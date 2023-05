Nouveau Peugeot 3008 (2023). Une vidéo nous révèle l'intérieur L’argus avait vu juste ! Filmé par un internaute, le futur Peugeot 3008 révèle une instrumentation inédite reposant sur un double écran incurvé. Cet i-Cockpit de nouvelle génération sera associé à une architecture logicielle dernier cri. Le nouveau 3008 sera présenté en septembre 2023, sa sortie est prévue en mars 2024.

Par MaxK

Voir les photos Une vidéo "espion" du futur Peugeot 3008 révèle son tableau de bord numérique. NCars

Le développement du nouveau Peugeot 3008 touchant à sa fin, les fuites concernant la prochaine génération du SUV se font de plus en plus précises. Une nouvelle vidéo « espion » du véhicule, publiée par NCars, dévoile son combiné d’instrumentation. Comme vous l’annonçait L’argus il y a plusieurs mois déjà, le 3008 troisième du nom étrennera un i-Cockpit entièrement repensé, reposant sur une double dalle et tirant parti d’une nouvelle architecture logicielle.

Media Image Image Notre illustration du futur i-Cockpit était juste. L'argus Media Image Image Dans le 3008 actuel (à l'image), les compteurs sont abrités et l'écran central en est séparé. Matthieu Meheust

Un style plus moderne, moins original

Fini le petit tableau de bord sous casquette au style sportif ; Peugeot inscrit le nouveau 3008 dans la tendance du double écran non couvert et « posé » sur la planche de bord. Cette dalle incurvée, proche de celle que l’on trouve chez BMW notamment, regroupe les compteurs numériques et l’écran tactile d’info-divertissement. Elle reprend de l’i-Cockpit actuel son positionnement haut et se regarde donc par-dessus le volant.

Peugeot mène les derniers tests de développement du 3008 III. NCars Le prochain 3008 sera un SUV "coupé", imaginé ici par notre illustrateur. Oufti Design - L'argus Cette image "espion" laisse deviner la signature lumineuse... NCars ...en triples griffes imaginée ici. Oufti Design - L'argus

Le 3008 plus numérique, plus électrique

Cette instrumentation revue ne constituera pas la seule rupture du nouveau 3008 par rapport à son prédécesseur. Le best-seller du Lion se muera par ailleurs en SUV coupé, avec un profil « fastback » que les rajouts factices masquent mal sur les prototypes camouflés. En outre, il sera le premier de sa lignée à se décliner en une version 100 % électrique, nommée e-3008, en complément de motorisations micro-hybrides PureTech 48V et hybrides rechargeables. Le nouveau Peugeot 3008 sera présenté en septembre 2023 et commercialisé en mars 2024. D’ici-là, le constructeur invite les internautes à choisir le camouflage qui habillera les derniers prototypes de développement sur les réseaux sociaux avec la mention #camocatch.

Source vidéo : NCars

