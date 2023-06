Nyobolt EV (2023). Une Lotus Elise électrique et musclée Nyobolt, entreprise britannique de développement de batteries, présente un accumulateur de 35 kWh capable de se recharger en 6 mn à bord d’une Lotus Elise S1 ré-imaginée. Cette sportive électrique compacte et musclée est l’œuvre du designer de la première Elise.

Voir les photos La Nyobolt Ev est une Lotus Elise S1 réinventée et électrique. Nyobolt

Nyobolt est une jeune entreprise britannique travaillant sur des batteries pour voitures électriques capables de se recharger très rapidement. Elle annonce être en mesure de commercialiser sa technologie en 2024, et en a équipé une voiture spécialement conçue à cet effet. L’auto en question est une Lotus Elise S1 réimaginée, musclée et modernisée. Elle a été baptisée Nyobolt EV.

Media Image Image La Nyobolt EV affiche des lignes plus musclées que celles de l'Elise. Nyobolt

Petite Elise est devenue grande

La Nyobolt EV est 15 cm plus longue et 10 cm plus large qu’une Elise de première génération. Elle est aussi plus basse et campée sur des jantes de plus grand diamètre (19’’). Selon les journalistes d’Autocar, qui ont pu l'approcher, elle repose sur un châssis d’Exige S récente. La partie avant de l’auto demeure très fidèle à celle de son inspiratrice dans son dessin. Mais ici le détourage rond des feux intègre des barres de LED horizontales et des prises d’air. Le bouclier est plus massif et plus ajouré. Aux coins inférieurs du pare-brise se trouvent des rétro-caméras. Le port de recharge est dissimulé derrière une trappe dans le montant central droit. Les prises d’air latérales sont plus grandes que sur l’Elise d’origine, et les seuils de porte latéraux plus proéminents. La ceinture de caisse a été relevée pour un aspect plus musculeux. La carrosserie est en fibre de carbone et comprend un panneau de toit amovible.

Media Image Image Les éléments distinctifs de l'Elise ont été repris et modernisés. Nyobolt

La partie arrière est celle qui diffère le plus de celle de l’Elise. C’est là que l’allongement est le plus perceptible, et la prolongation de la ceinture de caisse vers un spoiler en « queue de canard » accentue visuellement sa perception. Dessous, les feux reprennent le motif des blocs optiques avant au-dessus d’un bouclier creusé. Un diffuseur souligne ce dernier.

Media Image Image La voiture est 15 cm plus longue que son inspiratrice.

La vitesse de charge pour compenser l’autonomie

La Nyobolt EV embarque une batterie de 35 kWh capable d’être rechargée à 100 % en 6 mn seulement avec des bornes existantes, selon ses concepteurs. Cet accumulateur confère 250 km d’autonomie à la voiture d’après la société, qui promet 2 000 cycles de recharge rapide « sans perte significative de performances » mais demeure avare en détails. Selon nos confrères britanniques qui ont pu approcher la voiture, les anodes de l’accumulateur sont faites de tungstène, un matériau qui réduit les contraintes au profit de la durée de vie des cellules. Ils annoncent par ailleurs une puissance de 477 ch, un couple de 499 Nm et un poids de 1 246 kg. Beaucoup plus lourde qu’une Elise S1 qui ne pesait que 690 kg dans sa première itération, la Nyobolt EV offre le triple de sa puissance et son rapport de 2,6 kg/ch est meilleur que celui de la dernière Exige Sport 390 Final Edition.

Media Image Image Cette trappe dissimule la prise de recharge. Nyobolt Media Image Image Nyobolt annonce une charge complète en 6 mn pour 35 kWh. Nyobolt

La Lotus Elise repensée par son designer d’origine

La personne qui a signé le design de la Nyobolt EV n’est autre que Julian Thompson, le « père » de la Lotus Elise originelle commercialisée en 1996, dont les premiers croquis remontaient à 1994. Thompson fut approché par Nyobolt en 2021, juste avant de rejoindre son poste actuel de directeur du centre de design avancé de General Motors en Europe. L’ingénierie du véhicule et sa réalisation ont été confiées au studio Callum, fondé et dirigé par Ian Callum qui fut pendant deux décennies le directeur du design de Jaguar. Thompson travailla longtemps sous ses ordres avant de le remplacer pour une courte période en 2019. C’est donc presque « en famille » que l’Elise (dont le nom vient justement d’une histoire de famille) a été ainsi ré-imaginée. Cette petite équipe prévoit d’en faire un prototype roulant pour tester ses technologies en conditions réelles. Celui-ci doit être opérationnel en novembre prochain.

Nyobolt n’exclut pas une commercialisation à 25 unités par an et se décidera à ce sujet au cours des douze mois qui suivront les premiers tests. L’entreprise souligne que, si son leitmotiv est de réduire le temps de charge, le poids et le recours aux matières premières pour ses batteries, ses concepts sont applicables à de plus gros accumulateurs pour offrir davantage d’autonomie. Mais pour recharger ces packs en seulement quelques minutes, il faudra alors des bornes d’une puissance de 1 MW selon elle. Actuellement, les bornes publiques les plus rapides plafonnent à 360 kW.

Media Image Image La Lotus Elise première du nom est toujours une référence du genre. Lotus Media Image Image A son lancement, l'Elise affichait 118 ch pour 690 kg. Lotus

