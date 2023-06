Mitsubishi Colt (2023). A bord de la Renault Clio rebadgée Mitsubishi lève le voile sur la septième génération de sa Colt. Comme avec l’ASX, le clone du Captur, la marque nippone profite de son partenariat avec Renault pour proposer une citadine étroitement dérivée de la Clio restylée. Elle sera disponible en France en octobre prochain.

Mitsubishi lève le voile sur la nouvelle génération de sa Colt.

Alors qu’il avait annoncé son retrait du marché européen fin 2020, Mitsubishi est finalement revenu sur sa décision avec l'aide de Renault. Le constructeur reconstruit petit à petit sa gamme européenne depuis mars 2023 avec le SUV urbain ASX. En 2024, l'Outlander PHEV sera de retour, et l'année suivante, Mitsubishi lancera deux nouveaux modèles issus de l’alliance Renault/Nissan. Selon nos sources, il s’agit de dérivés du nouveau Renault Scénic et du futur crossover qui remplacera la Nissan Leaf. La passerelle entre les deux marques se poursuit aujourd'hui avec l'arrivée de la Colt. Vendue à plus de 1,2 million d’exemplaires dans le monde, la citadine fait son retour sur le marché français, 11 ans après avoir disparu du catalogue. Comme il l'a fait sur l'ASX, clone du Renault Captur, Mitsubishi vient simplement poser son badge sur la silhouette de la Clio, fraîchement restylée.

De (très) subtiles différences esthétiques

La citadine nippone de septième génération repose sur la plate-forme CMF-B de l'Alliance et affiche les mêmes dimensions que la citadine au Losange. Elle mesure 4,05 m de long pour 1,98 m de large (avec rétros) et 1,44 m de haut. Entre les deux modèles, c'est le jeu des 7 erreurs. Elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. La Colt se distingue par quelques éléments de design, surtout au niveau de la face avant. Le bouclier est légèrement retravaillé. La calandre adopte le logo aux trois diamants et des crosses chromées. Il faut avoir l'oeil pour remarquer que la signature lumineuse en demi-losange est différente de la Clio avec un éclairage plus épais. A l’arrière, sur le hayon, une petite excroissance apparaît : c'est la caméra de recul, que la Clio traditionnellement cache dans son logo. Sur le volet de coffre figure l'inscription Mitsubishi en toutes lettres et le nom du modèle en bas à gauche.

Une gamme simple

A l’intérieur, seul le logo au centre du volant permet de rappeler que nous sommes bien dans un modèle Mitsubishi. Pour le reste, c’est du pareil au même qu'il s'agisse de la planche de bord, des boutons de climatisation, de la console centrale, du levier de vitesses ou encore des commodos derrière le volant. Ce copié-collé permet à l'Alliance de réaliser des économies d'échelle.

La gamme de la Mitsubishi Colt s'articule autour de quatre finitions (Inform, Invite, Intense et Instyle) qui se distingueront par la taille des jantes (15 à 17 pouces), le coloris de certains éléments (coques de rétroviseurs, becquet, baguette) ou encore la dimension des écrans (7 ou 10 pouces pour le combiné d’instrumentation numérique et 7 ou 9,3 pouces pour l’écran tactile central). Précisons que le marché français devrait se passer du premier niveau et la version Invite devrait être rebaptisée Business. Elle ne sera pas uniquement réservée aux professionnels. Tous les niveaux bénéficieront de packs d’option et d’une gamme de 70 accessoires, propres à la marque, comme un crochet d’attelage, un coffre de toit ou une protection de coffre réversible.

Un moteur hybride Renault sous le capot

La Mitsubishi Colt reprend également la motorisation hybride de la Clio. Il s'agit du 4-cylindres 1.6 de 145 ch associé à une batterie de 1,2 kWh (logée dans le coffre). L'ensemble fait équipe avec la boîte de vitesses multimodes à crabots. Cette technologie développée par Renault permet un roulage en tout électrique, en zone urbaine, jusqu’à 80% du temps. Un second bloc 3-cylindres 1.0 MPI décliné en deux niveaux de puissances, 65 et 90 ch, sera également disponible au lancement. Tous seront disponibles en France. Le constructeur annonce un mix de ventes porté par la motorisation de 90 ch, suivi de l'hybride. Il table sur environ 30 000 ventes annuelles en Europe, dont 5 000 en France. A titre comparatif, 64 000 Renault Clio ont été immatriculées en 2022 dans l'Hexagone.

Quid des prix ?

Mitsubishi n’a pas encore communiqué les tarifs de sa Colt. Selon nos informations, ils devraient se situer au même niveau que la Renault Clio mais avec une dotation en équipements plus fournie. Mitsubishi mise aussi sur sa garantie constructeur de 5 ans (Renault n'en propose que deux). La Colt de 7e génération entrera en production en septembre 2023 à l’usine Renault de Bursa en Turquie, lieu d’assemblage de la Clio. Elle rejoindra les concessions en octobre.

