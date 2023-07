Nissan Qashqai Shadow (2023). Cette série limitée est-elle une bonne affaire ? Nissan lance le Qashqai Shadow. Pour 1 700 € de plus que la finition N-Connecta, cette série limitée s’enrichit du pack Design, de la peinture biton et de jantes spécifiques. Elle n’est proposée qu’avec le moteur 1.3 hybride léger de 140 ch à boîte manuelle au prix de 38 400 €.

Voir les photos La série limitée Nissan Qashqai Shadow est disponible avec le moteur 1.3 mild hybrid 140 au prix de 38 400 €. SP/Nissan

Lancée à l’automne 2021, la troisième génération de Nissan Qashqai profite d'une nouvelle série spéciale. Réservée au marché français et limitée à 800 exemplaires, elle est basée sur la finition de milieu de gamme N-Connecta. L’équipement de série comprend notamment le système de navigation NissanConnect, les fonctionnalités Android Auto et Apple CarPlay sans fil, l’instrumentation numérique (écran de 12,3 pouces) ou encore la caméra à 360 degrés.

Le choix de la couleur, pas du moteur

Cette série limitée ajoute le pack Design, qui comprend le toit panoramique et les rails de toit, des jantes de 18 pouces noires spécifiques, ainsi que le toit noir. Une option normalement réservée aux finitions supérieures. Trois teintes de carrosserie sont disponibles : gris, blanc et bleu. Les clients n’ont en revanche pas le choix de la motorisation, le Qashqai Shadow n’étant proposé qu’avec le 1.3 mild hybrid de 140 ch, soit le moteur le moins puissant de la gamme. Il est associé à une boîte manuelle à six rapports sur le SUV Nissan.

Media Image Image Sur cette série limitée, le toit panoramique fait partie des équipements de série. SP/Nissan

Le constructeur japonais propose ce modèle à 38 400 €, ce qui équivaut à un surcoût de 1 700 € par rapport à la finition N-Connecta. L’avantage client n’est pas exceptionnel puisque le pack Design et la peinture métallisée reviennent à 1 450 €. Les clients gagnent sûrement sur le prix des jantes spécifiques, sachant que le Qashqai N-Connecta dispose déjà de montes de 18 pouces.

Une offre de location intéressante

Si le client n’est pas perdant en achetant cette série limitée, il est surtout gagnant dans le cadre d’une location longue durée. Nissan avance un loyer de 300 € pour une location de 48 mois avec un apport de 3 500 €. Avec les mêmes conditions, le Qashqai N-Connecta est proposé à partir de 376 € par mois.

