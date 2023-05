Nouveau Peugeot 3008 (2023). Présenté en septembre, lancé en mars 2024 Peugeot officialise la présentation du prochain 3008 pour le mois de septembre 2023. Son lancement est attendu en mars 2024. Le constructeur invite les internautes à choisir le camouflage des prototypes qui circuleront cet été et à les photographier pour être les premiers à essayer le SUV.

Par MaxK

Voir les photos Le prochain Peugeot 3008, imaginé ci-dessus par notre illustrateur, sera présenté en septembre 2023. Oufti Design - L'argus

Si vous lisez assidûment L’argus, le prochain Peugeot 3008 (code P64) n’a déjà plus beaucoup de secrets pour vous. Le constructeur au lion est à pied d’œuvre pour achever le développement de la troisième génération de son best-seller. La présentation officielle du véhicule vient d’être confirmée pour septembre 2023 par la marque, qui lance sa campagne de communication. Celle-ci s’annonce participative.

Media Image Image Le prochain 3008 adoptera un profil de coupé. Oufti Design - L'argus

Choisissez le camouflage du nouveau 3008

Des mulets puis des prototypes camouflés du nouveau 3008 ont déjà été surpris par des photographes-espions durant des essais dans le Grand Nord, loin du regard du public. Mais Peugeot s’apprête à lancer des modèles quasi finaux à travers l’Europe pour en peaufiner la mise au point (notamment sur les routes andalouses), et il sait pertinemment que ceux-ci attireront les objectifs. Le constructeur a donc décidé de mettre en scène ce jeu de piste pour faire monter l’attente. Ses designers ont conçu dix motifs de camouflage pour ces nouveaux prototypes. Les internautes sont invités à désigner leur(s) préféré(s) sur les réseaux sociaux. Les six créations qui recevront le plus de votes seront appliquées sur les voitures qui seront fabriquées en juin prochain.

Media Image Image Peugeot invite les internautes à voter pour leurs camouflages préférés parmi les dix proposés pour les prototypes. Peugeot

Du 1er juillet au 15 août, les personnes qui prendront ces 3008 en photo et publieront leurs clichés en ligne avec la mention #CAMOCATCH auront une chance d’être sélectionnés pour essayer le SUV en avant-première début 2024.

Un SUV « coupé » électrifié

Initialement prévu pour fin 2023, le lancement du Peugeot 3008 troisième du nom a été reporté au mois de mars 2024 selon nos informations. Il faut dire que les enjeux sont majeurs pour la marque, d’autant plus que ce modèle étrennera nombre de nouveautés. Reposant sur l'inédite plate-forme STLA Medium de Stellantis (évolution de l’EMP2 de PSA), il prendra la forme d’un SUV « coupé » par la courbure de son pavillon et par l’inclinaison prononcée de ses montants arrière. Le 3008 sera proposé avec le nouveau bloc 1.2 PureTech, micro-hybride de 136 ch, ainsi qu’avec un groupe motopropulseur 1.6 hybride rechargeable de 200 ch également inédit, sans oublier la première variante 100 % électrique du modèle baptisée e-3008. Toujours d’après nos sources, cette dernière sera disponible avec trois niveaux de puissance (156, 200 ou 300 ch), deux ou quatre roues motrices, et deux capacités de batterie (60 ou 90 kWh) pour une autonomie WLTP pouvant atteindre 700 km.

Le 3008 III inaugurera également un combiné d’instrumentation reposant sur une double dalle horizontale. Toutes ces nouveautés seront donc à découvrir dans quatre petits mois maintenant.

Media Image Image Le SUV étrennera une instrumentation numérique. DR

