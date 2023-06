Nous sommes montés à bord du nouveau Volkswagen Tiguan (2024) Avant sa présentation officielle, L’argus a pu monter à bord du nouveau Volkswagen Tiguan. Système multimédia inédit, nouveaux hybrides rechargeables… le rival des Peugeot 3008 et Renault Austral affûte ses armes. Voici un tour du propriétaire de cette 3e génération lancée début 2024.

L'argus a pu découvrir et monter à bord du nouveau Tiguan, quelques mois avant sa présentation officielle.

Ce sera l’une des grandes nouveautés de la rentrée. Volkswagen lèvera le voile sur son nouveau Tiguan à la mi-septembre. Si le SUV est encore bien caché, nous avons la chance de le découvrir sans camouflage… mais sans notre appareil photo. L’occasion tout de même de faire un premier tour du propriétaire et de vous dévoiler les premières infos sur cette troisième génération qui sera lancée en France au premier trimestre 2024.

Un lien de parenté avec l’ID4

Le Tiguan est l’un des modèles phares de Volkswagen. Depuis le lancement de la première génération en 2007, ce SUV s’est écoulé à 8 millions d’unités dans le monde. Ce troisième opus marque un rapprochement avec la gamme électrique Volkswagen ID. Le design de la face avant rappelle l’ID4, notamment au niveau de la forme des optiques. La calandre disparaît, remplacée par une imposante entrée d’air dans le bas du bouclier. Sur la finition sportive R-Line, elle ne passe pas inaperçue avec son aspect noir laqué, surtout si le véhicule est de couleur clair. A l’arrière, on retrouve le même bandeau lumineux qui rejoint les feux. Mais à la différence du nouveau Touareg, le logo n’est pas éclairé. Enfin, signe que le constructeur a soigné l'aérodynamique, le véhicule est équipé de jantes quasi-pleines.

Media Image Image La face avant du nouveu Tiguan s'inspire de celle de l'ID4. Mais il s'en démarque par une large ouverture en bas du bouclier. Volkswagen Media Image Image Le Tiguan 2024 repose sur la plate-forme MQB Evo. Elle a notamment permis l'arrivée de nouvelles versions hybrides rechargeables et d'un système multimédia dernier cri. Volkswagen

Nouvelle plate-forme MQB Evo

D’une génération à l’autre, le Volkswagen Tiguan a grandi de 4 cm pour atteindre 4,55 m de long. Il est plus grand que ses deux principaux rivaux français, les Peugeot 3008 (4,45 m pour le modèle actuel) et Renault Austral (4,51 m). C’est le premier modèle de Volkswagen à reposer sur la plate-forme MQB Evo, version améliorée de la MQB lancée dans le groupe en 2012. Les évolutions apportées ont permis au Tiguan de faire un saut technologique. Citons, par exemple, l’arrivée de nouveaux phares matriciels « HD IQ.LIGHT » (issus du nouveau Touareg), d’une nouvelle suspension pilotée DCC Pro et d’une nouvelle génération de moteurs électrifiés.

Parmi eux, Volkswagen annonce deux nouveaux moteurs hybrides rechargeables eHybrid de 204 ch et 272 ch, pouvant parcourir entre 90 et 120 km en mode électrique. C’est plus du double des valeurs du modèle actuel (entre 46 et 50 km d’autonomie), ce qui laisse présager une batterie bien plus grosse. Une hypothèse plus que probable puisque le Tiguan eHybrid pourra désormais se recharger sur les bornes rapides en courant continu (DC), comme certains modèles de Mercedes. Volkswagen annonce aussi une recharge plus rapide sur les bornes publiques, en courant alternatif (AC). Pour rappel, la puissance sur le modèle actuel est limitée à 3,6 kW. Le nouveau Tiguan reste disponible en diesel (2.0 TDI 150 et 190) et avec des moteurs essence eTSI à hybridation légère.

Un écran multimédia digne d’une Tesla

L’évolution de la plate-forme a également permis de développer des synergies avec les modèles électriques de Volkswagen. Le nouveau Tiguan récupère la nouvelle architecture multimédia de la berline ID.7. Outre la grande taille de la dalle tactile (de 12 à 15 pouces selon la version), c’est l’ergonomie de l’interface qui séduit : bouton de retour sur la page d’accueil comme sur les smartphones, touches de raccourcis pour accéder aux paramètres ou aux réglages de climatisation. Volkswagen a également écouté ses clients en revenant à de vraies commandes au volant. C’est moins joli que les touches sensitives, mais bien plus pratique à l’usage.

Media Image Image La planche de bord du Tiguan évolue en profondeur. La dalle tactile mesure jusqu'à 15 pouces. Volkswagen Media Image Image La planche de bord de l'actuel Tiguan a pris un coup de vieux. Volkswagen

L’intérieur du nouveau Tiguan donne un sacré coup de vieux à l’ancien modèle. Toutes les versions disposent d’une instrumentation numérique sans casquette (écran de 10 pouces). Comme sur les modèles électriques, le levier de vitesses migre derrière le volant. La place libérée sur le tunnel central a permis l’intégration d’une petite molette rotative qui se veut comme un hommage au premier Tiguan. En plus de changer le mode de conduite, elle permet maintenant de régler le volume et de changer l’ambiance lumineuse grâce à un petit écran. Volkswagen a d’ailleurs apporté un soin particulier à l’éclairage intérieur. Un panneau noir, situé devant le passager, peut même changer de couleurs.

Media Image Image L'habitabilité arrière est généreuse. La banquette coulisse en deux parties. Volkswagen Media Image Image Volkswagen annonce un volume de chargement jusqu'à 648 litres. Volkswagen

A l’arrière, la place pour les jambes est satisfaisante. La banquette est creusée et confortable. Elle peut même coulisser en deux parties comme sur l’ancien Tiguan. Les passagers disposent de 2 ports USB-C et d’une climatisation. Côté coffre, Volkswagen annonce un volume de chargement généreux de 648 litres, en hausse de 33 litres par rapport à l’ancien Tiguan.

Notre avis Cette troisième génération de Volkswagen Tiguan évolue sur le plan du style extérieur mais marque une vraie rupture technologique à l’intérieur. La nouvelle plate-forme MQB Evo a également permis d’améliorer le confort de roulement et l’agilité dans les virages, mais ça nous aurons l’occasion d’en reparler prochainement sur L’argus.fr.

