plate-formes ou l'évolution de l'architecture électronique des bases techniques actuelles notamment sur les modèles thermiques.

