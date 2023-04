Nissan Micra (2016-2021). 48 000 exemplaires rappelés pour un problème de siège Avant de céder sa place à un modèle 100 % électrique dérivé de la future Renault 5, l’actuelle Nissan Micra (K14) va devoir composer avec un rappel important. Pas moins de 48 000 exemplaires en France vont recevoir de nouveaux rails de siège.

Voir les photos Nissan va rappeler 48 005 exemplaires de l'actuelle Micra en France pour éviter un risque de fissuration d'une glissière du siège conducteur. Nissan

Des rappels automobiles, il y en a presque tous les jours. Mais la plupart d’entre eux s’appliquent à un nombre très restreint de véhicules. Les campagnes qui dépassent la barre du millier d’exemplaires dans l’Hexagone sont déjà bien plus rares, et celles qui atteignent les 10 000 unités encore davantage. L’opération que s’apprête à lancer Nissan pour sa dernière génération de Micra (code K14) est donc de grande ampleur, puisqu’elle concernera pas moins de 48 005 propriétaires de cette citadine en France. C’est un possible défaut du siège conducteur qui pousse le constructeur japonais, allié de Renault, à déclencher ces retours en atelier. Plus précisément, la glissière supérieure pourrait se fissurer et générer un mouvement inattendu. Dans certaines conditions extrêmes, cela pourrait même empêcher les ancrages de la ceinture de sécurité de fonctionner normalement. Nissan précise toutefois qu’aucun accident n’a été constaté.

Une campagne vraiment lancée en juin

Media Image Image Pour éviter des mouvements inattendus du siège conducteur, Nissan va procéder au remplacement de ses rails. Nissan Media Image Image Les exemplaires concernés par ce rappel ont été fabriqués dans l'usine de Flins entre décembre 2016 et octobre 2021. Nissan

Pour corriger ce problème, la marque va fournir et poser de nouveaux rails de siège sur les Micra concernées. L’intervention ne devrait durer que 45 minutes environ, et elle sera intégralement prise en charge, y compris pour les véhicules hors garantie. Mais l’envoi des courriers aux propriétaires n’est prévu qu’à partir du mois de juin prochain. Ce délai laisse un peu de temps au fournisseur de ces glissières pour fabriquer les dizaines de milliers de pièces nécessaires à ce rappel. En plus des 48 000 exemplaires évoqués dans cet article, il faudra aussi vraisemblablement en rectifier de nombreux autres sur différents marchés. Tous ont été fabriqués sur une période assez longue, allant de décembre 2016 à octobre 2021, et dans la même usine de Flins.

Un modèle fabriqué en France

Media Image Image Imaginée ici par notre illustrateur, la future citadine électrique de Nissan sera une cousine de la prochaine Renault 5. L'argus Media Image Image Comme le modèle actuel, la remplaçante de la Micra sera toujours fabriquée en France, mais plus dans la même usine. Nissan

Rappelons en effet que l’actuelle Micra est assemblée dans les Yvelines, non loin de Paris, aux côtés de la Renault Zoe. La fin de carrière de ces deux modèles est programmée pour 2024, et ce site historique va changer d’orientation pour se transformer en « refactory », un grand pôle consacré à l’économie circulaire. Prévue pour 2025-2026, la remplaçante de cette citadine proviendra néanmoins toujours de France. D’après nos sources, elle devrait désormais partager les chaînes de Maubeuge, dans le Nord, avec la future Renault 4 ou le Kangoo. Mais elle deviendra une cousine de la prochaine Renault 5 et passera donc au 100 % électrique. Il n’est même pas sûr qu’elle s’appelle encore Micra…

