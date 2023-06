Musée Alpine de Dieppe. Les anciens d'Alpine s'impatientent ! Le projet de musée Alpine de Dieppe dont l'ouverture était initialement prévue en 2024 s'éternise. L'Association des anciens d'Alpine (AAA) s'impatiente et appelle l'agglomération Dieppe-Maritime à l'intégrer sans tarder dans son contrat de territoire afin de concrétiser cette initiative attendue.

Porté par l'Association des anciens d'Alpine (AAA), le projet de musée Alpine ne cesse de se faire attendre. Alors que la dernière manifestation « 1973, des hommes, un titre, une légende » organisée en mai dernier a rassemblé plus de 100 000 visiteurs et près de 800 voitures, l'association des passionnés de l'histoire de la marque ne voit pas le bout du tunnel. Le musée finira-t-il par ouvrir ses portes ? Le point sur l'avancement du projet.

Un site historique à acquérir rapidement, sinon rien

Le projet de musée Alpine s'appuie sur un site historique de tout premier ordre : l'ancien garage dieppois de Jean Rédélé, fondateur de la marque en 1955. Seulement, la parcelle sur laquelle se trouve ce bâtiment chargé d'histoire appartient à un promoteur immobilier en charge de la construction de logements attenants. Pour que le projet de musée puisse se concrétiser, il est donc impératif que ce bâtiment puisse être racheté. Et rapidement, car ce promoteur a laissé un délai expirant à la fin de l'année 2023 pour que la vente soit réalisée.

Media Image Image Jean Rédélé a fondé la marque Alpine en 1955. C'est son garage à Dieppe, un lieu historique pour la marque, qui a été choisi pour abriter le musée. Alpine

Ce bâtiment d'une superficie de 700 m2 au sein duquel 570 m2 seraient dédiés à l'exposition de modèles historiques sur trois niveaux, se dégrade à mesure que le temps passe. Et les travaux autour du site convoité, eux, avancent. C'est donc désormais une course contre la montre qui s'engage pour que le musée puisse voir le jour. L'Association des anciens d'Alpine (AAA) a d'ailleurs conscience que la force du projet repose en grande partie sur l'attractivité du site : son acquisition à l'échéance impartie par le promoteur est donc une condition sine qua non à sa réalisation.

Une inscription au contrat de territoire qui se fait attendre

L'étude de faisabilité précédemment réalisée a fixé le coût global du projet à 5,6 millions d'euros. Selon l'Association des anciens d'Alpine (AAA), cette somme devrait pouvoir être mobilisée aisément grâce à la participation des collectivités locales, de l'Etat, de fonds privés et de la région Normandie qui devrait à elle seule prendre en charge 70 % de l'enveloppe dédiée au clôt et au couvert du bâtiment dont la façade protégée serait conservée. Or, ces contributions essentielles à la réalisation du musée sont subordonnées à l'inscription du projet au contrat de territoire de la communauté d'agglomération Dieppe-Maritime.

Media Image Image La façade de l'ancien garage de Jean Rédélé est protégée en raison de sa valeur historique. Elle serait conservée dans le cadre de la construction du musée. L'argus

Le dossier a été déposé le 2 août 2022 et depuis aucune avancée significative n'est intervenue. Mais en mars dernier, la communauté d'agglomération Dieppe-Maritime a voté le pacte financier et fiscal pour les seize communes qui la composent. Une étape indispensable à l'élaboration du contrat de territoire qui doit être adopté avant la fin de l'année 2023. En attendant, les 110 anciens d'Alpine regroupés dans une association créée en 2002 s'impatientent et demandent instamment l'inscription du musée dans la liste des projets catalysés par le contrat de territoire.

Ouvrir en 2025 : une échéance impérative

Si le projet est mené à terme, le musée ouvrirait ses portes en 2025, année durant laquelle la marque au A fléché fêtera ses 70 ans. Une date symbolique à tenir pour faire de l'inauguration des lieux un moment à part dans l'historique du constructeur tricolore qui est d'ailleurs étroitement associé au projet. Alpine sera en effet amené à y exposer des voitures et à contribuer à la scénographie, à la muséographie, ainsi qu’aux animations de l’établissement. Les dix à douze voitures qui seraient exposées au gré des évènements proviendraient également des collectionneurs privés. Quatre d'entre eux se sont d'ailleurs déjà engagés à prêter leurs autos. Une initiative saluée par l'Association des anciens d'Alpine (AAA) qui comptent sur les retombées locales et l'aura de la marque Alpine pour que leurs ambitions se concrétisent enfin.

Media Image Image En mai 2022, Jean Rédélé aurait eu 100 ans. La manifestation organisée en sa mémoire a rencontré un franc succès, témoignant de l'aura de la marque et de son fondateur. Alpine Media Image Image Le musée Alpine ouvrirait ses portes en 2025, année des 70 ans de la marque. Une échéance symbolique et impérative pour l'Association des anciens d'Alpine (AAA). Géraldine Gaudy - L'argus

