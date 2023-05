Moteur 1.2 Puretech à chaîne. La nouvelle génération du 3 cylindres débute dans l’Opel Mokka Comme les 3008 et 5008, le Mokka adopte la troisième génération du trois-cylindres 1.2 turbo EB2. Le SUV d'Opel y gagne une chaîne de distribution, un turbo à géométrie variable et un cycle Miller. Mais ce nouveau moteur de 100 ou 136 ch est ici associé à une boîte manuelle et privé d’hybridation.

Voir les photos Sans tambour ni trompette, la troisième génération du 1.2 PureTech a fait ses débuts sous le capot de l'Opel Mokka.

Annoncée de longue date, la troisième génération du trois-cylindres 1.2 PureTech doit débarquer en juin dans les Peugeot 3008 et 5008 Hybrid 136. Mais elle a débuté discrètement sa carrière dès le mois de mai dans un autre modèle du groupe Stellantis : le Mokka. Le petit SUV Opel dispose désormais d’une chaîne de distribution à la place d’une courroie, du moins sur ses variantes essence à boîte mécanique. Un changement de taille qui concerne aussi bien la version d’entrée de gamme, forte de 100 ch, que le modèle supérieur, qui vient de passer de 130 à 136 ch avec la transmission manuelle à six rapports. C’est d’ailleurs cette petite hausse de puissance qui nous a évité de passer à côté de cette information. La marque à l'éclair n’a presque pas communiqué sur cette nouveauté mécanique majeure, que nous avons pu confirmer grâce à un Mokka 1.2 turbo 100 ch déjà arrivé en concession.

Un moteur totalement revu

Media Image Image La troisième génération du 1.2 PureTech reçoit de nombreuses améliorations pour diminuer les consommations et la pollution, à commencer par un cycle Miller. DR

Même s’il conserve une cylindrée et une architecture familières, le 1.2 PureTech (alias EB2) troisième du nom a droit à une refonte de grande ampleur. Il troque notamment la courroie de distribution contre une chaîne. En théorie, cela devrait se révéler aussi bénéfique pour les coûts d’entretien que pour la fiabilité. La courroie du précédent moteur a en effet souffert de graves problèmes d’usure prématurée, qui ont engendré plusieurs rappels géants et le mécontentement de nombreux propriétaires.

Il faudra cependant attendre d’avoir suffisamment de recul pour être certain que cette modification n’entraîne pas de défaillances d'un nouveau type. D’autant qu’elle s’accompagne d’autres nouveautés, comme l’arrivée d’un cycle Miller et d’un turbo à géométrie variable. Le premier retarde la fermeture des soupapes d’admission plus que d’ordinaire pour favoriser la baisse des consommations, alors que le second optimise les performances sur toute la plage de régimes moteur. Ce « duo gagnant » est de plus en plus tendance en essence. On le retrouve déjà chez d’autres marques, comme Volkswagen sur certains 1.5 TSI ou Renault sur le récent 1.2 turbo apparu sur l’Austral.

Une offre 100 % thermique à boîte mécanique

Media Image Image Les variantes à hybridation légère des Peugeot 3008 et 5008 ont déjà été annoncées depuis plusieurs mois, mais leur lancement commercial en France n'est prévu qu'au mois de juin. DR

Les cousins 3008 et 5008 Hybrid 136 profitent aussi de tout cet attirail puisqu’ils sont dotés du même EB2 Gen 3. Mais ils y ajoutent une hybridation légère 48 V. Logé dans une boîte automatique à double embrayage bien particulière développée avec Punch Powertrain, leur petit moteur électrique peut même fonctionner seul à très basse vitesse. Rien de tout cela pour le Mokka, qui garde une offre 100 % thermique, uniquement proposée avec une transmission mécanique à six rapports. Si vous optez pour la boîte automatique BVA8, vous recevrez donc encore l’ancien bloc de 130 ch.

Media Image Image Les versions à hybridation légère combineront ce nouveau trois-cylindres avec un petit moteur électrique intégré dans une boîte automatique inédite. DR

Une situation vraisemblablement provisoire, car l’arrivée de l’hybridation légère et de la boîte Punch Powertrain est prévue sur de nombreux modèles du groupe Stellantis dans les prochains mois. Il y a par ailleurs un mystère que nous n’avons pas encore pu éclaircir. En dépit de toutes les améliorations évoquées, les performances, les consommations ou encore les émissions de CO 2 n’ont pas bougé d’un iota par rapport à l’ancien 1.2 turbo 100 ou 130 ch associé à la même boîte manuelle. Pour l’instant, le service communication d'Opel ne nous a pas donné les raisons de ce statu quo.

Des prix qui ne changent pas

Media Image Image Comme ses tarifs, l'apparence du Mokka ne bouge pas d'un iota avec l'arrivée de ce trois-cylindres remanié. Il est encore trop tôt pour un restylage. Adrien Cortesi Media Image Image Rebaptisée Mokka Electric plutôt que Mokka-e, la version 100 % électrique attend encore son évolution à 156 ch annoncée fin 2022. Opel

En contrepartie, il y a tout de même une bonne nouvelle. En production depuis le 2 janvier 2023, ce moteur modernisé est proposé au même tarif que son prédécesseur. Toujours fabriqué en France, à Poissy, comme le reste de la gamme, ce Mokka 1.2 turbo est disponible à partir de 25 600 € en version 100 ch et à partir de 27 800 € en 136 ch. Malgré son bloc plus ancien, le 1.2 turbo 130 ch BVA8 demande encore 2 450 € de plus que le 1.2 turbo 136 ch BVM6. Le 1.5 diesel de 110 ch est également bien plus onéreux que les deux nouveaux venus. Quant à la version 100 % électrique, récemment rebaptisée Mokka Electric, elle démarre à 42 000 € (bonus écologique non déduit) tout en attendant son évolution à 156 ch prévue pour la rentrée prochaine. Actuellement, elle affiche donc la même puissance de 136 ch que le 1.2 turbo en dépit de ses tarifs bien supérieurs.

Prix en euros Élégance Élégance Business GS Ultimate Essence 1.2 turbo 100 ch BVM6 25 600 28 050 27 600 - 1.2 turbo 136 ch BVM6 27 800 29 400 28 950 32 500 1.2 turbo 130 ch BVA8 30 250 31 550 31 100 34 650 Diesel 1.5 diesel 110 ch BVM6 29 200 30 500 30 050 - Électrique Mokka Electric 136 ch/50 kWh 42 000 - 42 850 46 300

