Nouvelle Citroën C3 (2023). Déjà un succès ? Pas encore proposée chez nous, la Citroën C3 de nouvelle génération reçoit le prix de la Voiture Urbaine Mondiale de l’Année 2023 dans sa version indienne et sud-américaine. La nouvelle C3 européenne sera dévoilée fin 2023. Elle sera profondément différente de celle qui est primée aujourd’hui.

Courant 2022, Citroën lancé une nouvelle génération de C3 (code CC21)en Inde et en Amérique du Sud. Conçue spécifiquement pour ces marchés, cette citadine surélevée y connaît déjà un certain succès commercial. En Inde, elle s’est écoulée à près de 7 000 exemplaires durant le second semestre 2022, permettant à la marque de multiplier presque par neuf ses ventes annuelles dans ce pays. Outre-Atlantique, ce sont 14 000 unités qui ont trouvé preneur suite à sa commercialisation en octobre dernier. Les ventes de la firme ont progressé de 21,2 % dans cette région l’an passé. Pour continuer sur cette lancée, la Citroën C3 non-européenne pourra s’appuyer sur un trophée. Elle vient en effet d’être élue Voiture Urbaine de l’Année 2023 par le jury de l’élection de la Voiture Mondiale de l’Année. Celui-ci réunit 100 journalistes spécialisés issus de 32 pays à travers plusieurs continents. Le titre global de Voiture Mondiale de l’Année 2023 est revenu à la Hyundai Ioniq 6.

Media Image Image Cette nouvelle génération de C3 a été commercialisée au second semestre 2022. Citroën

La stratégie internationale de Citroën saluée

En s’octroyant ce titre, la C3 succède à la Toyota Yaris Cross sacrée en 2022. Son score de 707 points lui a permis de s’imposer devant la GWM Ora Funky Cat (692 pts) et le Volkswagen Taigo (665 pts). Pour être éligible au titre de Voiture Urbaine de l’Année 2023 , un modèle doit mesurer au maximum 4,25 m de long (en théorie du moins, car le Taigo dépasse de 2 cm), et avoir été disponible entre le 1er janvier le 30 mars de l’année suivante sur au moins deux des principaux marchés mondiaux considérés (Amérique Latine, Chine, Etats-Unis, Europe, Inde, Japon, Corée). Le continent africain n’en fait pas partie, mais il est représenté par certains des jurés.

Media Image Image La citadine adopte un look de petit SUV. Citroën Media Image Image Contrairement à la proue, la poupe des modèles indien et européen pourrait être relativement similaire. Citroën

La nouvelle Citroën C3 européenne fin 2023

Pour l’Europe aussi, Citroën prépare une nouvelle C3, mais celle-ci différera nettement de sa fausse jumelle d’origine indienne. Sa plate-forme, ses motorisations et ses équipements de sécurité seront différents pour correspondre aux standards européens. Ce sera notamment le cas concernant sa variante électrique ë-C3, qui sera plus performante que le modèle indien éponyme. Selon nos sources, « notre » prochaine C3 reprendra en partie la silhouette et l’allure baroudeuse de la C3 internationale mais s’en distinguera en adoptant certains codes stylistiques introduits sur le concept Oli. Ses déclinaisons thermiques seront produites en Slovaquie tandis que sa variante électrique sera assemblée en Serbie. La présentation de l’auto est attendue pour la fin de l’automne 2023 et sa commercialisation pour le premier trimestre 2024.

Media Image Image L'écran ainsi placé devrait se retrouver dans la C3 européenne. Citroën

Citroën souligne que la C3 indo-américaine est « le premier modèle d’une famille de trois véhicules à vocation internationale, développés et produits localement ». D'après nos informations, le second sera le prochain C3 Aircross (CC24), qui changera de nom et connaîtra lui aussi une double vie technique et commerciale. Le troisième sera une berline tricoprs du même segment (CC22) qui, elle, n'aura pas de pendant européen. Le constructeur aux chevrons revendique une « stratégie qui vise à augmenter les volumes mondiaux de la marque et réduire la dépendance à l’Europe ».

Media Image Image La nouvelle C3 indienne se décline en une ë-C3 électrique. Ce sera aussi le cas en Europe. Citroën

