NSU EP4. Le restomod électrique réalisé par les apprentis Audi Audi célèbre le 150e anniversaire de son usine allemande de Neckarsulm avec un projet mis au point par 12 apprentis. Il s’agit d’une version revisitée d’un modèle produit sur le site entre 1961 à 1973 : la NSU Prinz 4. Mécanique, trains roulants, carrosserie… Découvrons le restomod électrique EP4.

Chaque année, les marques du groupe Volkswagen présentent des projets réalisés par leurs apprentis. Après le Skoda Roadiaq, un Enyaq camping-car dévoilé fin juin, c’est au tour d’Audi d'exposer le travail de douze élèves en provenance de plusieurs filières : carrosserie, peinture, mécatronique… Ensemble, ils ont mis au point un restomod 100 % électrique sur la base d’une NSU Prinz 4 et l’ont rebaptisé EP4, le E caractérisant sa motorisation.

Pourquoi la NSU Prinz 4 ?

Media Image Image Ce restomod a été réalisé pour célèbrer le 150e anniversaire de l'usine allemande de Neckarsulm, où la NSU Prinz 4 a été fabriquée. Audi

Le choix de ce véhicule n’est pas anodin. C’est un clin d'œil au 150e anniversaire de l’usine allemande de Neckarsulm où, de 1961 à 1973, la NSU Prinz 4 a été fabriquée. Le site appartient à Audi depuis que NSU Motorenwerke AG et Auto Union GmbH ont fusionné en avril 1969 pour aboutir à la naissance d’Audi AG en 1985. « Nous voulions construire une voiture qui non seulement soit rapide et esthétique, mais qui honore également le 150e anniversaire du site » explique Dean Scheuffler, apprenti mécanicien automobile chez Audi.

Un restomod looké…

Le véhicule utilisé par les apprentis date de 1971 et n’avait pas roulé depuis des décennies. Il s’est de nouveau retrouvé sous le feu des projecteurs en janvier 2023, lorsque le coup d’envoi du projet a été donné. Mizgar Doman Hassan, apprenti mécanicien en carrosserie et construction de véhicules, se souvient : « Lorsque nous avons reçu la voiture, sa carrosserie présentait plusieurs points de rouille. C'est la première chose que nous avons réparée. » Une fois l'auto débarrassée de sa corrosion, les élèves ont apporté des modifications à l'enveloppe en lui greffant des ailes musclées, qu’ils ont concrétisées grâce à l'impression 3D. Les lignes du modèle des années 1970 restent cependant toujours bien identifiables.

Media Image Image Le volet arrière du coffre se lève, laissant apparaître un moteur électrique de 240 ch ! Audi

L’EP4 chausse des pneus larges qui participent au style tout en offrant un maximum d'adhérence. Elle se pare d’une robe associant les couleurs Audi Suzuka Grey et Brilliant Black. Le large becquet, peint en jaune Signal, ajoute une note de sportivité au concept. Celui-ci n’est d’ailleurs pas fixé à la carrosserie, mais directement à l'arceau de sécurité. Un lettrage anniversaire « 150 » vient peaufiner le véhicule. Si l’intérieur n’est pas visible en photo, Audi livre quelques indices en précisant que des sièges baquets Recaro Podium sont présents. Un ordinateur de bord et un écran central servent quant à eux pour le combiné d’instrumentation et le système multimédia.

… avec un cœur électrique !

Tout le travail autour du moteur, de la carrosserie et de la suspension a été réalisé par les mécaniciens en herbe. La P4 a reçu une chaîne de traction composée d'éléments de l'Audi e-tron pour la partie moteur et de l'Audi Q7 TFSI e quattro hybride rechargeable pour la batterie. La NSU EP4 développe aujourd’hui une puissance 240 ch (176 kW) contre 30 ch pour l’antique bicylindre essence qui était installé à l’arrière. Pour que le ramage se rapporte au plumage, d’importantes modifications châssis ont été nécessaires. Un plancher modifié provenant d'une Audi A1 (avec freins et essieux) constitue la base du projet.

Media Image Image Douze apprentis Audi ont travaillé sur le projet NSU EP4. Audi Media Image Image De la carrosserie à la peinture, en passant par le châssis et la greffe du moteur, tout a été fait de A à Z par les étudiants. Audi

La batterie se trouve pour sa part sous le capot avant, où il y avait autrefois le réservoir de carburant. Elle bénéficie d’un refroidissement sans pareil avec la large prise d’air installée au bas du pare-chocs et le capot percé. Amusant : à l’arrière le volet de coffre peut être fixé en position semi-ouverte, laissant entrevoir le moteur électrique. Une référence aux voitures de course historiques et notamment à la NSU Prinz 1000. Verra-t-on un jour le concept rouler ? À ce stade, Audi ne l’a pas précisé.

